Koaliční DNA
Hned na úvod se musím přiznat, že ta roztomilá slovní hříčka „DNA a dna“ není z mé hlavy. Je to aforismus Karla Plíhala znějící: Přípitek genetiků: Do DNA! To jen tak na okraj. Na každý pád se mi hodil do krámu, protože mám pocit, že mnozí koaliční politikové – sice politicky odlišně ukotvení, ale jinak normální lidé – onemocněli jakousi koaliční genetickou chorobou, která je stahuje na úplné dno politické kultury, ale i zcela obecné morálky a mám pocit, že i zdravého rozumu.
Na stupidní a urážlivé výroky představitelů Motoristů jsme si už zvykli (což bychom asi neměli), nicméně do té politické žumpy se pomalu ale jistě noří i poslanci hnutí ANO. Jak jinak nazvat třeba facebookový příspěvek https://www.facebook.com/watch/?v=1659924315238355 Radka Vondráčka, který v souvislosti s předběžným opatřením ÚS mluví o stravence pro prezidenta a obavě, že by dostal najíst. Jiný Vondráček (Libor za SPD) zase na síti X uveřejnil koláž https://x.com/vondraczech_cz/status/207047203268950042, kde má prezident na sobě vedle jakési generálské uniformy rudý plášť s hvězdou.
Mám rád politickou satiru a jsem schopen vstřebat i hodně drsnou kritiku lidí, ke kterým cítím respekt. Musí to mít ovšem mít určitou úroveň a nesmí to obsahovat lži a nechutné urážky. Především to ale nemá být z dílny politiků. Že něco pronese nebo napíše nějaký frustrovaný negramota, to mě netrápí, ale pokud se k tomu sníží ministři vlády a poslanci, lidé většinou inteligentní a vzdělaní, je to smutné. O to smutnější je, že jsou to lidé viditelní a tím pádem působí jako vzor. To tady můžeme donekonečna lkát nad stavem společnosti, když se část její politické reprezentace chová tak, jak se chová.
Nejsmutnější na celé aktuální kauze „cesta do Ankary“ mi ale přijde to, jak iracionální jsou důvody jejího vyhrocení, respektive jak nízké pohnutky představitele Motoristů i vládu vedly.Co je vlastně prezidentovi vyčítáno? To, že když nabyl přesvědčení, že jsou mu upírány ústavní pravomoci a porušovány zvyklosti, obrátil se na ÚS? To mohli ti, kteří se cítili poškození, udělat už při nejmenování Turka ministrem, nikdo jim v tom nebránil. Nebo snad že ÚS vydal předběžné opatření, které nesneslo prodlevu, protože vláda finální rozhodnutí evidentně záměrně oddalovala až do boby, kdy se zdálo, že se žádný zásah nestihne?
To jsou přesně ona morální selhání politiků, na která si zvykáme. Premiér neprojevil ochotu se domluvit. Motoristé nebyli schopni své domnělé poškození řešit zákonnými prostředky. Místo toho nastalo období ignorace, osobních útoků a názorů a pocitů prezentovaných jako nezpochybnitelná pravda. To vše jen z touhy po moci, neochoty se o moc dělit, z nadřazování osobních ambicí a přerostlých eg nad zájmy státu a jeho občanů, čímž se každý politik tak rád ohání.
Někteří lidé jistě mají ukotveny v sekvencích nukleotidů tvořících geny ošklivé věci – každý z nás tam jistě něco ošklivého má – nicméně lidé jsou obdařeni svobodnou vůlí, na kterou mohou a měly by působit i jisté morální a etické principy. Jinými slovy příslušnost ke koalici nemusí „měnit“ lidem DNA a i od toho dna, jež je bahnité a nadmíru smradlavé, je možné se odrazit.
Jiří Turner
Poslední soud
Nejen v Americe, ale už i u nás se soudy stávají tou poslední instancí, která se zatím dokáže postavit aroganci moci, stejně jako eticky a morálně nezpůsobilým a zdivočelým politikům.
Jiří Turner
Státník versus stádník
„Bude čelit extrémní kohabitaci! Žádnou zahraniční cestu mu nepodepíšu! Summit NATO není žádné vojenské cvičení bývalých lampasáků!“
Jiří Turner
Spiknutí neschopných a všehoschopných
Jsme opět svědky nástupu ideologií, v rámci kterých neurčuje postavení jednotlivce jeho osobní výkon daný schopnostmi, ale pouze oddanost vůdci.
Jiří Turner
Jací jsou ti Švýcaři?
No přeci báječní! Žijí v nádherné zemi, jsou bohatí, neutrální, každý rok si ze členů Spolkové rady volí jiného prezidenta a funguje tam ta skvělá přímá demokracie. Prostě ráj na zemi!
Jiří Turner
Plebiscit pro plebejce
Řeč bude o koaličním návrhu zákona o referendu, který poputuje do Sněmovny. Nutno říci, že to v případě schválení bude „referendum, jaké svět neviděl“.
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