Od hlouposti k šílenství

Mnozí hlupáci, šílenci i podvodníci mohou být natolik přesvědčiví, že převálcují racionální a vědecké přístupy a stvoří tak jakýsi jiný obraz světa, který však může působit zajímavěji než ten reálný.

Celé toto zamyšlení se tak trochu dotýká Umberta Eca. Italský romanopisec, filozof, sémiotik, medievista a estetik je již mnoho let mým oblíbeným autorem. Jeho eseje a různě zpracované postřehy a úvahy, stejně jako práce z oboru estetiky a sémiologie mě kdysi přivedly k založení blogu a jeho romány, ve kterých využíval kromě vypravěčského umu svých znalostí z výše uvedených oborů, mě fascinovaly a vracím se k nim stále, neboť jsou mimo jiné nevyčerpatelnou studnicí inspirace.

Mým nejoblíbenějším Ecovým románem je Faucaultovo kyvadlo. Tento mnohovrstevný román, lze číst jako fiktivní dobrodružný příběh, historickou studii, sondu do dějin okultismu, esoterismu a náboženství, ale také jako určitou psychologickou analýzu lidské touhy po tajemnu a sklonu k vytváření konspiračních teorií a konstrukcí. Ideální čtenářskou metodikou je, což byl jistě i autorův záměr, všechny tyto vrstvy propojit, ale není to vůbec snadné, protože Ecův vědomostní záběr je téměř nadlidský. Meritem je pak střet reality a fikce, respektive skutečnost, jak fikce může působit na realitu.

Celý děj knihy se točí kolem Plánu, který si hrdinové románu coby takovou intelektuální hru vymyslí, a nakonec se stanou její obětí. Podstatou Plánu je představa, že oficiální dějiny jsou jen jakousi kamufláží skutečných dějin, které už od starověku vytváří tajné společenství, které si předává ono „tajné vědění“ a nepoznáno řídí běh tohoto světa. Návnadou a určitou připomínkou, že je vše jinak, jsou částečně odtajnění templáři, alchymisté, rosenkruciáni, ilumináti, svobodní zednáři, kabalisté a všemožné jiné spolky a organizace.

Když jsem téměř před třiceti lety četl román poprvé, říkal jsem si, že snad ani není možné, že by v minulosti bylo a do dnešní doby v různých podobách přetrvávalo tolik esoterických subjektů a tolik lidí se považovalo za nositele či adepty „tajného vědění“, že to tak není v Itálii, kde se podstatná část děje odehrává, natož pak v racionálních Čechách. Mé vlastní zkušenosti a prostý pohled kolem sebe mě přesvědčily o opaku. V naší postfaktické době, stejně jako v románu probíhá jakýsi souboj mezi realitou reprezentovanou stavem vědeckého poznání a fikcí, která řadu lidí přesvědčuje, že když ne vše, tak mnohé je jinak, než jak je to prezentováno oficiálním „kánonem“.

Myslím, že mnoho lidí věří tomu, že tento svět není chaotickým systémem astronomického množství příčin a důsledků, ale naopak řízeným procesem – synarchií, tedy naplňováním určitého Plánu, a aby byla odvedena pozornost, představí se tu ilumináti, tu zednáři či pokračovatelé templářů. Útržky tajného vědění, které logicky musí zůstat nepoznáno, jsou pak všechny ty esoterické „vědy“, jako je alchymie, numerologie, astrologie, kabala, spiritismus, antroposofie, magie, léčitelství, různé formy věštění a všemožné jiné názory a představy, které principiálně odporují vědeckým principům a mnohdy i racionálnímu uvažování.

Zdroji esoterického učení, kterými se však adepti mnohdy moc nezabývají, jsou neoplatonismus, hermetismus, gnosticismus, židovská kabala a východní náboženství. Původ lze hledat ve starověké mystice, která víceméně korespondovala s oficiálním náboženstvím a dále v mystických směrech židovské, islámské i křesťanské víry, které se však od oficiálního kánonu, tedy Tóry, Koránu i Nového Zákonu odpoutaly. Vztah náboženství a esoterismu není jednotný, nicméně je velmi zajímavý. V obecné rovině by měl být přístup „zasvěcenců“ univerzálnější, než jak se prezentují jednotlivá náboženství. V současnosti pak mohou mnohé esoterické směry náboženství konkurovat tím, že poskytují onen univerzálnější a také zdánlivě vědecký pohled s bonusem tajemna a mystiky.

