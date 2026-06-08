Plebiscit pro plebejce
Nejdříve se musím omluvit, že jsem se nechal zlákat– jak už se mi to tak stává – etymologickou hříčkou vycházející z latinského slova plebs. Teď si ale uvědomuji, že to vlastně ani hříčka není, protože obě slova, plebiscit i plebejec odkazují na „lid“, podstatná jsou však různá pejorativní zabarvení, což se týká nejen plebejce, ale i plebsu, nikoli však plebiscitu, kterýžto navíc není zcela synonymem slova „referendum“, jelikož se má používat jen pro fatální lidová hlasování, třeba o státní suverenitě apod., což návrh referenda vylučuje.
Řeč tedy bude o koaličním návrhu zákona o referendu, který poputuje do Sněmovny. Nutno říci, že to bude „referendum, jaké svět neviděl“. Tedy vyhovění přání lidu přímo rozhodovat o věcech veřejných, a s tím i naplnění předvolebních slibů a programového prohlášení vlády, a zároveň zabezpečení toho, aby se fakticky referendum nemohlo realizovat. Osobně mi ten počin v rámci rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ přijde legrační, nicméně jsem na druhou stranu potěšen skutečností, že se v naší parlamentní demokracii přímá demokracie praktikovat nebude.
Parametry vládního návrhu to totiž prakticky znemožňují. Posuďte sami. Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrh Parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy zhruba 2,89 milionu lidí. (Kolik by se jich muselo zúčastnit?) Navíc je na přijetí ústavního zákona nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ve sněmovně by tak kabinet potřeboval na schválení zákona 120 hlasů. ANO, SPD a Motoristé jich mají 108, o Senátu ani nemluvě, takže to je v rukou opozice, která to však asi klidně může posvětit.
Celé to tak vypadá jako šaškárna, nicméně i tato záležitost poukazuje na skutečnost, že tato vláda řeší populární zbytečnosti, aby nemusela řešit nepopulární nezbytnosti. Financování veřejnoprávních médií či „lex kratom“ jsou toho ukázkovými příklady. Je smutnou skutečností, že určitá část veřejnosti se tím patrně nechá ošálit: „Vláda maká, chce nám ušetřit dvě stovky měsíčně, chrání mladé lidi mezi 18 a 21 lety před tím sajrajtem a teď nám dokonce touží umožnit, abychom se sami rozhodovali bez ohledu na politiky.“ Chichichi!
Co na tom, že podle předkládací zprávy k zákonu lidé nebudou moci v referendu hlasovat o otázkách, které by například směřovaly ke změně podstatných záležitostí demokratického právního státu a k zásahu do ústavně zaručených práv a svobod. Referendem nebude možné ani zasahovat do soudních a správních řízení, daňových povinností či činnosti České národní banky. Jak vláda uvedla již v programovém prohlášení, předmětem referenda nebude ani členství Česka v EU a NATO. Hlasováním nebude možné odvolávat či jmenovat lidi do funkcí. Takže si milí občánkové můžete v obci odhlasovat, jestli chcete z rozpočtu spíš novou kanalizaci, nebo školku, což konečně můžete i teď.
V tomto ohledu je mi až líto (blbost, vůbec mi to líto není) Okamurovy SPD, kterážto má tu „přímou demokracii“ rovnou v názvu. Už vidím pana předsedu, jak hřímá, že konečně se naplnil smysl jeho politické existence a také vidím jeho přívržence (teď bych to ošklivé slovo klidně užil), jak jásají, že mohou vládnout a rozhodovat. Upřímně jim ten bláhový pocit přeju.
Jiří Turner
Oživená vzpomínka na Majora Zemana
Jmenovitě jsem si vzpomněl na 10. díl – Vrah se skrývá v poli. Přijde mi trochu smutné, že jsme se o té komunistické lumpárně dozvěděli hlavně z propagandistického seriálu.
Jiří Turner
Jsem trumpista!
Komu čest, tomu čest! Přiznat se k mentální retardaci, na to je už třeba mít „gule“. Na každý pád jsou náhle Babišovy výroky i skutky mnohem pochopitelnější.
Jiří Turner
Interprdlace
Grilování Babiše ve Sněmovně probíhalo tak, jako kdybyste chtěli grilovat dlažební kostku, která ne, a ne změknout a stát se něčím poživatelným.
Jiří Turner
Přestal jsem číst Dostojevského, poslouchat Nohavicu a řadit prvky podle Mendělejeva!
Pochopitelně také zcela ignoruji ruský hokej, ruskou vodku, nevlezu na ruské kolo, nedám si ruské vejce ani zmrzlinu, spálil jsem matrjošky a zanevřel jsem na ruské teriéry a barzoje.
Jiří Turner
Řád zlaté becherovky
Z PS PČR přišla nominace Miloše Zemana na státní vyznamenání. Ten se během dlouhé politické kariéry sám vyznamenal mnohokrát, naposledy o víkendu v Brně. Jakým by ale měl být odměněn řádem?
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
Slavnost Dotkni se Písku oživí město koncerty, jarmarkem či pouliční show
Městská slavnost Dotkni se Písku nabídne od pátku do soboty zábavu pro celou rodinu. Centrum města...
Maple, Zayu a Clutch. Fotbalové MS 2026 bude mít hned tři maskoty. Co symbolizují?
Do startu fotbalového mistrovství světa 2026 zbývají už jen dny. Je proto čas představit maskoty....
Místo hraní v šalině to žesťoví muzikanti rozbalí v depu, Brno rozezní Brass Fest
Dostat světové žesťové soubory do Brna znamená plánovat i dva roky dopředu. Letos pořadatelé...
Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony
Premium S tříletým trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na pět let odešel v pondělí od soudu bývalý...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1608
- Celková karma 22,98
- Průměrná čtenost 2110x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků