Novoroční projevy státníků by nebyly důležité, kdyby…
Novoroční projevy nejsou vlastně v ničem důležité, nic neřeší. Jedná se jen o tradici, v rámci které představitelé státu prezentují spíše jen sebe sama. Ovšem není nepodstatné zjištění, respektive utvrzení se v tom, že prezident republiky se chová jako skutečný státník, premiér jako populistický tlachal a předseda Poslanecké sněmovny jako nebezpečný a amorální hlupák.
Novoroční poselství prezidenta republiky obsahovalo dle mého soudu přesně to, co obsahovat mělo. Bylo smířlivé, optimistické a apelovalo na nezpochybnitelně pozitivní obecné hodnoty. Prezident se vymezoval proti přehnané politizaci mediálního a obecně celého veřejného prostoru, což dle jeho i mého mínění vede k polarizaci společnosti, ve které je třeba hledat společné hodnoty a zájmy, a nikoli animozity.
Vedle tohoto projevu se jeví vystoupení premiéra jako takové tlachání plné slibů a nepřesvědčivého přesvědčování. Za zmínku stojí slova o projevech vlastenectví, kteréžto se podle Andreje Babiše vyjadřuje prezentací symbolů a ustanovením dne republiky. Prezident mluvil o veřejně prospěšných činech, o nezištné solidaritě a dobročinnosti a premiér o nacionálních gestech, která mohou místo smíru vyvolávat pravý opak.
Přesto Babišovo poselství nebylo kontroverzní. To se ovšem nedá říci o slovech Tomia Okamury. Ten bez ohledu na to, že už není jen předsedou populisticko-extrémistické strany, ale také předsedou Sněmovny, v níž je zastoupeno více stran, a SPD se tam podílí celými 7,5 % v rámci poslaneckého klubu koalice a 4, 7 % vlastních členů strany, předvedl novoroční „klystýr“ plný nesmyslů, lží a nenávisti.
Začal bych těmi pitomostmi, které docela ospravedlňují pejorativní zkomoleninu Okamurova křestního jména. Ten v rámci své „odborné erudice“ chválil kysličník uhličitý jakožto užitečný plyn, zjevně nechápaje, že je rozdíl mezi tím mít CO2 v limonádě, nebo atmosféře. Blábolil o klimatické, válečné a covidové hysterii, přičemž v sobě nezapřel samozvaného klimatologa, vojenského stratéga a virologa. Otevřeně podpořil spolupráci s Ruskem a Evropu bránící Ukrajinu nepřímo označil za nepřítele se zločinným režimem, který nazval „Zelenského juntou“, které už nesmíme žádným způsobem pomáhat.
Okamura pochopitelně nemohl opomenout „bruselský diktát“, který nás vede do horoucích pekel. Opět vyjádřil nutnost odchodu z EU, z čehož nepřímo vyplynulo, že bychom se měli uchýlit do náruče putinovského Ruska, jehož média oslavují Tomia Okamuru jako jasnozřivého mesiáše. V rámci naší dosud trvající zahraniční politiky, našeho ukotvení v nadnárodních institucích i většinového smýšlení občanů mají ovšem Okamurova slova spíše charakter kolaborace s nepřítelem. Z diplomatického hlediska jsou pak takové výroky z úst vrcholného představitele státu naprosto skandální a pokud bychom se posunuly do oblasti morálky a etiky, je mimořádnou ostudou, že se takto profilující se člověk stlal třetím mužem ve státě. Nutno podotknout, že je to ostuda všech těch, kteří ho volili.
Novoroční projevy by nebyly v ničem důležité, kdyby v nich politikové vyjádřili zhruba to, co zaznělo v novoročním projevu prezidenta Pavla. Jelikož se tak nestalo, myslím si, že jsou důležité minimálně v tom, že nám ukazují, kdo je kdo.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tomio-okamura-novorocni-projev-predseda-snemovny-a-spd.A260101_093817_domaci_kop
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/okamura-se-v-novorocnim-projevu-vymezil-proti-poskytovani-zbrani-ukrajine-368801
https://www.echo24.cz/a/HiqQZ/ukrajina-tomio-okamura-novorocni-projev-vasyl-zvaryc-velvyslanec-predseda-poslanecke-snemovny
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/novorocni-projev-prezident-petr-pavel-leden-2026.A260101_061443_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/novorocni-projev-prezident-petr-pavel-leden-2026.A260101_061443_domaci_kop
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-komentar-obcan-pavel-a-politik-babis-paradoxy-novorocnich-projevu-295214
Jiří Turner
Kajínek obhajuje Vémolu aneb vrah o morálce káže
Není nic divného na tom, že se lump zastává jiného lumpa. Nikdo mu v tom ani nemůže bránit, ale divné mi přijde, jaký mediální prostor je Kajínkovi pro obhajobu pašeráka drog Vémoly poskytován.
Jiří Turner
Ač Slovák, zachoval se jako „správný“ Čech
Pana premiéra české prostředí evidentně dobře formuje. Jako slovenský politik by asi s nepřítelem kolaboroval přímo, jako „správný Čech“ na to jde od lesa a přemýšlí, jak se vším vyčůrat.
Jiří Turner
Kozlové zahradníci
„Dejtě se všeci přejet rychlíkem, kozla zahradníkem stě zrobili a pytláka hajným a zloděja tajným, to stě se pěkně vybarvili! Dyť je to gauner a sviňa sprostá, duševně silně zakřiknutý...“
Jiří Turner
Šed, měv a spě
Vyšedše z domu, měvše splín, spatřivše krajinu rozechvělou jitřním světlem, zamířivše k řece, usednuvše na břeh, pozorovavše plynoucí vodu, rozmlouvavše o dávné minulosti, cítili jsme klid.
Jiří Turner
Já si to, Vicanoho, bohužel taky pamatuju!
Za všechno nemůže Nohavica, za všechno nemůže Babiš, a dokonce za vše nemůže ani Putin. Všichni zmínění však mohou za to, co provedli a co dělají.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
První letošní přírůstek a hned rarita. V plzeňské zoo se narodil vzácný varan
Prvním letošním přírůstkem se pochlubila plzeňská zoologická zahrada. Jedná se o mládě varana...
Zájem o obnovené konírny zvýšil návštěvnost zámku v Zákupech na dvojnásobek
Zájem o zrekonstruované barokní konírny zvýšil loni návštěvnost zámku v Zákupech na Českolipsku na...
Zpřesněné měření ukázalo nejsilnější otřes na Chebsku o síle 3,3 stupně
Nejsilnější čtvrteční otřes na Chebsku, který zaznamenaly desítky lidí, měl magnitudo 3,3 a byl v...
Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině
Významní zaměstnavatelé v kraji vidí svou budoucnost v roce 2026 převážně optimisticky. Mnohé z...
Prodej byt 2+1, 56m2, Prachatice, Prachatice II
Malé náměstí, Prachatice - Prachatice II
2 990 000 Kč
- Počet článků 1552
- Celková karma 20,36
- Průměrná čtenost 2139x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Nápravník islámských bubáků