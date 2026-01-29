Maléry paní účetní
K psaní článků s ekonomickou tématikou, nejsa ekonom, přistupuji zřídka a poněkud ostýchavě. Myslím si ale, že jsou oblasti, ke kterým se může vyjádřit každý standardně informovaný a o problematice přemýšlející jedinec. V principiální rovině to může být i státní rozpočet, ale tam se dá stanovisko vyjádřit jedinou prostou větou: Obří schodek je chyba. Cokoli dalšího ohledně rozpočtu už svádí k různým analýzám, jejichž závěry se neliší jen v případě koalice a opozice, ale ani pro mě důvěryhodní ekonomové se často zcela neshodnou.
Stávající vláda hodlá obří schodek mimo jiné řešit znovuzavedením elektronické evidence tržeb, přestože efekt tohoto opatření z minulého období není příliš průkazný. Nechci rozporovat principiální správnost narovnání podnikatelského prostředí, ale nevěřím tomu, že EET bude mít očekávaný, respektive deklarovaný efekt. Důvody k pochybnosti jsou zcela zásadní:
Nejprve je třeba konstatovat, že zcela vymýtit šedou ekonomiku je nemožné. Nepodařilo se to ani bývalému totalitnímu systému, kdy nebýt zaměstnán, znamenalo naplnění trestného činu příživnictví. Lidé, vyčůraní čecháčci speciálně, mají ve své genetické výbavě obcházet všemožná nařízení, vždy si cestu našli a najdou si ji znova. Je samozřejmě možné to minimalizovat opatřeními, která vedou k tomu, že se to moc nevyplatí, respektive se vyplatí zákony dodržovat, a také lze posílit represi, tedy vsadit na strach z postihu při porušování příslušných norem. To je ovšem velmi náročné a drahé, a navíc to v některých případech může i kolidovat s ústavními právy občana.
Naprosto zásadními však jsou pohnutky, proč lidé načerno pracují. V naší zemi je aktuálně téměř tři čtvrtě miliónu lidí v exekuci, často v naprosto existenčně neřešitelné situaci. Drtivá většina z nich si to zavinila sama svojí hloupostí a nezodpovědností, ale to na situaci nic nemění. Nelze to ovšem hodnotit jinak než jako selhání systému, který tento stav umožnil a dodnes efektivně neřešil. Dodnes koukáme na reklamy lichvářských nebankovních společností, které mají lví podíl na absurdním množství dlužníků, kterým seriózní banka oprávněně nepůjčila. Stát také nechal roky řádit exekutorské firmy, které vymáhají původně stokorunové a tisícikorunové dluhy, které přerostly v desetitisíce či dokonce ve statisíce. Je a nadále bude pro velké množství podnikatelů lákavé zaměstnat levnou pracovní sílu, lidi, kteří nechtějí-li žít na existenčním minimu, nemají v zásadě jinou možnost.
A nakonec je tu ještě jeden faktor. Pokud se někdo rozhodne podnikat striktně podle pravidel, což v některých segmentech vůbec nepředpokládám, vydělá výrazně méně než doposud, tudíž bude méně utrácet, tedy více šetřit, méně konzumovat a méně investovat, což může negativně ovlivnit ekonomický růst. V obecném principu by to znamenalo, že stát bude o to víc bohatnout, čí budou více lidé chudnout a jen čekat, čím je stát obdaruje a kde jim uleví.
Velmi dobře vím, jak se například v gastronomii před lety EET obcházelo. Možná že se velké hotely a gastronomické řetězce rozhodly a rozhodnou znova pravidla dodržovat, ale tisíce hospodských, stánkařů, trhovců, v jiném segmentu řemeslníků a jiných živnostníků si prostě cestu k obcházení EET najdou a nikdo jim v tom nezabrání, protože prostě není technicky možné je kontrolovat. To by musela naše „vrchní účetní“ ke každému podnikateli postavit „policajta“.
Dá se předpokládat, že si zavedení EET vláda ve Sněmovně prohlasuje a že se po určité době teatrálně odprezentují skvělé výsledky, které budou jako v jiných případech podloženy čísly, ze kterých ovšem nikdo skutečný efekt tohoto opatření nevyčte, protože na konečnou finanční bilanci působí mnoho jiných faktorů.
Kdybych to měl shrnout, tak nechci konkrétně rozporovat něco, co nebylo ještě ani představeno, ale jsem přesvědčen, že tato vláda (stejně jako to měla udělat ta předchozí) by měla řešit v prvé řadě příčiny problému a nastavovat podmínky pro to, aby si podnikající lidé mohli bez zbytečných komplikací dostatečně vydělat. Potom není nutné je buzerovat a pak plošně obdarovávat a všemožně jim ulevovat. To má stát dělat jen v případě těch, kteří to potřebují, kteří jsou znevýhodněni ne vlastní vinou.
Jiří Turner
Oto, no toto?
Reportéři ČT si posvítili na Klempíře. Byla to snadná kořist. Dozvěděli jsme se jen něco o dopadech lumpáren, ke kterým se sám přiznal. Ptám se, k čemu je to dobré?
Jiří Turner
Zrušme fotosyntézu, tu šílenou zelenou energii!
Pat a Mat z MŽP vnímají enviromentalismus jako ideologii a vědecky ověřené skutečnosti a zákonitosti jako provokaci. Nepatřičnost chlorofylu přeci spočívá v tom, že je zelený.
Jiří Turner
Budeme raději mlčet, aby se pan premiér nezlobil?
Generál Řehka usvědčil politiky ze lži, a to se nelíbí ani neodpouští. Armáda prodej diskutovaných bitevníků na Ukrajinu neodmítla. Z politických pohnutek to odmítají jen zbabělí politici.
Jiří Turner
Šílencům se neodporuje
Císař není nahý, má jen takové velmi neobvyklé šaty. Císař není duševně nemocný, má jen nové, neobvyklé názory a metody.
Jiří Turner
Kdo je vaším vzorem?
Petr Pavel, T.G. Masaryk, Arnold Schwarzenegger, Andrej Babiš, Karel Gott, Tomio Okamura, Zdeněk Svěrák, Ježíš Kristus, Adolf Hitler, máma, táta nebo někdo úplně jiný?
