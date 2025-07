Kdyby byla Morava, jako je Česko…

…ale že je Morava malučká…Jak ale malučká vlastně je? Kde jsou tedy ty historické zemské hranice mezi Čechami a Moravou a záleží vůbec na tom?

Asi většině našinců je to úplně jedno a je to tak, myslím, dobře. Možná to řeší nějací moravští separatisté, ale je otázkou, kolik takto se prezentujících Moravanů to myslí vážně, a kolik z nich to vnímá spíše jako recesi a ono docela roztomilé pošťuchování se v rámci státu, který je sám o sobě docela malý a poměrně homogenní.

Moravští separatisté skutečně existovali a stále existují. Jejich argumenty však vždy byly a jsou trochu na vodě, Morava totiž, pominuli Velkomoravskou říši, nikdy nebyla samostatným státem, ale pouze moravským markrabstvím a v podstatě nikdy neztratila kontinuitu s Čechami. Specifickou kapitolou jsou snad jen události z přelomu let 1938 a 1939. Po mnichovské zradě a po vzniku Druhé republiky významné moravské osobnosti a tamější pragmatičtí podnikatelé zformovali vlivné iredentistické hnutí, které navrhovalo spojit Moravu, nebo alespoň její východní části (Moravské Slovácko a Valašsko) s právě se rodícím pronacistickým Slovenským státem. Jen pro zajímavost: jedním z lídrů tohoto hnutí byl zlínský magnát Jan Antonín Baťa.

Zcela jinak motivovaní jsou dnešní bojovníci (nikoli vyložení separatisté) za autonomii, a to na základě Deklarace moravského národa. Právě představa o moravské národnosti (pojem národnost není vůbec lehké jednoznačně definovat) je tím argumentem pro povýšení statusu Moravy. Poněkud nejasné jsou mi však důvody, kvůli kterým by měla Morava disponovat nějakou podobou autonomie. Konečně asi to nepochopila při sčítání lidu většina obyvatel Moravy, v roce 2021 se k právně neexistující moravské národnosti hlásilo půl milionu Moravanů. Separatisty jistě muselo v roce 2000 popudit rozdělení republiky (ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.) na 14 vyšších územních samosprávných celků – krajů, kteréžto nerespektují hranice historických území tedy Čech, Moravy a Slezska (tedy zvláště Čech a Moravy), čím se vracím k původní otázce: Kde přesně ty hranice jsou?

Je jisté, že ona hranice prochází jen Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Pardubickým krajem. Nezaznamenal jsem totiž, že by si jacísi „čeští separatisté“ nárokovali nějaká tradiční území Moravy. Nedávno jsem si otázku, jsem-li už na Moravě či ještě v Čechách, položil při cestě na Králický Sněžník. Ne snad, že by mě to nějak trápilo, ale jelikož kousek pod vrcholem této hory pramení řeka Morava, dalo by se usuzovat, že i pramen by měl „patřit“ Moravanům. Když jsem trochu zabádal, našel jsem informaci, že hranice historických zemí zde kopíruje úmoří. Tedy prochází místy, kde pramení všechny přítoky Moravy, které posléze končí v Černém moři.

Dále na jih je to ale jiné, hranice je definována obcemi a městy, kterými prochází, respektive kdy je třeba centrum na Moravě či v Čechách a v případě některých periferií je to naopak. Jen pro zajímavost (od severu k jihu): Dolní Morava – Červená Voda – Cotkytle – Kamenná Horka – Karle – Radiměř – Březová nad Svitavou – Brněnec – Kněževes – Nedvězí – Jimramov – Křižánky – Svratka – Herálec – Žďár nad Sázavou – Sázava – Jihlava – Dolní Cerekev – Batelov – Počátky – Studená – Strmilov – Kunžak. Jako je severním počátkem hranice masiv Králického Sněžníku, je tím místem u jižní hranice republiky zhruba poloviční vzdálenost mezi Slavonicemi a Starým městem pod Landštejnem.

Stejně jako je národnostní příslušnost obecně otázkou osobního rozhodnutí, je i v konkrétním případě zcela subjektivním pocitem, jestli se obyvatel Slavonic cítí být Čechem, Moravanem nebo prostě jen občanem České republiky. Jelikož mám s výše uvedenou oblastí dostatek osobních zkušeností, vím, že starousedlíci Dačicka a Slavonicka se cítí být Moravany, ale mladí lidé to asi moc neřeší, a navíc i mluva, stejně jako tradice se v této oblasti minimálně liší od mluvy a obyčejů třeba v okolí Jindřichova Hradce. Stejný pocit jsem měl i na severní zemské hranici.

Z toho se dá učinit poměrně jednoduchý závěr. Ona národnostní vyhraněnost se týká hlavně oblastí, jako je Brno, Valašsko, Slovácko či Slezsko, přičemž lze soudit, že se zde zakořenění lidé cítí být hlavně Brňany, Valachy, Slezany nebo Moravskými Slováky, což koresponduje s rodilými Pražany, s Chody, s horaly všech našich pohoří či s pojizerskými patrioty, mezi které se (s notnou dávkou nadsázky) sám řadím.

Pokud jste dočetli až sem a ptáte se, co je pointou tohoto článku, potažmo jaký je jeho smysl, vězte, že sám nevím. Na dlouhých pěších túrách přijde člověku na mysl ledacos a pohybujete-li se na zemských hranicích, docela logicky na tyto úvahy může dojít. Podmínkou ovšem je, aby se vše odehrávalo v rovině sběru informací, úvah a hříček, nikoli argumentů pro nějaké nacionalistické bojůvky. Ty jsou totiž podhoubím pro nacionalistická hnutí, která jsou příčinou všemožného zla, které sužuje tento svět.