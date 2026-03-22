Milión chvilek
Každý může mít své důvody k nespokojenosti a každý si může najít způsob, jak je prezentovat. Já to cítím tak, jak jsem uvedl. V tomto ohledu se se základními body včerejší demonstrace organizované Milionem chvilek pro demokracii ztotožňuji. Nejsem příznivcem tohoto druhu politického aktivismu, nicméně neznám žádný jiný způsob, jak by nespokojená část společnosti mohla jinak svou nespokojenost kolektivně vyjádřit.
Já osobně mohu něco napsat nebo se zúčastnit diskuse, čímž se kromě vybití svého pocitu frustrace z politického vývoje v naší zemi mohu pokusit ovlivnit určitou, ale relativně malou skupinu diskutujících nebo čtenářů. To sice může téměř každý, ale ne každý takovou možnost využívá. Jelikož jsem se včerejší demonstrace nezúčastnil, a to z toho důvodu, že se jako součást skandujícího davu necítím příliš komfortně, demonstruji si posvém tímto způsobem.
Důvody, které přiměly čtvrt milionu lidí přijít na Letnou, mi přijdou zcela pochopitelné:
Neodpovědný a protizákonný státní rozpočet,
nedostatečné a závazkům odporující výdaje na obranu,
netransparentní zahraniční politika a s ní související relativizace spojenectví a partnerství s partnery a spojenci a nejednoznačný postoj k nepřátelským mocnostem a jejich přisluhovačům,
snaha o zestátnění veřejnoprávních médií a tlak na ně,
skandální využití poslanecké imunity – nevydání Okamury a Babiše,
zoufalá nekompetence ministrů a jiných představitelů vlády a parlamentu, politizace odborné problematiky a s tím související personální změny na ministerstvech a jim podřízených institucích.
Je to snad málo?
Jak bylo prakticky všemi řečníky uvedeno, nebyly zpochybňovány výsledky voleb, nikdo nevolal po nějaké podobě státního převratu, dokonce ani nikdo nikoho nevyzýval k demisi. Celá akce měla charakter apelu, a to nejen na současnou vládu, ale i na opoziční strany. V tomto ohledu mi přijdou směšné a veskrze ubohé komentáře koaličních politiků, kteří tradičně právě tyto argumenty ihned prezentovali. Takovou aroganci moci jsme dlouho nezažili. Představte si to, možná polovina společnosti je s kroky a vystupováním vlády, potažmo celé koalice nespokojena a ta místo nějaké sebereflexe lživě tuto skutečnost bagatelizuje a masové protesty ignoruje či zesměšňuje.
Nikdo nedokáže určit, kolik demonstrujících na Letné a pasivních demonstrujících u televize bylo sympatizanty minulé vlády, dnešní opozice, kolik tam bylo jejich voličů, ale moc bych se nedivil, kdyby tam demonstrovali i ti, kteří volili ANO a Motoristy, protože vláda ani jim neplní své sliby. Znám osobně několik voličů Motoristů, kteří v jakési bláhové iluzi volili tuto stranu jako seriózní pravicovou alternativu. Teď jsou zděšeni, jaká je to banda arogantních amatérů, která si užívá moci na základě náhodné volební aritmetiky a bez faktického mandátu. Jsem přesvědčen, že i mnozí voliči ANO, zvláště ti, které minulá vládnoucí politická garnitura vcelku pochopitelně otrávila, pociťují mnohá zklamání a rozčarování, protože, ač to mohli tušit, si jistě nepřáli vládu a parlament jednající na základě politického vydírání SPD a Motoristů.
Osobně považuji Babišovo hnutí za principiálně nepatřičný politický subjekt a samotného majitele této politické firmy za člověka, který se z mnoha důvodů nikdy neměl dostat do vrcholné politiky, ale myslím si, že na základě legitimních výsledků voleb měl vládnout v menšinové vládě, nikoli jako rukojmí antisystémových stran, ve kterých se sdružují naprosto neuvěřitelní lidé, kteří této zemi zcela zásadním způsobem škodí. To, že se tak nestalo, že se nenašel žádný seriózní politický subjekt, který by ANO toleroval a korigoval Babišovy počiny, považuji za zásadní chybu opozice. I to na demonstraci zaznělo.
Ve společnosti převažuje přesvědčení, že žádné demonstrace nic nezmění. Ve smyslu politického převratu je to bezpochyby správně, nicméně pokud tato vládnoucí garnitura, respektive její lídr neprojeví žádnou reflexi, můžeme se dožít dalších projevů občanské neposlušnosti, stávek a nátlakových akcí vedoucích k politické nestabilitě, což neposlouží nikomu a ničemu. Myslím, že velmi mnoho občanů vidí, že tato vláda vznikla na základě neblahého mechanismu a vykročila špatným směrem. Pokud si to její představitelé nepřipustí a nepokusí se o nějakou korekci, bude to vážný problém.
Jiří Turner
Jiří Turner
Jiří Turner
Jiří Turner
Jiří Turner
