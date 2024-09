Nemocný a oslabený pacient umírá. Je to OK?

Zánik národního leteckého dopravce nese určité znaky vývoje hospodaření a politiky v naší zemi. Nekompetentnost, nezodpovědnost, politické trafiky a morální marasmus.

Po účinkování hrobařů ČSA v podobě Jaroslava Tvrdíka, řečeného „Luftjarda“, a Radomíra Lašáka se po klinických smrtích dopracovala k definitivnímu skonu společnost, která bývala slavnou, respektovanou a ziskovou.

Na rozdíl od lidí, kteří s Československými a později Českými aerolinkami spojili svůj život, nespatřuji ve faktickém zániku naší národní letecké společnosti katastrofu, přijde mi to ale líto, a hlavně se dá na tomto příkladu demonstrovat, jak stát selhával a selhává v řešení ekonomických problémů, jak fatálně amorální přístup, nezodpovědnost, prospěchářství a nekompetentnost ovlivňují stav věcí veřejných.

Nechci v tomto článku detailně rozebírat genezi vzniku, vzestupu, a zvláště pádu ČSA, s tou se lze seznámit v přiložených odkazech, rád bych ale poukázal na to, jak zásadní vliv na fungování firmy, potažmo státu, potažmo osobního hospodaření každého člověka má zodpovědnost, kázeň, morálka a určité penzum znalostí. V této souvislosti si připomeňme slova člověka, který je v tomto ohledu nepochybným vzorem. Tomáše Baťi:

„…Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku…“

V lednu 2004 převzal ČSA, kterou se Antonínu Jakubšemu a Miroslavu Kůlovi podařilo stabilizovat, Jaroslav Tvrdík, pro něhož po jeho demisi z postu ministra obrany neměla Paroubkova ČSSD patrně jinou „řádnou trafiku“. Stalo se tak bez výběrového řízení a Tvrdíkova nekompetentnost, nezodpovědnost a prospěchářství přivedly společnost během dvou let cugrunt. Jeho nástupce Radomír Lašák pak coby krizový manažer vyřešil krizi tím, že téměř vše hodnotné a výdělečné ve vlastnictví ČSA rozprodal. Ránu z milosti pak dostaly ČSA v době covidu, ale to už byl jejich majoritním vlastníkem Travel Service, respektive společnost Smart Wings.

V této souvislosti je třeba stále upozorňovat na to, jak významný vliv mají politická rozhodnutí na ekonomické subjekty, společnost a pochopitelně tím i na každého občana. Je dobré si uvědomit, že kromě kompetence politiků je neustále třeba zkoumat jejich morálně volní vlastnosti. Z mého pohledu by měl pozbýt jakékoli důvěry voličů politik, který vědomě lže, podvádí či zkresluje skutečnosti. Lhaní podvádění a dezinformování je však v politice natolik běžné, že se nad tím vůbec nepozastavujeme. Kompetentnost politika se posuzuje hůře, neboť posuzovatel je často sám nedostatečně kompetentní, proto by veřejnost měla naslouchat hlavně nezávislým odborníkům.

Vrátíme-li se k ČSA, tak věci znalý a morálně způsobilý manažer by nikdy nemohl způsobit firmě takovou úhonu jako Tvrdík, který se navíc obklopil dalšími amatéry z Ministerstva obrany, hned po nástupu počal bezhlavě utrácet za nová letadla, nesmyslně navýšil platy zaměstnancům, najal poradenské firmy a nakoupil luxusní auta. Když uvážíme, že stejný člověk před tím řídil tři roky Ministerstvo obrany, mělo by nás to asi poněkud znepokojovat. A co když i jiné resorty řídí a vysoké státní funkce zastávali a zastávají nekompetentní, nezodpovědní a morálně nezpůsobilí lidé? V odpovědi na tuto otázku se mohou skrývat odpovědi na otázky týkající se stavu naší ekonomiky, životní úrovně a dalších kritérií, která souvisí s kvalitou našich životů.

Je krátce před volbami, a tak asi není od věci trochu se zamýšlet nad tím, komu dáváme důvěru, aby více či méně ovlivňoval naše životy. Nechci být příliš pesimistický, ale řekl bych, že různých Tvrdíků je u nás více, než kolik je únosné, a podle toho také vypadá stav naší země. Sliby, populistická gesta, mazání medu kolem úst a rozdávání z prostředků, které nemáme, vedou tam, kde skončily ČSA. Vzpomeňme si přitom, že nejen naše aerolinky, ale i naše země byla kdysi jednou z nejvyspělejších zemí tohoto světa.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/v-rijnu-zaniknou-ceske-aerolinie-reporteri-ct-zmapovali-jejich-vzestup-a-pad-352850

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_aerolinie

