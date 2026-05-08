Není co slavit
Co bychom měli v den ukončení 2. světové války slavit? Jistě konec toho, co tato válka přinesla. Dlouho jsme vnímali tento světový konflikt fokusem komunistické propagandy: hrdinní rudoarmějci, bestiální nacisté, proradní západní spojenci a Češi jako národ odbojářů. Ten jednostranný pohled nám vtloukali do hlavy čtyřicet let a v Rusku to pokračuje stále. Nikdo nezpochybňuje zločiny a zločinné pohnutky hitlerovského Německa a nadlidské úsilí Sovětského svazu při své obraně, tedy ony zásadní role ve válce, ale vždy je třeba vnímat fakta a historické reálie.
Není třeba diskutovat o zločinech nacistického Německa, o šílených Hitlerových plánech směřujících k vyhlazení celých národů či etnik a o touze po světovládě. Sovětské Rusko bylo ovšem evidentně ochotno si svět s Hitlerem rozdělit na sféru nacismu a komunismu, tedy ideologií, které se v důsledcích až tolik nelišily. Rusko bylo nakonec napadeno a počalo bránit svou vlastní existenci, osvobozování však mělo kromě aktu pomsty a završení vítězství i mocenský charakter, který se posléze projevil jako jiný druh okupace. Od konce války do dnešních dnů slyšíme o hrůzách nacismu, ale až po vymanění se z ruského vlivu jsme se dozvěděli o hrůzách bolševismu, které byly velmi podobné.
Vojáci slavné Rudé armády nám byli líčeni jako ti vymydlení bohatýři objímající ženy a děti s kyticemi šeříků, nikoli jako ta svoloč, která ve svém vítězném tažení rabovala, vraždila a znásilňovala. Osvoboditelé se dopouštěli zvěrstev, která si nezadala s těmi nacistickými, a to nejen na civilistech poraženého národa. To vše jsou totiž symptomy války, která má schopnost udělat z lidí bezcitná monstra, bez ohledu na to, zdali byl někdo původním agresorem a jiný obráncem, slušným člověkem nebo zvrhlíkem.
Myslím si, že právě to, by mělo být tím zásadním mementem 2. světové války, stejně všech válek, včetně těch aktuálních. Místo oslav má být připomínáno, z jak absurdních pohnutek války vznikají, jak mocichtiví jedinci dokážou zfanatizovat celé národy, jak nebezpečné je rozdmýchávání nacionálních emocí, jak zbytečné se nám války po svém ukončení jeví a jak jejich zlo ještě mnoho let doznívá, případně generuje další konflikty. I na dnešních válkách vidíme, jak jsou nízké a nesmyslné pohnutky pro jejich vyvolání a trvání.
Pokud si připomínáme hrdinství, měli bychom si připomínat i zločinné poklesky, a to včetně těch, které páchali po válce našinci. Když mluvíme o nacistické genocidě, měli bychom zmínit genocidu páchanou Ruskem, a to i ve svém státě. Pravdu je třeba říkat bez ohledu na to, jestli se nám to líbí, či nikoli. Vedle odbojářů a příslušníků zahraničních vojenských sborů, byli u nás vedle inertní většiny také konfidenti, kolaboranti a lidé, kteří se počali projevovat až po válce, a to zločiny páchanými na německém obyvatelstvu i na lidech s jinými politickými názory. I to by mělo dle mého názoru patřit do našich květnových „oslav“.
Jiří Turner
Zachraňte Timmyho!
„Timmy is free!“ Buď přežije, nebo zemře na volném moři. Úsilí zachránit zmatenou velrybu je dojemné. Osud milých zvířátek nás evidentně zajímá více než osud nemilých lidí.
Jiří Turner
Landsmannschaft v Brně
Neví-li někdo, jak nastolit kontroverzní společenské téma, stačí zmínit Sudetoněmecké krajanské sdružení. No a když se má jeho sjezd uskutečnit v Brně, musí čeští nacionalisté na barikády.
Jiří Turner
Vražda na tyranu není zločinem
To vyřkl profesor Málek v povídce a filmu Vyšší princip. V tomto případě asi není co zpochybňovat, nicméně téma ospravedlnitelnosti politického atentátu je evidentně stále aktuální.
Jiří Turner
Že bychom si, milí politikové, zopákli ta procenta?
S čísli se dají dělat psí kusy. Politici nám servírují řadu různých výpočtů a používají různé proměnné, protože jim to vždy musí „správně“ vyjít. Někdy ovšem použijí i vlastní matematiku.
Jiří Turner
Dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Máme tu viry, šváby a krysy. Máme tu jedince infikované zločinnými ideologiemi, parazity demokracie a krysy neštítící se snad vůbec ničeho.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
Platnéřská ulice
Instalace retardérů v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.
Jungmannovo náměstí
Mlžítko na Jungmannově náměstí.
Prodej stavebních pozemků 3528 m2
Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
4 200 000 Kč
- Počet článků 1598
- Celková karma 21,54
- Průměrná čtenost 2114x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků