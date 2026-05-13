Když se v ráji setmělo
Je-li v určitém smyslu opakem pekla ráj, přimlouval bych se, aby se slávistický stadion v tomto smyslu přejmenoval. „Inferno“ přeci není vůbec špatný název pro místo, kde se děje to, co se událo tuto sobotu. No, to je jen taková asociace související s absurditou názvu Eden.
O zmíněné smutné události bylo, a ještě bude napsáno mnoho slov, bude vyjádřeno mnoho názorů a už byly vyneseny i různé ortely. Necítím se být kompetentní vyjadřovat se ke konkrétním aspektům celé události. Fotbal mám sice jako bývalý rekreační fotbalista a příležitostný divák rád, ale na ligové stadiony nechodím, cizí fotbalové soutěže příliš nesleduji, nesázím a do odborných diskusí expertů ani „expertů“ se obyčejně nezapojuji. Nicméně ono vesnické hecování v rámci okresního přeboru mám docela rád a v tomto duchu si v neděli u nás na hřišti ve spojení s klobásou a s pivem plním i svou „občanskou povinnost“.
Násilnosti na fotbalových stadionech nejsou ničím novým, stejně jako klubová nenávist absurdně překračující ono fanouškovské škádlení, má u nás neblahou tradici. Těžko se mi to komentuje, protože těm emocím vůbec nerozumím. Logicky přeji vítězství národnímu týmu a svému klubu, ale že bych pociťoval nějakou zášť nebo snad přímo nenávist vůči soupeřovým hráčům a fanouškům, to mi je úplně cizí. Vcelku pochopitelně tak tímto fokusem nahlížím na fanatické fanoušky a davové šílenství, které se jich na stadionech i mimo ně zmocňuje.
Známe pojem „psychologie davu“ a víme, jak se mění myšlení, emoce a chování jednotlivce, když se stane součástí větší skupiny lidí. Dost možná je to důvod, proč se sám davům vyhýbám a patrně je to i důvod, proč je jiní vyhledávají. Jde o ty emoce, které se ženou a se psem u televize nemají ty grády. Lidstvu je patrně vyhledávání kolektivních emocí vlastní a ti, kteří to tak nemají, museli projít nějakou „převýchovou“. Už ve starověku byly oblíbené brutální gladiátorské zápasy, které se staly i součástí politiky dle sloganu „chléb a hry“, lidé milovali popravy, a i skutečné války byly před érou totálních válek zvány uměním, které fascinovalo aktéry i „fanoušky“, tedy alespoň ty, kterým nevypalovali dům a nevraždili rodinu.
Mohlo by se zdát, že výše zmíněná brutalita se soudobým sportem nijak nesouvisí. Podívejme se však na stále populárnější zápasy MMA, kam chodí i dámy, které jsou hysterické, když si jejich dítko rozbije koleno, ale jako divačky prahnou po krvi. A podívejme se, kolik agrese, sprostoty a neférovosti můžeme pravidelně sledovat v profesionálním fotbalu a jak vzácné jsou naopak projevy fair play. Násilí, averze a touha po úspěchu za jakoukoli cenu se pochopitelně musí přenášet od hráčů na diváky a od diváků se vrací na hřiště. Výsledkem se pak v extrémním případě může stát to, co v sobotu v té „rajské zahradě“. Místo sportovců jsme tam viděli přemotivované psychopaty a místo svéprávných fandících jedinců šílený dav bez identity a zdravého rozumu.
Určitě nejsem jediný, který se zamýšlí nad těmito obecnými souvislostmi, bohužel však žádný expert nám asi nenaordinuje na tuto společenskou nemoc lék. Bezpečnostní opatření, restrikce a tresty snad mohou eliminovat opakování takovýchto excesů, nicméně podstata věci se nezmění. Nezmění se ani dle mého soudu zcela nezdravá podstata populárních vrcholových sportů, ve kterých se díky médiím a sázkám točí astronomické a rozumu se vymykající finanční sumy. A opět se domnívám, že se mýlí ti, kteří tyto elementy odmítají spojovat.
Je mi líto, ale skutečným fotbalem je pro mě více zájmová činnost dětí, jejich rodičů a zapálených trenérů, utkání „pralesní ligy“, po kterých jdou soupeři spolu na pivo než organizované šílenství narvaných stadionů, předražených vstupenek, televizních práv, absurdních výplat a přestupových částek, nezdravých ambicí, falešné prestiže a zvrácené motivace. To vše dle mého soudu ve svém souběhu přirozeně vede i k excesům hráčů, stejně jako fanoušků. Jsem si pochopitelně vědom toho, že vrcholový sport je i díky médiím zásadní motivací pro zdravé rekreační sportování, ale neslyšel jsem nikdy o tom, že by třeba kajakáři na sebe po jízdě plivali, sprostě nadávali rozhodčím a jejich fanoušci se u kanálu prali.
Vrcholový fotbal, stejně jako hokej se staly fenoménem, který v řadě ohledů už není sportem, ale pro aktéry byznysem, pro pasivní konzumenty druhem zábavy, která po faktické i emocionální stránce nahrazuje normální lidskou činnost. Není to peklo, ale ráj určitě také ne.
Jiří Turner
Felvidék, Pozsony a Kassa
Nebo, chcete-li, Oberungarn, Pressburg a Kaschau. Slovákům se evidentně tyto cizí názvy nelíbí. Ovšem i my drze říkáme Drážďany, a ne Dresden, Mnichov, a ne München.
Jiří Turner
Babiš v koutě
I králík vás pokouše, když mu nedáte možnost utéci, o kryse ani nemluvě. Člověk zahnaný do kouta může vyjednávat, hrát o čas a také taktizovat.
Jiří Turner
Zachraňte Timmyho!
„Timmy is free!“ Buď přežije, nebo zemře na volném moři. Úsilí zachránit zmatenou velrybu je dojemné. Osud milých zvířátek nás evidentně zajímá více než osud nemilých lidí.
Jiří Turner
Landsmannschaft v Brně
Neví-li někdo, jak nastolit kontroverzní společenské téma, stačí zmínit Sudetoněmecké krajanské sdružení. No a když se má jeho sjezd uskutečnit v Brně, musí čeští nacionalisté na barikády.
Jiří Turner
Vražda na tyranu není zločinem
To vyřkl profesor Málek v povídce a filmu Vyšší princip. V tomto případě asi není co zpochybňovat, nicméně téma ospravedlnitelnosti politického atentátu je evidentně stále aktuální.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony
Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru do metropole ráno uzavřela nehoda...
Na hokejové MS se vrací maskot Cooly. Legendární kravička znovu baví fanoušky
Maskoti jsou už dlouhá léta nedílnou součástí hokejových šampionátů a pomáhají vytvářet jedinečnou...
Na proměnu náměstí Zlín stále čeká, město chce stavební povolení do podzimu
Město Zlín chtělo mít původně stavební povolení na rozsáhlou proměnu náměstí Míru už v roce 2024,...
Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku
Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím...
- Počet článků 1600
- Celková karma 22,42
- Průměrná čtenost 2114x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků