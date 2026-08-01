Na Xaver Live a jinak máte utrum!

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Když se neumíte k novinářům chovat, tak využívejte jen služby svých nohsledů! Nejen MZV, ale i tiskové konference vlády a celé koalice by měla média bojkotovat.

Syndikát novinářů se vyjádřil, že počínání Ministerstva zahraničí vůči novinářce Deníku N Zdislavě Pokorné bylo diskriminační. Jedná se o postup úřadu, který v pátek nevpustil redaktorku na tiskovou konferenci ministra Petra Macinky. Pokud se ministerstvo neomluví a neumožní přístup na své akce všem médiím, měly by je všechny redakce působící v Česku bojkotovat.

K tomu bych dodal, že skandální byla i poslední tisková konference vlády. Že je premiér této země neomalený buran, to víme již dlouho, ale co si poslední dobou dovoluje k novinářům, kteří nejsou jemu, jeho vládě a koalici dostatečně loajální už překračuje veškeré meze.

Pozadu nezůstává ani předseda Poslanecké sněmovny Okamura. Jeho arogance vůči médiím a skandální výroky proti hlavě státu jsou naprosté dno politické kultury i fatální lidské slušnosti.

Nezapomínejme, že nedostatek respektu k médiím, útoky a nepodložená obvinění novinářů vyjadřují totéž vůči občanům této země, neboť právě jen média, a to celé spektrum médií, mají možnost zprostředkovávat komunikaci a sdílení informací mezi establishmentem a občany.

Je patrné, že v této zemi se dostali k moci lidé, kteří se na základě svého chování, morálky a etiky nikdy do vysoké politiky dostat neměli. Doufám, že i někteří jejich voliči si už uvědomují.

Odkaz

Odkaz

Odkaz

Autor: Jiří Turner | sobota 1.8.2026 10:23 | karma článku: 7,82 | přečteno: 85x

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Jiří Turner

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  • Celková karma 25,16
  • Průměrná čtenost 2105x
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