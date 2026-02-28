Kubova huť

Huť může být kromě jiného místem, kde se cosi kuje. Ta šumavská Kubova Huť dostala svůj název po hejtmanovi Gubovi. Ten současný hejtman Kuba už cosi ukul.

Svět je malý a o náhody tu není nouze. Ta šumavská (náhodou také jihočeská) Kubova Huť dostala svůj dvouslovný název podle sklářské hutě a po hejtmanovi(!) Gubovi, přičemž germánské „G“ bylo časem nahrazeno češtějším (to je spisovný komparativ) „H“. Martin Kuba ukul nové politické hnutí Naše Česko. To během měsíce své existence vykazuje shodné volební preference jako Motoristé. Jinými slovy atakuje pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, kdežto Motoristé pod ní padají.

Jak má tuto skutečnost vnímat volič některé z aktuálně opozičních stran či volič koalice, který si nyní uvědomuje, že volil blbě? KDU-ČSL a TOP 09 jsou ve zjevné preferenční krizi, Piráti se stále jaksi nemohou vymanit ze svého adolescentního hejterství a tak nám zbývají jen Starostové a ODS. První zmínění se svým voličským jádrem stagnují a ti druzí stojí na scestí. ODS je z velké části zodpovědná za volební prohru tehdejší koalice. Dle mého názoru se to stalo tak, že se „vzdálila lidu“ a když to zjistila, začala se chovat tak pitomě, že otrávila i ty, kteří byli ochotni ji volit.

Přiznám se, že jsem byl po minulých volbách šťastný, že ve Strakově akademii vystřídal premiéra „drotára“ premiér „intelektuál“, který se chová jako reprezentant státu, a ne jako hokynář. Všimněte si, že nemluvím o faktické politice, a to z toho důvodu, že si myslím, že o ni z hlediska volební úspěšnosti vůbec nejde. V předchozích volebních obdobích, stejně jako v tomto je situace velmi podobná. Stát spotřebovává výrazně více prostředků, než získá, takže záleží jen na tom, jak občany přesvědčí, že je investuje správně, respektive si deficit umí zdůvodnit. Nemuselo by to tak být, ale kdyby se někdo pokusil výdaje takto omezit, bylo by to pro něho likvidační. A tak jde vlastně jen o to, kdo se dokáže voličům více zalíbit. V tom ODS selhala, stala se stranou těžko zalíbitelnou, což ještě více platí pro krachující lidovce a starosty.

Z mého pohledu měla bývalá koalice prohrát díky zásadové pravicové politice. Měla by totiž během tohoto volebního období politickou munici a argumenty, kterými by mohla přesvědčit občany, že aktuální populistická politika je cestou do pekel. Kdyby v minulých letech Fialova vláda lidem jasně a srozumitelně vysvětlovala, že nikomu nebude přidávat, nikoho nebude obdarovávat, nebude financovat líbivé projekty, jednoduše řečeno bude šetřit, asi by s tím ve volbách neuspěla, ale prohrála by čestně. To, co se ale dělo, byl ale jenom jiný druh populismu, bohužel mnohem amatérštější než ten babišovský.

ODS má podle mého názoru jen dvě možnosti, buď se zásadně reformovat nebo nastoupit cestu do politického suterénu, jako se to stalo sociální demokracii a chválabohu i komunistům. Z tohoto fokusu může být vznik Kubova hnutí pro pravicového voliče pozitivní i negativní zprávou. Může to vést k rozštěpení už tak oslabené ODS, stejně jako to může vést ke vzniku, respektive renesanci dvou relativně silných pravicových stran, které budou schopny v budoucnu kooperovat. Záleží jen na tom, odkud se budou voliči strany Naše Česko majoritně rekrutovat.

Osobně na hejtmana Kubu nemám vyhraněný názor. Vnímám, že se profiluje jako větší populista než bývalí lídři ODS, což může vyvolat větší vstřícnost jiných populistických stran ve smyslu rčení „vrána k vráně…“, nicméně to může být pro voliče znechucené kampaněmi „antibabiš“ nebo „antifiala“ takové osvěžující. To koresponduje s myšlenkou, respektive se spekulací, že vysoké preference ANO nemusí pramenit jen z lásky a obdivu k Andreji Babišovi a jeho politice, ale může to být pro některé voliče jakési menší zlo či nezbytí. Jinými slovy může Kuba ulovit vlažné Babišovi podporovatele.

Hyn sa hukáže (jak říkal Kozina, jenž byl sice Západočech, ale to je hned vedle, kterýžto byl také rebel), jak se bude situace dál vyvíjet. Prubířským kamenem budou letošní komunální volby. Od komunálního úspěchu na jihu Čech se může Naše Česko odrazit do jiných regionů. A pak uvidíme, co bude Kuba kout dál.

Autor: Jiří Turner | sobota 28.2.2026 11:05 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Jiří Turner

Sejdeme se na nástupišti 9 ¾

Tam nasedneme na mašinku, která nás odveze do trochu jiného světa. Ten je docela podobný tomu našemu, ale ten náš to není. Konečná není v Bradavicích, ale v sídle Teologické fakulty UK.

27.2.2026 v 12:35 | Karma: 8,25 | Přečteno: 159x | Diskuse | Ostatní

Jiří Turner

Odkaz Vítězného února

Tohle výročí jsem měl vždycky rád. Za okny bylo už cítit jaro a na jedné manifestaci jsem poprvé hrál veřejně na trombón. Vypadá to, že i letošní únor bude pro mnohé vítězný.

19.2.2026 v 10:33 | Karma: 29,89 | Přečteno: 1232x | Diskuse | Ostatní

Jiří Turner

Hájili jsme Hrad

A vypadá to, ačkoli bych to nikdy nepředpokládal, že ho i já budu nadále hájit. Nejde o samotného prezidenta, ale je potřeba se postavit za určité principy.

8.2.2026 v 8:57 | Karma: 20,93 | Přečteno: 430x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Schillerové óda na radost aneb státní rozpočet jedna báseň

Svět je plný podobností. Fridrich Schiller předvídaje, co jeho jmenovkyně jednou stvoří, napsal: Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám.

6.2.2026 v 9:39 | Karma: 36,23 | Přečteno: 2177x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Udělal by lépe, kdyby s tím čurosem přijel za Halíkem

Macinka s Turkem si přijeli pro rady k Zemanovi. Patrně aby se doučili to, co nestačili pochytit v IVK od Klause. A přivezli mu z KFC churros...

2.2.2026 v 9:02 | Karma: 25,23 | Přečteno: 612x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

USA a Izrael zahájili vojenskou operaci proti Íránu. Útoku předcházela neúspěšná jednání

Kouř se stoupající po íránském raketovém útoku na hlavní velitelství 5. flotily...
28. února 2026  12:16

Izrael a Spojené státy zahájili vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...

Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

ilustrační snímek
28. února 2026  12:12

Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od...

OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...
28. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z...

Vzhůru na náplavky! V covidu to bylo útočiště a lidé sem chodí rádi. Často je to tady hlava na hlavě

Pražské náplavky. „Parkující“ lodě nabízejí zábavu.
28. února 2026

Promenády kolem vltavský břehů v centru Prahy se staly už samozřejmým cílem procházek obyvatel i...

Jiří Turner

  • Počet článků 1574
  • Celková karma 26,16
  • Průměrná čtenost 2131x
Ten, který mluví se psy

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.