Z výše uvedeného by někdo mohl mít pocit, že je řeč jen o tajných spolcích z mysteriózních filmů a seriálů, ale není to tak. Esoterismus je běžnou součástí našich životů a společnosti jako takové. Všude se lze setkat s horoskopy, které vždy nejsou jen odlehčenou formou zábavy, ale mnozí lidé je berou smrtelně vážně. I moderní a vzdělaní lidé navštěvují různé kartářky, vědmy, mágy, oddávají se numerologickým hříčkám, věří léčitelům více jak lékařům, astrologům více jak astronomům, jsou fascinováni uměním reiki, medijní tvorbou, grafologií atd. Z esoterického hlediska lze nahlížet na historické události a historii jako takovou a pochopitelně se tak dají relativizovat, podkopávat i zcela dehonestovat vědecké principy a vědecký přístup.

Věda pochopitelně nemusí být vždy v rozporu se všemi závěry i metodikami esoterismu. Léčitelé mohou mít skrze placebo efekt a víru v uzdravení dobrý vliv na nemocného, věštec může být dobrým psychologem a zoufalému jedinci reálně pomoci, nejen umně vymámit obsah jeho peněženky. V minulosti stála alchymie u zrodu seriózní chemie a fyziky a astrologové splývající s astronomy se prezentovali astronomickými objevy. Umění stavitelů chrámů a jiných specializovaných cechů, které se v uzavřené komunitě dědilo z otce na syna, se stalo základem pro svobodné zednářství, ale to je všechno historie. Tyto vazby až na vzácné výjimky překrylo vědecké poznání a technologický pokrok.

Na tomto místě je třeba říci, že onen pokrok nemusí být vždy pozitivní a věda by měla působit vždy pokorně. K obrovskému množství vědeckých objevů se totiž váže ještě větší množina nepoznaného, nevysvětleného a dost možná i ledasčeho nevysvětlitelného, čímž narážím na oblasti, které se vědeckému přístupu vzpírají, jako je třeba víra. Dost možná je právě nepřístupnost a nepochopitelnost současné vědy, kdy jsou v obraze v příslušném oboru jen vysoce specializovaní odborníci, důvodem k tomu, že lidé místo studia a snahy pochopit složitou látku unikají do světa fantazie, fikce a tajemna.

Jako zpestření konformního života to docela dobře může fungovat. Mnozí zarputilí esoterikové, se kterými jsem se před lety intenzivně stýkal, a se kterými si i dnes občas dostanu do styku, mohou sice působit – korektně řečeno – extravagantně, ale jsou v podstatě neškodní. Nebezpečí je skryto jen v tom, že někdo zavrhne standardní medicínu a s vážnou nemocí se odevzdá do rukou šarlatána, nebo dělá fatální životní rozhodnutí na základě doporučení nějakého samozvaného čaroděje. Jinou kategorií jsou podvodníci, kteří lidskou víru využijí ke svému obohacení. To jsou mnozí prodavači léčivých kamenů, kouzelných vod, bezcenných talismanů a jiných nesmyslů všeho druhu.

Zcela specifickou kategorií bludů je víra v různé konspirační teorie. V řadě případů ze sebe konspirátor učiní pouze blázna a sklidí jen posměch, ale ne vše je tak průkazné jako skutečnost, že se Země otáčí kolem Slunce, nikoli naopak. Navíc ochota věřit nepodloženým tvrzením, které pouze účelově zapadají do nějaké konstrukce, vede k principiálně stejné náchylnosti věřit nepodloženým informacím, pomluvám a lžím, které někdo záměrně vypouští do veřejného prostoru maje k tomu třeba i politické důvody.

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je přesvědčovat jinak přesvědčené. Nejen z literární fikce, jako je právě Ecův román, je zřejmé, jak silná může také být víra, která sama o sobě nemá žádné racionální opodstatnění. Kouzlo esoterismu spočívá v tom, že za předpokladu určité obratnosti vše do sebe zapadá, vše se dá použít. Jako příklad mohu uvést třeba tyto dva citáty z Faucaultova kyvadla:

„…změřte si ten kiosek. Zjistíte, že pultík vepředu je dlouhý 149 centimetrů, což je jedna stomiliardtina vzdálenosti od Země ke Slunci. Dělíme-li výšku zadní stěny šířkou okénka, to znamená sto sedmdesát šest padesáti šesti, dostaneme 3,14. Výška přední stěny je 19 decimetrů, což je počet let řeckého lunárního cyklu. Součet výšek dvou předních a dvou zadních stěn kiosku dělá 190x2 + 176 x 2 = 732, což je datum vítězství v Poitiers. Prkno vepředu je vysoké 3,10 centimetrů a okenní rám je široký 8,8 centimetru. Nahradíme-li celá čísla odpovídajícími písmeny v abecedě, dostaneme C10H8, což je chemická značka naftalínu…“

