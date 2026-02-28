Kubova huť
Svět je malý a o náhody tu není nouze. Ta šumavská (náhodou také jihočeská) Kubova Huť dostala svůj dvouslovný název podle sklářské hutě a po hejtmanovi(!) Gubovi, přičemž germánské „G“ bylo časem nahrazeno češtějším (to je spisovný komparativ) „H“. Martin Kuba ukul nové politické hnutí Naše Česko. To během měsíce své existence vykazuje shodné volební preference jako Motoristé. Jinými slovy atakuje pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, kdežto Motoristé pod ní padají.
Jak má tuto skutečnost vnímat volič některé z aktuálně opozičních stran či volič koalice, který si nyní uvědomuje, že volil blbě? KDU-ČSL a TOP 09 jsou ve zjevné preferenční krizi, Piráti se stále jaksi nemohou vymanit ze svého adolescentního hejterství a tak nám zbývají jen Starostové a ODS. První zmínění se svým voličským jádrem stagnují a ti druzí stojí na scestí. ODS je z velké části zodpovědná za volební prohru tehdejší koalice. Dle mého názoru se to stalo tak, že se „vzdálila lidu“ a když to zjistila, začala se chovat tak pitomě, že otrávila i ty, kteří byli ochotni ji volit.
Přiznám se, že jsem byl po minulých volbách šťastný, že ve Strakově akademii vystřídal premiéra „drotára“ premiér „intelektuál“, který se chová jako reprezentant státu, a ne jako hokynář. Všimněte si, že nemluvím o faktické politice, a to z toho důvodu, že si myslím, že o ni z hlediska volební úspěšnosti vůbec nejde. V předchozích volebních obdobích, stejně jako v tomto je situace velmi podobná. Stát spotřebovává výrazně více prostředků, než získá, takže záleží jen na tom, jak občany přesvědčí, že je investuje správně, respektive si deficit umí zdůvodnit. Nemuselo by to tak být, ale kdyby se někdo pokusil výdaje takto omezit, bylo by to pro něho likvidační. A tak jde vlastně jen o to, kdo se dokáže voličům více zalíbit. V tom ODS selhala, stala se stranou těžko zalíbitelnou, což ještě více platí pro krachující lidovce a starosty.
Z mého pohledu měla bývalá koalice prohrát díky zásadové pravicové politice. Měla by totiž během tohoto volebního období politickou munici a argumenty, kterými by mohla přesvědčit občany, že aktuální populistická politika je cestou do pekel. Kdyby v minulých letech Fialova vláda lidem jasně a srozumitelně vysvětlovala, že nikomu nebude přidávat, nikoho nebude obdarovávat, nebude financovat líbivé projekty, jednoduše řečeno bude šetřit, asi by s tím ve volbách neuspěla, ale prohrála by čestně. To, co se ale dělo, byl ale jenom jiný druh populismu, bohužel mnohem amatérštější než ten babišovský.
ODS má podle mého názoru jen dvě možnosti, buď se zásadně reformovat nebo nastoupit cestu do politického suterénu, jako se to stalo sociální demokracii a chválabohu i komunistům. Z tohoto fokusu může být vznik Kubova hnutí pro pravicového voliče pozitivní i negativní zprávou. Může to vést k rozštěpení už tak oslabené ODS, stejně jako to může vést ke vzniku, respektive renesanci dvou relativně silných pravicových stran, které budou schopny v budoucnu kooperovat. Záleží jen na tom, odkud se budou voliči strany Naše Česko majoritně rekrutovat.
Osobně na hejtmana Kubu nemám vyhraněný názor. Vnímám, že se profiluje jako větší populista než bývalí lídři ODS, což může vyvolat větší vstřícnost jiných populistických stran ve smyslu rčení „vrána k vráně…“, nicméně to může být pro voliče znechucené kampaněmi „antibabiš“ nebo „antifiala“ takové osvěžující. To koresponduje s myšlenkou, respektive se spekulací, že vysoké preference ANO nemusí pramenit jen z lásky a obdivu k Andreji Babišovi a jeho politice, ale může to být pro některé voliče jakési menší zlo či nezbytí. Jinými slovy může Kuba ulovit vlažné Babišovi podporovatele.
Hyn sa hukáže (jak říkal Kozina, jenž byl sice Západočech, ale to je hned vedle, kterýžto byl také rebel), jak se bude situace dál vyvíjet. Prubířským kamenem budou letošní komunální volby. Od komunálního úspěchu na jihu Čech se může Naše Česko odrazit do jiných regionů. A pak uvidíme, co bude Kuba kout dál.
Jiří Turner
Sejdeme se na nástupišti 9 ¾
Tam nasedneme na mašinku, která nás odveze do trochu jiného světa. Ten je docela podobný tomu našemu, ale ten náš to není. Konečná není v Bradavicích, ale v sídle Teologické fakulty UK.
Jiří Turner
Odkaz Vítězného února
Tohle výročí jsem měl vždycky rád. Za okny bylo už cítit jaro a na jedné manifestaci jsem poprvé hrál veřejně na trombón. Vypadá to, že i letošní únor bude pro mnohé vítězný.
Jiří Turner
Hájili jsme Hrad
A vypadá to, ačkoli bych to nikdy nepředpokládal, že ho i já budu nadále hájit. Nejde o samotného prezidenta, ale je potřeba se postavit za určité principy.
Jiří Turner
Schillerové óda na radost aneb státní rozpočet jedna báseň
Svět je plný podobností. Fridrich Schiller předvídaje, co jeho jmenovkyně jednou stvoří, napsal: Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám.
Jiří Turner
Udělal by lépe, kdyby s tím čurosem přijel za Halíkem
Macinka s Turkem si přijeli pro rady k Zemanovi. Patrně aby se doučili to, co nestačili pochytit v IVK od Klause. A přivezli mu z KFC churros...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
USA a Izrael zahájili vojenskou operaci proti Íránu. Útoku předcházela neúspěšná jednání
Izrael a Spojené státy zahájili vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...
Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje
Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od...
OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude
Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z...
Vzhůru na náplavky! V covidu to bylo útočiště a lidé sem chodí rádi. Často je to tady hlava na hlavě
Promenády kolem vltavský břehů v centru Prahy se staly už samozřejmým cílem procházek obyvatel i...
Prodej rodinného domu v centru Mladé Vožice
Obránců míru, Mladá Vožice, okres Tábor
3 950 000 Kč
- Počet článků 1574
- Celková karma 26,16
- Průměrná čtenost 2131x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků