Lidé mnohdy neumí zaujmout kvalifikované stanovisko ani v komunálních referendech
SPD, komunistická koalice Spolu!, hnutí ANO i Motoristé v předvolebních prohlášeních a diskusích vehementně slibují občanům možnost se v přímém hlasování rozhodovat. Rozhodovat se prakticky o všem, včetně zásadních otázek zahraniční politiky, tedy třeba o setrvání v EU a v NATO.
Lidu se to líbí, a to dle obecného vzorce, že čím větší trouba, tím větší radost z moci rozhodovat. (Nepochybuji, že podstatu této nekorektní, ale veskrze pravdivé definice znáte z vlastní zkušenosti). Naproti tomu zástupci vládnoucích stran a Piráti z mého pohledu rozumně argumentují, že žijeme v zastupitelské demokracii a lidový plebiscit, který za jasně definovaných podmínek Ústava umožňuje, je určen pro naprosto specifické situace, nikoli jako způsob vlády, protože jsou s tím spojena nemalá rizika, a to zvláště v této turbulentní době a ve stavu hybridní války.
Všichni zmínění připouští, že referendum má smysl na komunální úrovni. Možná si to všichni nemyslí, ale je těžké lidem tvrdit, že ani tam není vždy rozumné nechat občany rozhodovat, respektive vždy rozhodovat. Na celostátní úrovni není většina občanů zaujmout kompetentní stanovisko. Ne proto, že by byli všichni hloupí, nicméně právě ti chytří dobře vědí, že nemohou být odborníky ve všech oborech, nemají čas ani chuť studovat většinou dost komplikovanou problematiku, a tudíž si neumí vytvořit kvalifikovaný názor. Názor si pak mnozí vytváří na základě nějaké propagandy, pocitů a emocí nebo i vyslovených lží a dezinformací, šíření kterých se těžko čelí, respektive když se o to stát pokusí, mohou se mnozí přeskočit a hřímají něco o cenzuře.
V komunální politice je to mnohdy podobné. Odborníci vytipují ideální místo pro skladování jaderného odpadu, stát a zvláště pak odborné organizace, které toto velmi přísně dozorují, garantují, že je to naprosto bezpečné, obcím jsou nabídnuty i určité benefity a občané si na základě nějakých pocitů a hbitě roznášených fám o tom, že tady budou „všichni svítit“, odhlasují, že úložiště nechtějí. To je jen jeden příklad, v jiné situaci, někdo prolobuje něco, co je v osobním nebo menšinovém zájmu. Na vsi se to dá zařídit. Rozhodne-li zastupitel, nese minimálně politickou (pochopitelně třeba i trestní) odpovědnost, padne-li rozhodnutí na základě referenda, nenese faktickou odpovědnost nikdo.
Dnes se mnozí občané Spojeného království ptají, kdo je zodpovědný za odchod z Evropské unie. Kdokoli jim může odpovědět, že jsou to právě jen britští občané, jejichž nadpoloviční většina by se aktuálně chtěla vrátit, a ještě více z nich to dnes vnímá jako chybu. Jak se to mohlo stát? Brexit byl podpořen mohutnou kampaní, která hrála na nacionální emoce Britů, cílila na zaniklou (a už navždy pohřbenou) slávu britského impéria, na britské tradice a ješitnost. Nakonec se referenda zúčastnili především podporovatelé brexitu. A stalo se.
Zastupitelský princip není dokonalý. Stejně jako lze udělat špatné osobní rozhodnutí v referendu, lze si zvolit špatného zástupce i špatnou stranu. Tím myslím někoho, kdo není tím a není takový, jakým se dělá, a stranu, která slibuje nesplnitelné, nereálné, stejně jako něco nesprávného a principiálně amorálního, byť to může působit jako výhodné. Problémem však je, že se takto nechovají jen populistické partaje, ale i strany, které by ze své podstaty měly zodpovědně slibovat jen to reálné, respektive představovat cíle a prezentovat způsob, jak jich chtějí dosáhnout, za jakých podmínek a jaká i nepopulární opatření jsou nutná.
Na každý pád vůle lidu vyjádřená možností o čemkoli hlasovat je bezpečnou cestou do pekel. Osobně se domnívám, že plebiscit je zcela namístě v oblasti společenské nadstavby, kde nehrozí žádné fatální riziko. Nevidím problém v tom, že si lidé vyberou nějaká architektonická či výtvarná řešení v místech, kde žijí, nebo i na celostátní úrovni. O důležitých věcech mají na základě odborných stanovisek rozhodovat transparentně politici, které je třeba velmi obezřetně vybírat, respektive tlačit partaje k tomu, aby generovaly schopné a morální osobnosti hodné toho, být zástupci lidu, a také podle toho jim dát či nedat hlas.
Jiří Turner
Chvastounovití
Malé zoologické okénko do bizarního světa humanoidů čeledi Chvastounovitých ze zvláštní přihlédnutím k druhu Chvastoun americký (Gloriatus americanus).
Jiří Turner
Hmyz mizí
Někdo si může myslet, že to je jen dobře, když ti odporní hmyzouni vyhynou. Je to však právě naopak a může to být určitá předzvěst zániku našeho vlastního druhu.
Jiří Turner
Jaký je mezi nimi rozdíl? Možná je jen ve výšce a v mohutnosti kštice.
Na této pointě bylo a je založeno mnoho trochu smutných anekdot. Třeba že jen tvar kníru odlišoval Stalina od Hitlera a brýle Jaruzelského od Pinocheta.
Jiří Turner
Je Tomáš Klus tím prolhaným idiotem?
Je jím proto, že veřejně kritizuje počínání státu Izrael v Gaze? Je jím proto, že upozorňuje na chyby i zločiny Izraele, jehož politiku aktuálně řídí a ovlivňují radikálové?
Jiří Turner
Jestli já nejsem ten boomer? Nebo snad bloomer?
Člověk se většinou o sobě rád něco dozví. V reálném světě můžeme dostat různé nálepky a různá hanlivá i pochvalná označení. Ovšem existuje i jiný, paralelní svět.
