Panenko Maria Podsrpenská, vidíš to?
Až mě zase někdo začne vysvětlovat, že se křesťanství, respektive katolická církev zbavuje dogmat a přizpůsobuje se reálnému světu a současnému stavu společnosti a poznání, tak tento příklad s gustem použiji. Papežský stolec zasahuje, neboť se prý mezi katolíky rozmohl takový nešvar. Panna Maria je vnímána jako spoluvykupitelka, což údajně vnáší do systému nezpochybnitelných církevních pravd zmatky.
Omlouvám se všem praktikujícím katolíkům za poněkud ironický přístup, ale nějak si nemohu pomoci. Mám respekt k víře i k různým náboženským projevům. Vážím si i mnohých duchovních a teologů, nicméně mám pocit, že vrcholní představitelé katolické církve zamrzli někde v raném středověku.
Historie náboženství je velmi zajímavá, Bible je nevyčerpatelným univerzálním zdrojem a teologie je v mnohém fascinující disciplína. Vedle toho však existuje víra a také náboženská praxe, která, ač je většinou zprostředkovaná, je velice intimní záležitostí.
Chápu, že každé náboženství musí mít svůj kánon, který ovšem není výsledkem žádného racionálního procesu, ale staletí trvajícími konsensuálními počiny generací církevních představitelů. Nelze tedy mluvit o pravdě, ale o určité doktríně. Ta je logicky věřícím předkládána, ale každý svobodně uvažující křesťan si ji může libovolně vysvětlovat, upravovat nebo si vytvořit tezi vlastní.
Stejné je to s různými náboženskými dogmaty, která by měla mít v moderní době už asi jen symbolický charakter. Planeta Země, život na ní ani člověk nevznikli náhle, vše je prokazatelně výsledkem velmi dlouhé evoluce. Otevřená je otázka příslušných impulsů a tam je i prostor pro náboženský výklad.
Myslím si, že moderní náboženství má upozaďovat právě ona iracionální dogmata a stavět na tom, v čem je skutečná síla víry, potažmo náboženství. Mám na mysli morální a etické principy, soucit, pokoru a duchovní rozvoj jedince.
Konečně ani Bůh nemusí mít pro každého věřícího antropomorfní charakter a Ježíš může být vnímán jako prorok, duchovní vůdce a jako inspirativní a osvícený člověk, ovšem „jen“ člověk (tak, jak je třeba v islámu vnímán Mohamed). V tomto smyslu nemusí být ani Panna Maria zbožštěna, ale může působit jako velmi silný náboženský symbol. Symbol mateřské lásky, obětavosti, soucitu, pokory a víry.
A ono tomu tak po staletí vlastně je. Mariánský kult je velmi starý a opírá se spíše o apokryfy (Jakubovo protoevangelium), neboť Nový zákon je na informace o Marii poměrně skoupý a v dobových pramenech vůbec nefiguruje. S Marií jsou spojena dogmata o neposkvrněném početí, věčném panenství a také její nanebevstoupení, kteréžto ovšem Nový zákon nezmiňuje a jehož uznání je výsledkem rozhodnutí papeže Pia XII.
Podstatou výše uvedeného „problému“ je, zdali vnímat Marii jako bytost božskou, případně polobožskou a spasitelskou nebo „jen“ jako tu „nejvznešenější ze všech lidských tvorů“, nicméně jako člověka. Jak jsem uvedl, teologie může být fascinující vědou, ale asi jen pro teology a ty, které fascinuje. Pro běžného věřícího jsou tyto nuance asi nepodstatné a zmíněná papežská direktiva působí zmatečně, neboť k Panně Marii se věřící obracejí v mnohých modlitbách, jsou jí zasvěceny kostely a chrámy a poutní místa, kde se měla uskutečnit mariánská zjevení.
Některé výzkumy také naznačují, že v době raného křesťanství byla role Ježíšovy matky ještě významnější, a to i z genealogického hlediska. To souvisí s tím, co se později na koncilech do biblického kánonu dostalo a co bylo naopak účelově vyňato, ale to už je spíše téma pro autory mysteriózních románů a filmů.
V názvu článku uvedená hláška filmového faráře Otíka se váže k soše v poutním chrámu na Podsrpu. Pokračovat pak můžeme výčtem všech těch Panen Marii Sněžných, Dešťových, Růžencových až po poněkud neuctivou „panenku skákavou“, která nikam neskáče, ale je zlidovělým rčením, které se váže k obrazu Panny Marie Pomocné z poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic.
Na světě žije více jak miliarda katolíků. Netuším, kolik z nich jsou ortodoxní věřící, nevím, kolik z nich zajímají teologické nuance, ale jsem přesvědčen, že katolická církev má dost vlastních problémů a čelí mnohým výzvám. Řekl bych, že tou nejpodstatnější není cizelování dogmat, ale úsilí o smysl a význam vlastní existence.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vatikan-katolicka-cirkev-jezis-kristus-panna-marie.A251106_175551_zahranicni_dtt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
Jiří Turner
