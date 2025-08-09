Pod vlivem úplňku
Žijeme v době bizarních teorií. Některé musí přijít vzdělaným a racionálně uvažujícím lidem směšné a absurdní, jiné i rozumné lidi svádí k pochybnostem. Pochybnosti jsou obecně dobré, ovšem jen tehdy, pokud nás vedou ke studiu a ke vzdělávání se, tedy k tomu, abychom se byli schopni dobrat pravdy nebo alespoň fakty podloženého názoru.
V této souvislosti jen připomenu, že rovnost názorů a teorií spočívá jen v právu je mít a vyslovit, nikoli v jejich kvalitě. Jasně dokázané názory a teorie se stávají skutečností, tedy pravdou, a ty jasně vyvrácené omylem nebo rovnou lží. Zbývá pochopitelně velká množina názorů a teorií, které nelze zcela dokázat ani zcela vyvrátit, nicméně se dá na základě argumentů hodnotit jejich kvalita. Vědecká metodika je na rozdíl od té nevědecké primárně založena na dokazování toho, že něco existuje, nikoli že něco není.
Ale k tématu. Od doby, kdy se člověk stal člověkem, obracel svůj pohled k nebi, ke Slunci ve dne a v noci k Měsíci a ke hvězdám, kteréžto při absenci jiných světelných zdrojů svítily mnohem výrazněji. Začal si tak všímat různých zákonitostí, což se přeneslo jak do racionální praxe, tak i do náboženských představ. Vědecký a technologický pokrok objasnil základní reálné skutečnosti. Tedy jaká je fyzikální podstata Země, Slunce, našeho jediného souputníka a planet a hvězd kolem. V tomto ohledu je třeba zpochybňování „kulatosti“ Země a oběhů pouhým blábolením nikoli teorií.
Je dobře vysvětlen sluneční mechanismus a s tím i životodárné působení naší hvězdy na naši planetu. Nejinak je to i s Měsícem, kterýžto je ovšem do značné míry „mrtvým“ tělesem (o jeho vnitřní struktuře toho však víme velmi málo; určitá autonomní aktivita Měsíce tak není vůbec vyloučena), které odráží sluneční svit a jako poměrně hmotný objekt působí gravitační silou. Shrňme si tedy, jak Měsíc zcela prokazatelně na svoji mateřskou planetu působí:
Především jsou to slapové jevy. Ty se projevují v atmosféře, ionosféře, litosféře a hydrosféře, kde jsou nejpatrnější a jejich důsledek je v podobě přílivu a odlivu obecně známý. Slapy atmosféry, ionosféry a slapy zemské kůry jsou na zemi méně patrné, ale jelikož se jedná o obecný jev, tak mohou vést ve vesmíru i k fatálním jevům a událostem. Mechanismus slapu je z fyzikálního hlediska poměrně složitý (viz odkaz), nicméně se jedná o souběh působení gravitačních, setrvačných a odstředivých sil. Důsledky dmutí hladiny velkých vodních ploch (nejen moří ale i velkých jezer) jsou obecně známé a mají mnohé druhotné důsledky. Atmosférické slapy pak mohou mít vliv na počasí a litosférické třeba na vulkanickou činnost.
Nepochybným působením Měsíce je jeho „svítivost“ způsobená odrazem slunečního záření. Ta závisí na měsíční fázi. Při novu se Měsíc nachází mezi Sluncem a Zemí a je k ní proto přivrácen neosvětlenou stranou. V první čtvrti po novu před úplňkem připomíná Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, že „dorůstá“. Při úplňku se Měsíc nachází na opačné straně než Slunce a k Zemi je přivrácen osvětlenou stranou a v poslední čtvrti po úplňku před novem připomíná Měsíc tvar písmene C, říká se o něm, že „couvá“. Intenzita světla má pochopitelně vliv na zvířata i člověka, noční viditelnost je různě využívána, ale světlo může působit i rušivě, třeba na kvalitu spánku.
Odedávna jsou měsíční fáze spojovány s různými mýty, ale i moderní lidé věří, že zvláště úplněk a nov mají významný vliv na lidskou psychiku, na vegetační cykly rostlin a jejich léčivé vlastnosti, na růst hub i třeba kynutí těsta. Vědecké testy však nic takového nepotvrdily. Léčivé látky v rostlinách se při úplňku nekoncentrují, růst hub ovlivňuje jen vlhkost, teplota a větrnost a lidé patrně reagují na úplněk a novoluní na základě rozšířené domnělé představy, že se s nimi něco dít má. Nebylo ani prokázáno, že by měsíční fáze řídily ženský menstruační cyklus a měly vliv na somnambulismus, kterýžto je opředen mýty, ač má coby vzácná spánková porucha poměrně jasné neurologické příčiny. Vše nasvědčuje tomu, že lidé mají tendenci si z náhodné shody vytvořit pravidlo a projevy neshody ignorovat. Ani psi na úplněk nevyjí, takže jenom vlkodlakům nelze upřít ono tajemné spojení.
Specifickým jevem je zatmění Měsíce. Jde jen o shodu okolností, kdy se mohou úhlové průměry Měsíce a Slunce viděné ze Země v rámci svých změn navzájem překrývat. Zatmění Slunce nastává, když Měsíc zakryje část nebo celé Slunce, zatímco při zatmění Měsíce vstoupí Měsíc do stínu Země. Lze pozorovat, že na vzácné případy zatmění Slunce zvířata reagují, ale důsledky zatmění Měsíce se principiálně neliší od situace, kdy je zataženo a měsíc vidět není. Těžko se hledají argumenty i pro vztah předvídatelných astronomických jevů a fatálních pozemských událostí.
V ezoterice hraje Měsíc pochopitelně velmi důležitou a přímo magickou roli. Jeho fyzikální působení a projevy jsou symbolem proměnlivosti a transformace. Úplněk je vhodný pro magické rituály, novoluní pro černou magii, v tarotu měsíční karta zpodobňuje nejistotu a zmatek. V astrologii souvisí Měsíc s emocionálními potřebami, a to zvláště žen, neboť odedávna Měsíc vyjadřuje ženský princip. Není náhodou, že v mytologii jsou s Měsícem spojeny téměř výhradně ženy. Nejsou to jen řecká Selene a římská Luna, ale i Artemis (Diana), čínské Čchang-e a Čchang-si, egyptská Isis a také novopohanská (Wicce) Trojná bohyně.
Mytologie a dějiny ezoterismu jsou fascinující. Je neuvěřitelné, co jsou lidé schopni vymyslet a co vše spojit do struktur a systémů, které mohou působit až neuvěřitelně logicky a harmonicky. Principiálně je asi zbytečné proti mýtům, pověrám a fabulacím včetně těch „měsíčních“ nějak bojovat. Trhá-li někdo květy divizny za úplňku a věří-li, že takové pomohou proti kašli nejlépe, je to asi lepší, než když hltá hrsti prášků, stejně tak je všeobecně zdravé houbaření, a to bez ohledu na to, jakou teorii pro růst a nerůst hub houbař přijme, nicméně ve vyschlých Brdech houby úplněk neúplněk dost dlouho nebyly a po nedávných vydatných deštích jich bude v lesích plno i při novoluní.
Žijeme v jakési době postfaktické, což se může projevovat i tak, že jsou nám nevědecké teorie i všemožné zjevné nesmysly předkládány minimálně jako seriózní alternativy a někdy rovnou jako skutečnost. Dnes ráno nastal tzv. „jeseteří úplněk“ či „úplněk ve Vodnáři“ a prakticky všechna média nadšeně zveřejnila články o tom, co všechno „klíčový moment tohoto léta“ přináší za výzvy, možnosti, problémy a jak nás všeobecně tato konstelace ovlivňuje.
Žádný z autorů oněch podivuhodných článků se ale neobtěžuje vysvětlit, co má našinec společného s dávnými představami původních obyvatel Severní Ameriky (odtud ty jeseteři) a jak se coby jasnovidec dopracoval k tomu, že mám na základě svého znamení nyní hledat nové profesní kontakty, učinit změnu v kariéře a uplatňovat nekonvenční přístupy k práci. Mám také pociťovat mentální přetížení, sociální únavu a emocionální odstup (jen Hermés ví, co to znamená). Tvrdí, že budu stižen neklidným spánkem, čemuž mohu zabránit tak, že si od nejbližšího okultisty koupím kilo šutrů (rozumí se těch druhů, které mají nějakou vazbu na Měsíc a „jeseteří úplněk“ a dám si je pod matraci.
Včera večer jsem sice pozoroval krásný „skoroúplněk“, ale i bez kouzelných minerálů jsem spal jak dudek. Jediným mým dnešním rituálem bylo smažení klobouků bedel, které jsem včera našel jen proto, že to bývají první houby, které po deštích na vhodných místech vyrostou. Nové profesní kontakty, změny v kariéře a nekonvenční přístupy k práci se mě už netýkají. Mentální přetížení a sociální únavu pocítím kdykoli si zapnu televizi, a přestože mi nikdo neradí, abych pláchl do hlubokých lesů, brzy tak učiním a nebudu čekat na novoluní, které je k tomu údajně příhodné.
https://www.svetmineralu.cz/magazin/srpnovy-jeseteri-uplnek-2025-ve-vodnari--prinasi-inovace--pratelstvi-a-vizi-budoucnosti--jak-ovlivni-vase-znameni/?srsltid=AfmBOopM6dzzZATkYMFhXjxiLN17v84_e_16tCyUfzAgLdAwDvn3t7ej
https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/srpnovy-uplnek-ve-vodnari-odhali-vas-smer-vnimejte-jeho-energii.A250714_140621_ona-vztahy_hrat
Jiří Turner
