Na Xaver Live a jinak máte utrum!
Syndikát novinářů se vyjádřil, že počínání Ministerstva zahraničí vůči novinářce Deníku N Zdislavě Pokorné bylo diskriminační. Jedná se o postup úřadu, který v pátek nevpustil redaktorku na tiskovou konferenci ministra Petra Macinky. Pokud se ministerstvo neomluví a neumožní přístup na své akce všem médiím, měly by je všechny redakce působící v Česku bojkotovat.
K tomu bych dodal, že skandální byla i poslední tisková konference vlády. Že je premiér této země neomalený buran, to víme již dlouho, ale co si poslední dobou dovoluje k novinářům, kteří nejsou jemu, jeho vládě a koalici dostatečně loajální už překračuje veškeré meze.
Pozadu nezůstává ani předseda Poslanecké sněmovny Okamura. Jeho arogance vůči médiím a skandální výroky proti hlavě státu jsou naprosté dno politické kultury i fatální lidské slušnosti.
Nezapomínejme, že nedostatek respektu k médiím, útoky a nepodložená obvinění novinářů vyjadřují totéž vůči občanům této země, neboť právě jen média, a to celé spektrum médií, mají možnost zprostředkovávat komunikaci a sdílení informací mezi establishmentem a občany.
Je patrné, že v této zemi se dostali k moci lidé, kteří se na základě svého chování, morálky a etiky nikdy do vysoké politiky dostat neměli. Doufám, že i někteří jejich voliči si už uvědomují.
Jiří Turner
Knížák
Nemám rád, když se z nebožtíka činí někoho jiný, než kým byl, a z toho, co zde zanechal, něco poněkud jiného. Toho jsme bohužel aktuálně svědky.
Jiří Turner
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Jiří Turner
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Jiří Turner
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Jiří Turner
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