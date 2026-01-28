Oto, no toto?
Proč se mám dívat na současného ministra kultury tak, jak byl zpodobněn ve svých jednadvaceti letech. Kluk z Moravy, který přišel do Prahy, aby naplnil své ambice v muzice, byl správně vytipován, jako vhodný práskač, což se potvrdilo. Pak měl výčitky, zhroutil se, spolupráci ukončil. Po letech se pod tíhou nezpochybnitelných důkazů přiznal, posypal si hlavu popelem a omluvil se. Tečka.
Zhruba ve stejné době jsem se pohyboval v podobném prostředí jako Klempíř a dělal jsem něco docela podobného. Chodil jsem na zakázané koncerty a akce, hulil jsem trávu, chlastal první ligu a také psal (dnes docela úsměvné) hudební texty, pro studentskou kapelu. Žádná StB mě ale nekontaktovala. Později jsem dostal párkrát obuchem přes záda a jednou mě vyslýchali v Bartolomějské. To bylo vše. Žádné hrdinství, ani žádná sviňárna. Nevím, co bych dělal, kdyby si mě vzali estébáci do parády. Doufám, že bych se nepodělal, ale to nemohu vědět.
Nemíním Otu Klempíře obhajovat, ale hrdinů v té době bylo po čertech málo. Těm čest a sláva. Miliony dalších drželi hubu a krok, kradli cihly, obdělávali družstevní záhumenky, volili, jak se volit mělo, a kvůli kariéře a bezproblémovému životu vstupovali do strany a studovali VUML. Sám jsem se morálně nepošpinil možná jen proto, že jsem to nestihl. V době, kdy jsem dospíval se již režim rozkládal a pak přišla sametová revoluce.
Nikdy jsem nebyl fanoušek hudby, kterou Klempíř provozoval a nenadchly mě ani žádné jeho jiné umělecké počiny, měl jsem na něho zcela neutrální pohled. Jeho vstup do politiky mi přijde docela úsměvný, stejně jako u mnohých jiných umělců kandidujících v průběhu let za všemožné partaje. O kompetentnosti poslanců je možné diskutovat, ale právě třeba na případu Oty Klempíře lze demonstrovat onu absurditu naprosté nekompetentnost na pozici ministra. Jinými slovy mi více vadí na ministrovi absence jakýchkoli předpokladů pro takovou funkci než to, že se kdysi v mládí zachoval jako slaboch a svině.
Takto nahlížím i na jiné politiky. Nijak mě netrápí předrevoluční činnost prezidenta Pavla a to nejmenší, co mi vadí na Andrejovi Babišovi, je jeho vcelku pochopitelná spolupráce s StB. Důležité je, jak se chovali a co dělali potom, a co dělají dnes. Tam u mě posledně jmenovaný prohrává na celé čáře. I dosazení Klempíře na ministerskou židli vnímám spíše jako chybu těch, kteří ho nominovali než jeho samého. Důvody obsazování nekompetentních osob partajemi se směšným mandátem jsou zřejmé a u příslušných jedinců to vnímám jen jako fatální nedostatek sebereflexe a soudnosti.
Jako by na objednávku mě v tomto místě článku přerušil pan prezident, který nás informoval o tom, že jiný člen vlády kromě zmíněného nedostatku sebereflexe a soudnosti prezentuje svoji nekompetentnost, aroganci, samolibost a neuvěřitelnou hloupost. Svědčí to jenom o tom, že se u nás do vysoké politiky nešťastnou shodou okolností dostali opravdu podivné osoby.
Jiří Turner
Zrušme fotosyntézu, tu šílenou zelenou energii!
Pat a Mat z MŽP vnímají enviromentalismus jako ideologii a vědecky ověřené skutečnosti a zákonitosti jako provokaci. Nepatřičnost chlorofylu přeci spočívá v tom, že je zelený.
Jiří Turner
Budeme raději mlčet, aby se pan premiér nezlobil?
Generál Řehka usvědčil politiky ze lži, a to se nelíbí ani neodpouští. Armáda prodej diskutovaných bitevníků na Ukrajinu neodmítla. Z politických pohnutek to odmítají jen zbabělí politici.
Jiří Turner
Šílencům se neodporuje
Císař není nahý, má jen takové velmi neobvyklé šaty. Císař není duševně nemocný, má jen nové, neobvyklé názory a metody.
Jiří Turner
Kdo je vaším vzorem?
Petr Pavel, T.G. Masaryk, Arnold Schwarzenegger, Andrej Babiš, Karel Gott, Tomio Okamura, Zdeněk Svěrák, Ježíš Kristus, Adolf Hitler, máma, táta nebo někdo úplně jiný?
Jiří Turner
Den české vlajky není ničím jiným než úlitbou českým nacionalistům
To jest těm, kteří drží současnou koaliční vládu a Sněmovnu v šachu a zhlížejí se v politice rozdmýchávání nacionálních vášní, jako se to děje na Slovensku nebo v Maďarsku.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc
Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé...
Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání
Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských...
Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy
Čtyři desítky obrazů a kreseb, které ilustrují vývoj italského barokního malířství rozkročeného...
Na Jesenicku zemřela seniorka na elektrokole po střetu s osobním autem
Na Jesenicku zemřela po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá seniorka jedoucí na elektrokole....
- Počet článků 1566
- Celková karma 23,47
- Průměrná čtenost 2133x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků