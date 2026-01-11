Naši mistři falacie
Poslední dobou si televizní politické diskuse s ohledem na vlastní duševní zdraví poněkud odpírám. Rozčilují mě. Nevadí mi poslouchat jiné politické, ekonomické či společenské názory a nevadí mi ani názorová konfrontace. Často mi ale vadí etika vedení a moderování diskuse, mlžení, lhaní, dezinformování a to, čemu se obecně říká falacie.
Podstata toho výrazu je stará jako lidstvo samo, protože určitá forma politiky provází člověka od úsvitu dějin. Co to tedy je ta falacie? Jedná se o soubor argumentačních klamů, triků, chyb a faulů, které mají za cíl oponenta argumentačně porazit. Základní principy těchto nečestných metod rozebral již Aristoteles, ale moderní, ucelený a mimořádně sofistikovaný rozbor pak vytvořil Arthur Schopenhauer ve svém díle Eristická dialektika. Jaké druhy falacie tedy známe?
Argument falešného dilema
Falešné dilema vyvolává dojem, že existují pouze dvě (nebo tři, či více) možností tam, kde jich je ve skutečnosti celá škála. „Kdo nepřijde na demonstraci, ten podporuje vládu.“
Argument z nevědomosti
Argument z nevědomosti je založen na tom, že se z toho, že určité tvrzení není dokázáno, vyvozuje jeho nepravdivost, nebo naopak z toho, že určité tvrzení není vyvráceno, vyvozuje jeho pravdivost. Ve vesmíru není znám žádný mimozemský život, tudíž mimozemský život neexistuje. Podezřelý nemá alibi, tudíž je vinen.
Argument šikmé plochy (protržené přehrady)
Argumentující strana tvrdí, že i relativně nepodstatný první krok vede k řetězci souvisejících událostí a závažnému (většinou negativnímu) následku. Když povolíme volné pobíhání psů po parcích, lidé si je budou bez košíků brát i do autobusů a za chvíli i na palubu letadel, a od toho už je jen krůček k tomu, aby pokousali pilota a způsobili leteckou katastrofu.
Zavádějící otázka
Jde o pokus dovést oponenta k určitému pro něj nevýhodnému výroku nebo protiargumentu. Vychází z principu falešného dilematu. Tvrzení, k němuž se tazatel snaží dotazovaného dovést, je v zavádějící otázce skryto jako presupozice, takže ať dotazovaný odpoví jakkoli, z jeho odpovědi bude vyplývat, že presupozici přijímá. Přestal jste už bít svou ženu?
Úhybný manévr – whataboutismus
V diskusích se jedná o odvedení pozornosti od meritu věci k nesouvisejícímu tématu. Vy mně chcete dát pokutu za přechod na červenou? A víte, že v našem městě řádí zloděj? Toho byste měli chytat!
Zahlcení slovy
Ve slovním duelu jeden řečník v jemu určeném čase vychrlí tolik informací (ať pravdivých či nepravdivých), že jeho oponent nemá kapacitu všechny rozebrat a korigovat, natož vyjádřit své stanovisko.
Skandální novinka
To je komunikační strategie odvozená z předchozích dvou. Cílem je odvést diskusi (ve veřejném prostoru) od tématu nepohodlného zadavateli na téma méně významné, ale poutající pozornost nebo i šokující. Film vrtěti psem: Sexuální skandál prezidenta je pro média řešen fiktivní válkou.
Argumentum ad lapidem
Metoda spočívá v tom, že řečník nepohodlné tvrzení bez dalších argumentů odmítne jako „očividně“ nesmyslné nebo jinak nevěrohodné, a tak se vyhne nutnosti jej vyvracet. To je přece už na první pohled konspirační teorie, na tom nemůže být ani zbla pravdy. Jak tomu vůbec můžeš věřit?
Argument vzbuzující soucit
Místo věcné argumentace se diskutující snaží působit na city. „To, co jsem celý život budoval, jsem vložil do svěřenského fondu a vy si dovolujete mě napadat?“
Kvalifikující jazyk
Spojuje žádoucí výrok s pozitivním označením a vyvolává dojem, že jeho odmítnutím se posluchač automaticky řadí do opačné skupiny. „Každý rozumný člověk se mnou musí souhlasit.“
Společenský apel
Počin nebo teorie je obhajována tím, že s ní mnozí (většina) souhlasí. To přitom nemá na faktickou správnost žádný vliv. Zvýšení důchodů o 30% je správné, protože ho podporuje 80% občanů. Byl snad geocentrický model správný, protože ho (v určité době) akceptovalo 100% populace?
Útok na člověka
Zlehčování tvrzení oponenta poukazováním na jeho osobní vlastnosti, skutky nebo konflikt zájmů. Co můžete vědět o ekonomice, když jste vzděláním učitel?
Klam vyžadování odbornosti kritika
Vyvolání iluze, že jakýkoli počin může hodnotit jen ten, který by to uměl lépe. Jak můžete říct, že tu penaltu kopl špatně? Vy byste to snad svedl lépe?“
Dovolávání se autority
Na podporu určitého tvrzení je uvedeno, že s ním souhlasí někdo, kdo je považovaný za autoritu, ačkoli není tato skutečnost jasně doložena a není ani nezpochybnitelná kvalita názoru autority. S mými klimatologickými postoji souhlasí i Václav Klaus.
Anonymní autorita
Klam se odvolává na nepojmenovaný, ale údajně dobře informovaný zdroj, což je způsob šíření smyšlených faktů. Jak uvedl dobře informovaný zdroj, prezident se v noci pomočuje.
