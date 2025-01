Mišmašínologie

Jsou témata vyvolávající smysluplnou společenskou diskusi, a jsou témata, ze kterých se za pětatřicet let nevytlouklo vůbec nic. Příklad bratří Mašínů je toho zářným příkladem.

Ten příběh je všeobecně známý, a to včetně všech aspektů a kontroverzí. Film Bratři nic nového nepřinesl, protože nic nového přinést nemohl. Z mého osobního pohledu zdánlivě složité morální dilema žádným dilematem není. Mašínové bojovali proti komunistickému režimu stejně, jako jejich otec proti nacistickým okupantům. Hodnocení jejich činů a prostředků bude vždy rozporuplné, neboť se odráží od náhledu kteréhokoli hodnotitele. Tečka.

Já sám, ačkoli si obecně bojovníků proti komunismu, kteří se v jinak pasivním národě chtěli zlu postavit, velmi vážím, mám s vraždami nevinných lidí problém. To je můj zcela konzistentní postoj, na který nemůže mít vliv žádný film ani pokračující veřejná diskuse. Na základě této skutečnosti nemám potřebu nahlížet na skupinu bratří Mašínů jen jako na vrahy, nebo jen jako na hrdiny, prostě je vnímám jako hrdiny, kteří ve svém boji překročili mnou akceptovatelnou míru.

Respektuji, že každý tvůrce si může natočit film o čem chce, a pokud manipulativně nezkresluje historická fakta, což se v tomto případě nestalo, není takový počin ničím proti ničemu, a jestli je pak vhodné podobný film vysílat v hlavním vysílacím čase na Nový rok, je opět jen otázkou vkusu. Neexistuje přeci žádná norma na to, jaký je ten správný novoroční žánr.

Mám pocit, že dlouhodobě a silně ve veřejném prostoru rezonují témata, která jsou vlastně o ničem. V té diskusi se jen vyhraňují antagonistické skupiny, aniž by to mělo jakýkoli smysl a účel. To je docela normální, ale bohužel se tak děje na úkor témat, která mají být věcně, argumentačně a objektivně rozebírána. Ta jsou však zavalena takovým množstvím balastu, lží, dezinformací a emocionálních soudů, že pak asi lidé tíhnou k těm tématům zástupným.

Je tak určitým paradoxem, že vášnivě hodnotíme příběh protikomunistického boje starý více jak sedmdesát let, a přitom se mnohdy v klidu díváme, jak komunisté opět posilují a chystají se ovlivňovat českou i evropskou politiku. Pokud má mít příběh bratří Mašínů nějaký trvalý odkaz, tak je to nutnost vystupovat proti zlu. Je jen nutné vážit prostředky, neboť zlými počiny proti zlu dobře bojovat nelze.