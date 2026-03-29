Přejmenujeme planetu Zemi na Trumpiter?

Všechny planety naší soustavy jsou pojmenovány podle římských bohů, jedinou výjimkou je Země, která jednotný název nemá. Proč? Čekali jsme na příchod nového Spasitele.

Země, Earth, Erde, Terra, Zemlja, Gi, Al-Ard, Prithvi, Dìqiú. Zmatky nad zmatky. Přitom se sjednocující název nabízí. Nemusí to nutně být ten Trumpiter, to byl jen takový nápad, klidně lze použít neupravené jméno amerického prezidenta. Donald totiž na smrt nečeká, nebo si myslí, že neumře, a tak po sobě pojmenovává instituce, válečné lodě a chystá se vstoupit i do zeměpisných map. Ale není to málo?

Před americkým útokem na Írán většině lidí (a asi tak 99 % Američanů) název Hormuzský průliv nic neříkal. Díky jeho strategickému významu je přejmenování na Trumpův průliv zcela namístě (pochopitelně až bude zcela bezpečný), ale řekněte, je nějaká úžina mezi Perskýma Ománským zálivem hodna jména amerického prezidenta?

Ve Spojených státech se vydali správným směrem, ale jde to pomalu. Trumpovo jméno zatím nesou jen dvě významné federální budovy: nově ustanovený Institut míru a Kennedyho centrum múzických umění, kde Trump nechal na přední stranu budovy centra připojit své vlastní jméno, a to před Kennedyho. Chystá se také emise amerických dolarů s podobou prezidenta.

Příznivci současného amerického prezidenta ovšem po celé zemi přicházejí s iniciativami a návrhy zákonů na přejmenování dalších budov, stejně jako letišť nebo dálnic ve svých státech. Nakonec by Trumpovo jméno mohly nést i přírodní úkazy. Například zákonodárci v Západní Virginii předložili návrh na přejmenování nejvyšší hory státu Spruce Knob na Trump Mountain.

Také existuje v Kongresu návrh, aby byla vytesána Trumpova podobizna do skal Mount Rushmore v Jižní Dakotě, kde je znázorněna čtveřice amerických prezidentů: George Washingtona, Abrahama Lincolna, Thomase Jeffersona a Theodora Roosevelta. Není proto divné, že jako jsou narozeniny George Washingtona federálním svátkem, měly by být státním svátkem i narozeniny Donalda Trumpa, a to jako symbol počátku amerického zlatého věku a jako upozornění, že Trump je nejvýznamnějším prezidentem v americké historii.

Z výše uvedeného je patrné, že tyto dílčí počiny jsou veskrze malicherné a nesou docela zbytečné technické komplikace, kdežto přejmenování planety je jediným důstojným a definitivním počinem, který by byl odpovídající velikosti tohoto muže. Ačkoli jsem přišel s tím Trumpiterem, je zřejmé, že i planeta „Trump“ zní tak dobře, že by to mohlo oslovit i případné mimozemšťany, kteří nemají ánunk o římském Pantheonu.

Na samý závěr si dovolím satirický přístup opustit a konstatovat, že kdybych byl ještě před pár lety konfrontován s těmito reálnými počiny Donalda Trumpa a jeho spolustraníků a příznivců, myslel bych si, že je to jakýsi absurdní žert. Po významných osobnostech jsou ovšem pojmenovány i nemoci. „Svoji nemoc“ má Alois Alzheimer, John Down a mnozí jiní. V tomto ohledu si dovolím navrhnout Trumpův syndrom, a to jako diagnózu pro jedince stižené idiocií.

Autor: Jiří Turner | neděle 29.3.2026 14:06 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