Argument špatným argumentem
Vyvrácení nesprávného argumentu se zaměňuje za vyvrácení celého tvrzení. To, že tvrzení bylo zdůvodňováno nesprávnými důvody, však samo o sobě neznamená, že je nepravdivé, jeho nepravdivost je třeba dokázat jinak. A: „Každá kočka má šest nohou. Sokrates nemá šest nohou, tudíž Sokrates není kočka.“ B: „Tvůj argument je nesprávný, protože kočky mají normálně čtyři nohy, ne šest. Tudíž Sókratés je kočka.“
Unáhlené zobecnění
Usuzování na vlastnosti celku na základě příliš malého vzorku. Všichni kadeřníci jsou homosexuálové. Znám dva a ti jistě jsou.
Nereprezentativní vzorek
Vzorek, na jehož znalosti zakládáme svou úvahu, je třeba i poměrně velký, ale neodpovídá rozložení celku. Bleskový průzkum v domovech důchodců potvrdil, že vládu podporuje 90% občanů.
Klamná analogie
Řečník klade vedle sebe dva různé jevy, které jsou si do jisté míry podobné, a bez patřičného zdůvodnění tvrdí, že má-li jeden nějakou vlastnost, musí ji mít i druhý. Jak mu můžete důvěřovat, když jeho otec byl komunistický funkcionář.
Klamné odvozením z minulosti
Jde o přesvědčení, že je možné povahu jevu odvodit z jeho původu, zdroje nebo počátku, nebo zamítnutí něčeho s poukazem na to, že to má podezřelé počátky nebo historii. Australanům se nedá věřit, protože Austrálie vznikla jako trestanecká kolonie, takže to jsou všechno potomci kriminálníků.
Důkaz kruhem
Výrok, který by řečník měl dokázat, se již předem předpokládá. Výrok je tedy nenápadně zahrnut do premis. Bible je pravdivá, protože je inspirovaná slovem Božím, což víme, protože je to v ní uvedeno.
Irelevantní závěr
Důkaz dokazuje něco jiného než předmětné tvrzení. K čemu je NASA, když dodnes nedokázala postavit stálou základnu na Měsíci?
Podsunutý argument
Podstatou klamu je předložit (slabý až hloupý) argument, který se podobá argumentu protistrany, ale který ve skutečnosti protistrana nezastává, pak argument demonstrativně vyvrátit a tím budit zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat. Gagarin vyletěl do nebes a Boha nikde neviděl, Bůh tedy neexistuje.
***
Když si dnes (ani v neděli si s tím nedají pokoj) pustíte jakýkoli diskusní pořad, s vědomím výše uvedeného zjistíte, že mistři falacie jsou během jedné jediné hodiny schopni použít možná polovinu zmíněných diskusních faulů. Zásadním problémem je, že moderátor příslušného pořadu nechá politiky mluvit, nepřeruší je a nepatřičnou rétoriku jim nevytkne. Divák si na to zvykne a počne to považovat za docela normální metodiku, přestože v běžné diskusi by takovou argumentaci nesnesl.
Politika je, ač si to mnozí možná nemyslí, naprosto fatálním společenským elementem. Politika není sama o sobě nemravná, nemravní jsou jen lidé. Volení a jejich voliči, kteří jim na základě pochybných sympatií, ještě pochybnější názorové shody nebo ignorantství dovolí téměř cokoli. Nečestnými metodami falacie to může začínat a zločiny proti celému lidstvu to může končit.
Jiří Turner
U Zemana mi to vadilo, u Pavla ne
Řeč je pochopitelně o nejmenování ministrů vlády. Myslím, že podstatné jsou pohnutky, nikoli výklad Ústavy. Tu její autoři v tomto ohledu zcela nedomyslili. To je celé.
Jiří Turner
Disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt…
I ta stranická disciplína. Bez ní by se poslanci ve Sněmovně chovali jako ty vopice. Představte si Sněmovní ulici a tam na každém rohu poslance bez disciplíny. Z toho jsem měl vždycky největší strach.
Jiří Turner
Tajemství všech tajemství, nebo slátanina všech slátanin?
Dá se stavět tak, že se na hromadu snese veškerý materiál, proloží se trhavinou, vyhodí do povětří, a když se rozplyne oblak prachu, stojí před námi hotový dům? Dan Brown to umí.
Jiří Turner
Rusko je agresor. A USA jsou co?
Když jeden stát napadne jiný nezávislý stát, stane se agresorem. Nic na tom nemění skutečnost, že to obhajuje naléhavou nutností a bohulibými důvody, ani to, že mu to věříme a schvalujeme to.
Jiří Turner
Novoroční projevy státníků by nebyly důležité, kdyby…
Kdyby z nich nebylo patrné, s kým máme tu čest. Já jsem sledoval a četl poselství skutečného státníka, populistického tlachala a také nebezpečného a amorálního škůdce.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Oprava náměstí zbrzdí dopravu přes Fryšták. Vše komplikuje nedostavěná dálnice
Náměstí Míru ve Fryštáku projde zásadní proměnou. Rozšíří se park v jeho centru, přibudou tam...
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Vlajky Ukrajiny vyvěšené opozicí na budově Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky...
Karlův most
Takto zapadaný Karlův most sněhem to je vzácnost.
Pražské Benátky
Pohled na zimní Pražské Benátky.
- Počet článků 1557
- Celková karma 23,81
- Průměrná čtenost 2138x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Nápravník islámských bubáků