„Odkud vzalo – zkouším žáky – jméno „Stounů“ počátek?
Kameny se valí...
Až když u nás tato kapela v srpnu 1990 poprvé vystoupila, tak jsem asi definitivně pochopil, že skutečně nastala nějaká společenská změna. Pak nám Mick Jagger česky sdělil, že „kameny se valí do Prahy“ a mě vůbec nenapadlo nějak spekulovat o tom, co název kapely znamená – prostě rockový nářez, jako když se valí kameny. Po nějaké době jsem ale poslouchal písničku jiného mého oblíbence a něco mi neštimovalo. Tou písní byla skladba „Like a Rolling Stone“ Boba Dylana, a z anglického textu jsem pochopil, že v ní o žádných padajících kamenech nezpívá. Zapátral jsem a výsledek mě docela překvapil:
Výraz „rolling stone“ má v angličtině několik významů, které spolu úzce souvisejí a vycházejí ze starého rčení „A rolling stone gathers no moss“, tedy, že valící se kámen neobroste mechem. Význam idiomu odkazuje na člověka, který se odmítá usadit na jednom místě, nechce se vázat, neusiluje o majetek ani pocty a lpí na své nezávislosti. Je to tedy označení pro jakéhosi nespoutaného tuláka, přičemž původní spíše hanlivý příměr se v 60. letech stal vyjádřením svobody, rebelie a nekonvenčního života. Zjevně to tak při zakládání kapely pochopili „Stouni“ a při psaní písně i Dylan. Rolling Stones tímto počinem prý také složili kompliment fenomenálnímu bluesmenovi Muddymu Watersovi, jehož jedna z nejznámějších skladeb nese název „Rollin’ Stone“.
Brouci rytmem posedlí
Původní Lennonova skupina se jmenovala Quarrymen, což je označení pro dělníky v lomu, tedy něco jako lamači kamene či jednoslovně „lomaři“, až když se k formaci připojili Paul McCartney a George Harrison stali se z nich Beatles. Notoricky známá slovní hříčka spojující brouky (Beetles) a slovo (Beat), které má v angličtině velmi univerzální použití (v tomto případě asi „rytmus“) napadla prý Johna Lennona v jednom baru a ta jeho asociace se prý váže k názvu kapely Buddyho Hollyho The Crickets (Cvrčci). Názvy kapel obsahující nějaké zvíře byly v té době oblíbené a jeto mu tak vlastně dodnes.
Ukradená vzducholoď
Na první dobrou nedává název legendární kapely moc smysl. Slovo „zeppelin“ odkazující se na jméno výrobce vzducholodí (hrabě Ferdinand von Zeppelin), se stalo mnoha jazycích včetně angličtiny synonymem pro vzducholoď. Co je ale to „led“? Koho by napadlo, že je to fonetický zápis slova „lead“, což je anglicky olovo. Takže olověná vzduchoď. Ten sled asociací vedoucí k názvu kapaly vypadá asi takto: Na začátku byla narážka bubeníka Keitha Moona. Když s Jeffem Beckem a Jimmym Pagem uvažovali o založení skupiny, Moon prohlásil, že nový projekt dopadne katastrofálně, „jako by se na zem spadl olověný balón“, což je v angličtině idiom „go over like a lead balloon“. Když Page se svým manažerem Peterem Grantem o dva roky později kapelu skutečně sestavovali, na tuto hlášku si vzpomněli. Aby se vyhnuli zavádějícímu významu slova „lead“, vynechali písmeno „a“ a legenda mohla vzniknout.
Purpurová hlubina nebo hluboký purpur?
Deep Purple je název oblíbené písně maminky Ritchieho Blackmorea od Dinga Crosbyho. Název kapely má však více významů. V pozdějších rozhovorech klávesista Jon Lord vzpomínal, že název měl pro tehdejší společnost i mírný podtext psychedelické kultury, neboť šlo o název známé formy LSD. V americké angličtině má navíc slovo „Purple“ i další význam– neslušnost, nemravnost (říkat něco, co vhání purpur do tváře).
...a dále už jen stručně:
Žihadlo
Gordon Summer, jehož zná celý svět pod jménem Sting, chodil na zkoušky se svou první kapelou Phoenix Jazzmen navlečen do žlutočerně pruhovaného fotbalového dresu, takže vypadal jako vosa. Od toho přeneseně to „žihadlo“,
Cimrman
Bob Dylan byl patrně nespokojený se svým pravým příjmením Zimmermann (asi neznal českého velikána), nahradil jej tedy křestním jménem welšského básníka Dylana Thomase.
Barbarella
Název anglické poprockové kapely Duran Duran založené v Birminghsmu roce 1978 pochází z kultovního sci-fi filmu Barbarella. Je to jméno toho šíleného vědce.
Zelený den
Název kapely „Zelený den“ inspirován zálibou kapely v marihuaně. Původně se jmenovali Sweet Children (Sladké děti), ale název byl příliš podobný lokálním rivalům Sweet Baby.
Ta pusa je má...
Řekl bych, že žádný z významů slova „Kiss“ fanouškytéto kapely evidentně neuspokojoval, a tak se zrodila celá škála různých vysvětlení, např: Knights In Satan’s Service (Rytíři ve službách satana) či Kings Interring Suffering Sodomy (Králové pohřbívající trpící Sodomu). Kapele se tyhle spekulace patrně líbili, a tak se od nich i kvůli komerční přitažlivosti nikdy nedistancovala.
Rtuť
Farookh Bulsara dostal od blízkého přítele přezdívku Mercury, což je ta rtuť, evidentně pro svoji rtuťovitost, tedy živost, čilost, zkrátka pro své vitální vystupování na pódiu.
Sexuální pistole
Pankáči ze skupiny Sex Pistols v době vzniku kapely účelové zprznili botanického sousloví „sex pistils“, což je anglické označení pro samčí pohlavní orgány krytosemenných rostlin, tedy pestíky. Vymyslel to guru kapely Malcolm McLaren.
Poznámka:
V perexu jsem parafrázoval první věty Werichovy pohádky Lakomá Barka, které zní: „Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba Hrdlořezy. Kdo se bojí do Hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože ...“
V názvu článku jste pak jistě poznali epigram Karla Havlíčka Borovského
Jiří Turner
Koaliční DNA
Deoxyribonukleová kyselina se zcela jistě vstupem do politiky nezmění a nemají na ni vliv ani koaliční partneři, ti ovšem evidentně mohou zabezpečit dosáhnutí úplného „DNA“.
Jiří Turner
Poslední soud
Nejen v Americe, ale už i u nás se soudy stávají tou poslední instancí, která se zatím dokáže postavit aroganci moci, stejně jako eticky a morálně nezpůsobilým a zdivočelým politikům.
Jiří Turner
Státník versus stádník
„Bude čelit extrémní kohabitaci! Žádnou zahraniční cestu mu nepodepíšu! Summit NATO není žádné vojenské cvičení bývalých lampasáků!“
Jiří Turner
Spiknutí neschopných a všehoschopných
Jsme opět svědky nástupu ideologií, v rámci kterých neurčuje postavení jednotlivce jeho osobní výkon daný schopnostmi, ale pouze oddanost vůdci.
Jiří Turner
Jací jsou ti Švýcaři?
No přeci báječní! Žijí v nádherné zemi, jsou bohatí, neutrální, každý rok si ze členů Spolkové rady volí jiného prezidenta a funguje tam ta skvělá přímá demokracie. Prostě ráj na zemi!
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