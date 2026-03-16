Kdo si obuje Trumpovy polobotky?

Řekl bych, že je to po červené čepičce logický krok, třeba nám odpustí jedno, dvě nebo i tři procenta z HDP na obranu. A kdyby je ve velikosti „39“ přijal i Zelenskyj, už by určitě bylo po válce.

Mohl by to být takový úsměvný gag z nějaké satirické komedie: Vládce si dá na hlavu kastrol a všichni dvořané učiní totéž s tím, že lepší pokrývku hlavy v životě neměli. Posléze si kastrol nasadí všichni, kdo s ním chtějí být zadobře. Polobotky značky Florsheim na noze působí méně absurdně než hrnec na hlavě, ale podstata je stejná. Já vám koupím botky a vy budete dělat, co já budu chtít: podrobíte se požadavkům agresora, budete obchodovat za našich podmínek, odevzdáte nám území, která chci, budete podporovat mou soukromou válku, bez ohledu na to, jestli má smysl a jaké dalekosáhlé důsledky přinese.

Nebudu zastírat, že jsem už alergický na všechno, co ten člověk řekne nebo udělá, a to včetně počinů, které třeba nějaký smysl mají. Donald Trump je pro mě symbolem dystopie tohoto světa, která se již stává skutečností. Myslím, že se nikdy neměl stát politikem a skutečnost, že se jím stal, dala dost možná vzniknout legiím malých „trumpíků“ po celém světě. To je ta lepší varianta, protože je naděje, že po jeho konci skončí i oni. Tou horší možností je ta, že je to přirozený vývoj postmoderního a postfaktického světa, který nevyhnutelně vede ke konci naší civilizace v té podobě, jakou jsme ji znali.

Nechci to líčit jako apokalypsu, civilizace vznikají a zanikají. Bohužel se s těmi zániky často pojí poměrně dramatické události: bída, válečné konflikty a s tím úplný rozklad morálních norem. Pro mnohé je možná „morálka“ vyčpělé slovo – což asi také o něčem svědčí – jeho podstata se ale dá demonstrovat na zcela fatálních příkladech. Jak jinak než absolutním pozbytím morálních hodnot si lze vysvětlit podporu válečného agresora a jeho zločinného režimu, a naopak odpor k bránícímu se státu, či „jen“ nezájem a pozbytí jakékoli empatie k trpícímu národu? Jak je možné morálně ospravedlnit „soukromou válku“ mocného potentáta ignorujícího nejen její smysl, ale i veškeré právní normy.

Právě na těchto dvou konfliktech se dá ukázat nemoc a bezmoc naší doby, která jako by byla vydána na milost či nemilost několika šílencům, které si dobrovolně zvolili zbídačení lidé. Někde zbídačení materiálně, někdy intelektuálně a morálně, jinde a jindy nuzní všeobecně, neboť „nuzota – a to i ta duševní – z lidí lotry činí…“ Je nepochybně snazší si obout doporučenou obuv a s ní i doporučený výklad dějin i současné reality, ale za sebe říkám, že bych i v tomto smutném předjaří raději chodil bos.

Autor: Jiří Turner | pondělí 16.3.2026 13:08

Jiří Turner

Co Čech, to politolog

Amatérským politologem se cítí být leckterý z nás, máme však i legie vystudovaných „politologů“, které chrlí kromě renomovaných vysokých škol i školy značně pochybné.

13.3.2026 v 15:46 | Karma: 14,49 | Přečteno: 252x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Kdo bude hlídat samotné hlídače?

Budou to servilní a loajální média? Budou to soudy s omezovanou pravomocí a nezávislostí? Bude to zákonodárná moc kolaborující s mocí výkonnou? Ne, může to být jen informovaná a aktivní veřejnost.

11.3.2026 v 14:51 | Karma: 14,24 | Přečteno: 254x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

Vrtěti Íránem

Ve filmu to byla válka fiktivní, v reálném světě, ve kterém jsme svědky nového kultu osobnosti a uzurpace moci prezidentem USA je to válka skutečná. Proč byl Írán napaden?

3.3.2026 v 9:19 | Karma: 25,89 | Přečteno: 1552x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Historie à la seriál „Čtyři z tanku a pes" versus realita

Pár „chytrých hlav“ v demokratickém Polsku usilovně brání prezentaci novodobých dějin tak, jak se to Polákům nelíbí, tedy že žádné zločiny antisemitismu Poláci nepáchali.

2.3.2026 v 9:48 | Karma: 16,68 | Přečteno: 431x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

Kubova huť

Huť může být kromě jiného místem, kde se cosi kuje. Ta šumavská Kubova Huť dostala svůj název po hejtmanovi Gubovi. Ten současný hejtman Kuba už cosi ukul.

28.2.2026 v 11:05 | Karma: 12,04 | Přečteno: 265x | Diskuse | Politika