„Jak to mám provést mám-li posvátné číslo 9 a chci dojít k číslu 1314, což je rok, kdy byl upálen Jacqueas Molay, datum drahé každému, kdo jako já ctí tradici templářských rytířů? Znásobím je číslem 146, což je osudový rok pádu Kartága. Jak jsem k tomu došel? Dělil jsem 1314 dvěma, pak třemi a tak dál, dokud jsem před sebou neměl datum, které by se mi hodilo. Mohl jsem taky číslo 1314 dělit číslem 6,28, dvojnásobkem čísla 3,14, a pak bych dostal 209, rok, kdy nastoupil na trůn Attalos I., král pergamský. Stačí vám to?“

A nejen s čísly se dají dělat psí kusy, při troše fantazie lze vyrobit záhadu z čehokoli, stejně jako lze nalézat domnělé souvislosti všeho se vším. Vezmu-li v potaz kolik neobjasněných tajemství a záhad je skryto ve vesmíru, ve stavbě hmoty, v lidském mozku a v přírodních vazbách a interakcích, přijde mi vymýšlení různých pseudozáhad docela směšné. Jenomže jsme stále tamtéž: byť jen k povrchnímu pochopení základních principů výše nastíněných oborů je třeba vzdělání (ne vždy nutně školní) a dlouhodobé studium. Oč snazší je si nechat nabulíkovat nějakou fantaskní teorii a tu pak napotkání vyprávět.

Totéž platí o informacích společenského či politického charakteru. Je obehranou písničkou nabádání k jejich ověřování, hledání zdrojů i používání principů kritického myšlení. To je moc práce, je přeci mnohem jednoduší s mými názory souznící informace jednoduše poslat dál, nejlépe lidem podobného smýšlení, kteří je opět přepošlou. Se „zázraky“ esoterického charakteru je to podobné. Jeden čas se po Praze (a jistě i ledaskde jinde) mezi lidmi distribuovaly různé zázračné vody, které provázela legenda takových chemických a fyzikálních nesmyslů, že z toho šla jednomu hlava kolem. Několika známým jsem na základě toho, že jsem tuto problematiku studoval, snažil vysvětlit, že za stovky korun kupují obyčejnou vodu, ví bůh, jestli zdravotně nezávadnou. Někteří se na mě koukali jako na pitomce, který chce poučovat ty, kteří mají na základě sdílených „odborných“ informací jasno.

Vrátím-li se k Ecově románu a potažmo ke své vlastní zkušenosti, je patrné, že když se lidé různými bludy nakazí, a ještě je v jejich komunitě někdo důvěryhodný a charismatický pravidelně zpracovává, je s tím potíž. Je to podobné jako v případě sekty. I chytří a vzdělaní lidé mohou úplně zblbnout. Pochopitelně ne všichni esoterismem „postižení“ jedinci se sdružují v nějakých „sektách“, ale vězte, že to není vůbec nic výjimečného. Před lety jsem se ze „studijních“ důvodů zúčastnil numerologického kurzu a měl jsem záhy pocit, že jsem rovnýma nohama skočil do děje Faucaultova kyvadla, ne snad proto, co nás lektor učil (to bylo sic scestné, ale jinak docela zajímavé), ale co všechno mezi sebou účastníci řešili, čím se zabývali a co sdíleli.

Jak jsem již uvedl, je těžké přesvědčovat ty, které už dříve někdo přesvědčil. Lidé racionálně uvažující, vzdělaní a ctící vědeckou metodiku (což vůbec nemusí být jen vědci) nepotřebují být ve svém přesvědčení utvrzováni. Myslím si ale, že existuje mnoho lidí, kteří stojí na scestí. Ti sice vnímají skutečnost, že náš svět utváří věda, a nikoli kouzla ze světa Harryho Pottera (kterého mám mimochodem moc rád), ale pochybují a jsou náchylní podlehnout vábení čarodějů, záhadologů a vykladačů „jiných pravd“. Těm je určen tento článek i moje osobní doporučení, aby skrze studium a kritické myšlení dospěli k přesvědčení, že tento svět je tak fantastický, že by to nevymyslel žádný mág, a je tak docela zbytečné se k jeho objevování vydávat jinou cestou než cestou poznání.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco

https://cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_kyvadlo

https://cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_kyvadlo_(kniha)

https://blog.idnes.cz/turnerjiri/pijte-vodu-pijte-pitnou-vodu.Bg18032145

https://cs.wikipedia.org/wiki/Esoterismus