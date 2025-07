Nedýluj Green Deal a užívej dne!

Ze „zelené dohody“ se stal strašák, třaskavá politická munice, zdroj mýtů, fám a dezinformací a také návod, jak se zbavit odpovědnosti za osud Země a žít si své „carpe diem“.

To, co považuji na „grýndýlu“ za nešťastné, není smysl jeho vzniku, ani to, s jakými jeho důsledky bychom se museli smířit, ale co vyvolal. Mám na mysli tu vlnu nezodpovědného sobectví, nezájem o budoucnost našich dětí a vnoučat, neochotu slevit se svého pohodlí, svých návyků a představ, zpochybňování odborných závěrů a relevantních dat.

Je zcela zřejmé, že těžko zpochybnitelné myšlenky, záměry a plány byly nesprávným způsobem protlačovány, špatně prezentovány, chybně implementovány, neboť se tohoto úkolu chopili fanatici, kteří v zásadě technický projekt zideologizovali a učinili ho všeobecně nenáviděným. Další neblahou okolností se stalo to, že pro spoustu podnikavců se stal Green Deal výnosným kšeftem, což ho opět zcela zásadně znevěrohodnilo.

Poslouchám-li dnes ty, kteří se chtějí politicky prosadit, neřkuli vládnout, nikdo z nich neopomene zmínit boj proti Green Dealu, protože se podařilo přesvědčit lid, že je to jakési universální zlo. Pokud se ale vrátíme k onomu základnímu smyslu „dohody“, zjistíme, že bojovat proti Green Dealu, je jako bojovat proti léčbě rakoviny. Stupidnost takového počínání je zjevná, nicméně lidé si za žádnou cenu nechtějí připustit, že naše planeta je vážně nemocná.

Staly se fatální chyby, které asi na velmi dlouho zavřely možnost nějaký podobný projekt realizovat. Ten stávající se bude pod tlakem populistických politiků osekávat, předělávat, mírnit, lhůty se budou prodlužovat a opatření rozmělňovat, až nezůstane nic. Většina z nás si šťastně oddechne, no a zanedlouho začneme být konfrontováni s fatálními problémy, které jsme ve své hlouposti a sobeckosti nechali vyhnít.

Dost možná té konfrontaci většina bojovníků proti „grýndýlu“ unikne, už nebudou mezi živými nebo budou mít úplně jiné starosti, ale dost možná jim jejich vnuci kytičky na hrobeček nosit nebudou. Naopak si budou říkat, co to bylo za idioty, kteří, ač ta možnost byla, udělali toho proti devastaci planety zoufale málo, a to jen proto, že si nechtěli trochu připlatit za čistší energii, ekologické normy a že se světové mocnosti místo řešení fatálních globálních problémů znovu pustily do snahy zlikvidovat své konkurenty a protivníky a vyčlenily na to astronomické sumy.

Když už jsme u toho, představte si, kdyby se náklady na zbrojení, všechny ty technologie a suroviny použily právě na řešení problému s docházejícími fosilními palivy, surovinami či s fatální ekologickou zátěží. Kolik prostředků by se mohlo použít na zpomalení oteplování planety, což se poměrně brzy stane problémem, jehož všechny aspekty nejsme schopni ani domyslet, nedostatku vody a jiných problémů.

Je pravdou, že „grýndýl“ byl, respektive stále je, evropským projektem, a pokud by se k němu nepřipojili ti zásadní světoví hráči – USA, Čína, Indie či Brazílie – nebyl by jeho dosah dostatečný, ale idea byla taková, že někdo začít musí a kdo jiný by to měl být než bohatá, civilizovaná a vzdělaná Evropa. S tímto souvisí aktuálně velmi kriticky diskutovaná skutečnost, že ekologie je drahá a Evropa se díky této zátěži stala nekonkurenceschopnou.

Dnes je tento fakt politickou municí. Různí demagogové dávají EU za příklad Čínu, která je proti nám výrazně efektivnější a o hodně levnější. Co na tom, že se průmyslové části Číny počínají měnit v mrtvou neobyvatelnou zónu, ve které žijí obyčejní lidé v pro nás nepředstavitelných životních podmínkách, často na hranicí chudoby, a ještě v nesvobodě. Levná pracovní síla a absolutní bezohlednost k životnímu prostředí představují onen rozdílový faktor, ale má být toto pro nás vzor a cesta? Jako by ekonomové uměli jen počítat a zapomněli myslet v širších souvislostech.

Takový přístup je asi většině lidstva vlastní. Někdo tento životní styl dovedl k dokonalosti a neřeší ani zítřek, natož budoucí roky a dobu, kdy už tu nebude. My, dnešní šedesátníci máme reálnou šanci to nějak doklepat, klimatické změny a ekologická zátěž sice mohou přinést více starostí, ale ve střední Evropě dále od vody a blízko lesa to asi nebude takové drama. Za dvacet let ještě ropa nedojde a během té doby nám stejně kvůli stařecké demenci seberou řidičáky. Nevypadá to, že by zkolabovalo zdravotnictví a kvalitu Alzheimercenter se jako klienti už moc zabývat nebudeme. No a jak to vyřeší ti naši „spratkové nevděční“ nám nakonec může být úplně ukradené, my jsme se o sebe museli taky postarat sami. Tak co?

Myslím si, že málokdo to řekne takhle „na férovku“ (osobně to takhle neříkám, protože k tomu ani tak nepřistupuji), ale ten obecný přístup si lze těžko vyložit jinak. Být mi o třicet let méně a kdybych zcela ignoroval, jak budou žít moji potomci, už bych byl trochu nervóznější. Jenomže lidé nemají ve zvyku spojovat své osobní zájmy se zájmy lidstva, přestože lidstvo není logicky ničím jiným než jen hodně velkou skupinou jednotlivců.

A v tom je asi ten pes zakopán. Jeden člověk nic nezmůže a lidstvo je zcela anonymní množina. Jedinci tedy nic řešit nechtějí, naopak se chtějí mít co nejlépe, dokud je to možné, čímž nastává situace, že ta menšina, která cítí určitou odpovědnost (i tací jsou) se stává nepřáteli oné většiny zastávající přístup „po nás potopa“. Nenáviděný „grýndýl“ má sice, jak už bylo uvedeno, řadu jiných negativních aspektů, ale myslím si, že právě tato osobní antipatie a neochota něco slevit a obětovat je naprosto zásadní.

Nic naplat „grýndýl“ se stal univerzálním zaklínadlem pro vyčarování chudoby, starostí a lumpáren, za které mohou ONI. To znamená Filajoví lumpové, byrokrati z Bruselu, zelení aktivisté, zavilí vědátoři a pomatenci jako je ten Turner.