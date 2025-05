Oprávněná kritika státu Izrael nemá nic společného s antisemitismem

Stát Izrael postupně ztrácí morální kapitál vyplývající z dopadu holokaustu a ze statečného boje za svoji svébytnost proti nepřátelům, kteří ho obklopují.

Nedávno jsem sledoval rozhovor s profesorem Halíkem, ve kterém zaznělo, že: „Netanjahu je větším viníkem za vlnu antisemitismu ve světě než Hamás.“ Myslím si totéž. Jen blázen by mohl Tomáše Halíka podezírat z antisemitismu a stejně tak by takové postoje někdo mohl těžko podsouvat mě. Tedy vlastně mohl, protože přirozená a zcela správná podpora Izraele v posledních letech přerostla ve zcela nekritický přístup a každý kritik počinů, opakuji počinů politické reprezentace Izraele byl obecně prezentován jako projev antisemitismu.

Myslím si, že každý soudný člověk musel odsoudit barbarský a brutální útok na izraelské příhraniční kibucy a pochopitelné tak byly i odvetné kroky Izraele vedoucí k eliminaci teroristické organizace Hamás. Ovšem jedna věc je „lov“ teroristů a druhou je masakrování civilních obyvatel Gazy. Úplně mimo jsou pak deklarace popírající právo Palestinců na území, samosprávu a vlastně i stát, na který mají stejný nárok jako Židé. Bylo obrovskou chybou mocností, že paralelně se vznikem státu Izrael nebylo umožněno vzniknout nezávislé Palestině. Desítky let konfliktů, násilností a vzájemné nenávisti jsou toho důkazem. Nicméně stalo se to, co se stalo a nějaké řešení je aktuálně naprosto nepravděpodobné.

Vznik státu Izrael v roce 1948 fakticky umožnilo to, jakými zločiny a hrůzami byli postiženi Židé ze strany německého nacistického režimu a před tím i potom mnohými jinými režimy a státy, které nečinně přihlížely pogromům nebo se na nich dokonce podílely. Zločiny ve jménu antisemitismu se staly mementem, čímž se navždy antisemitismus stal rasově i nábožensky motivovaným svinstvem, kteréžto se v obecné rovině netýká jen Židů, ale i všech Semitů, tedy mimo jiné i Arabů, potažmo jakékoli takto motivované nenávisti. O to smutnější je skutečnost, že aktuální počiny izraelského režimu mají charakter genocidy vůči Palestincům. Už dávno bylo naplněno ono starozákonní „oko za oko, zub za zub“, dnes jsme svědky bezpráví podobného druhu, jaké si v minulosti sami Židé prožili.

Už dávno neobstojí argumenty, že při likvidaci teroristů nelze zabránit tomu, že jsou postiženi i zabiti nevinní lidé, a už vůbec nelze akceptovat, že vlastně všichni Palestinci jsou minimálně podporovatelé Hamásu. Těžko soudit, jak to bylo dříve, ale po izraelských masakrech civilního obyvatelstva, blokádě humanitární pomoci, rétorice genocidy a požadavků na odsun Palestinců z historického území Palestiny, se těžko divit tomu, že Palestinci, potažmo muslimové v této oblasti i všude po celém světě jsou zásadními kritiky Netanjahuova režimu, což může velmi snadno přerůst a evidentně přerůstá v nenávist vůči Izraeli jako takovému. Je patrné, že i lidé bez jakýchkoli rasových či náboženských předsudků, dřívější přátelé a obdivovatele Izraele, což je můj případ, jsou upřímně zděšeni, co se aktuálně děje.

Izrael, a dokonce i izraelský režim má stále mocné sympatizanty a podporovatele, ale to se může rychle změnit, protože politickým reprezentacím mnohých Izraeli nakloněných zemí nezbude než zohlednit veřejné mínění svých voličů, které již mnohdy nevnímá židovský stát jako malý statečný ostrov obklopený oceánem dorážejících muslimských barbarů, ale jako agresora provádějící genocidu národa, se kterým by měl koexistovat, ať je to jakkoli nesnadné. Po celé 20. století se Izrael mohl opřít o morální kapitál vyplývající ze stigmat holokaustu i o svůj statečný a spravedlivý boj za vlastní integritu a nezávislost. Přijde-li Izrael vlastní vinou o tento kredit, může přijít úplně o vše.

