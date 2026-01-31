Kdo seje smradlavý vítr, sklízí mediální bouři
V okamžiku, kdy jeden začne mít politické ambice, měl by se asi zamyslet nad tím, co říká, dělá a píše, protože všechno může být, a taky dříve či později bude použito proti němu. Politiky si ve volbách vybírají voliči, takže uspět může prakticky kdokoli, hejtr, lhář i úplný idiot. Představitel malé radikální antisystémové strany může přežívat ve veřejném prostoru i ve Sněmovně dlouho, ale co když se stane, že se na základě určité konstelace stane součástí vládní koalice? Nedávno se to stalo, a to hned dvakrát.
Esemesky určené zprostředkovaně prezidentovi vyvolaly docela pochopitelně otázku, jestli to je to jediné, co Petr Macinka kdy napsal a řekl. „Famózní“ sled všemožných kontroverzí uzavřel jeho kamarádovi cestu do vlády a teď ty hloupé zprávy vyvolaly extrémní zájem i o Macinku. No, a to co se postupně v médiích objevuje, nic pěkného není. Už dříve jsem zaznamenal naprosto skandální útoky Petra Macinky na Pavla Rychetského, které byly včera zveřejněny na iDnes. Názorový nesoulad s bývalým předsedou Ústavního soudu řešil Macinka tak, že ho označil za hovado, jehož židácký otec donášel gestapu.
Je hodně ubohé, když namyšlená podržtaška Václava Klause takto mluví o osobnosti, které nesahá ani po kotníky, ale označit v koncentračním táboře vězněného advokáta Josefa Rychetského za nacistického kolaboranta je už natolik za hranou, že by to mělo být minimálně hendikepující pro jakoukoli veřejnou funkci. Dozvídáme se také, že bývalý mluvčí IVK označil první dámu jako „první hradní vyžírku“. To docela dobře vysvětluje, proč prezidentovi došla trpělivost, nemoha ho, co by hlava státu, vzít za flígr a vyrazit s ním dveře prezidentské kanceláře, což by jako bývalý výsadkář udělal jistě odborně a s gustem.
Nebudu mlátit prázdnou slámu vysvětlováním důvodů, proč se Macinky Babiš ještě zastává, ale myslím si, že všeho do času. Řekl bych, že premiérovi začali lézt jeho koaliční partneři na nervy ještě dříve, než se jimi stali. Nyní už začínají dělat vyslovenou ostudu celé koalici i jemu osobně, a to si asi před volbami nepředstavoval. Vláda i sněmovní koalice totiž nemá prostor dělat to, kvůli čemu zvítězila ve volbách. Pokud se v neděli na Staroměstském náměstí sejde opravdu hodně lidí a začnou se ozývat významné osobnosti i z řad jedinců politicky neutrálních či ambivalentních, měl by asi premiér zbystřit, protože by se mohl dočkat toho, že se od něho odvrátí i někteří jeho spojenci a navenek loajální poslanci, ze kterých je občas ta frustrace docela patrná.
Kdo seje vítr, sklízí bouři. Zatím je to taková česká bouře ve sklenici piva, ale to se může rychle změnit, protože ten vítr, kteří lídři Motoristů zaseli, je natolik smradlavý, že v takovém povětří se asi nechce dýchat ani některým jejich voličům, natož pak nám ostatním.
Jiří Turner
Maléry paní účetní
Snad tomu málokdo věří, ale to neznamená, že nelze národu tvrdit, že zoufalý deficit státního rozpočtu, který jako vždy způsobila ta předešlá vláda, zachrání mimo jiné EET.
Jiří Turner
Oto, no toto?
Reportéři ČT si posvítili na Klempíře. Byla to snadná kořist. Dozvěděli jsme se jen něco o dopadech lumpáren, ke kterým se sám přiznal. Ptám se, k čemu je to dobré?
Jiří Turner
Zrušme fotosyntézu, tu šílenou zelenou energii!
Pat a Mat z MŽP vnímají enviromentalismus jako ideologii a vědecky ověřené skutečnosti a zákonitosti jako provokaci. Nepatřičnost chlorofylu přeci spočívá v tom, že je zelený.
Jiří Turner
Budeme raději mlčet, aby se pan premiér nezlobil?
Generál Řehka usvědčil politiky ze lži, a to se nelíbí ani neodpouští. Armáda prodej diskutovaných bitevníků na Ukrajinu neodmítla. Z politických pohnutek to odmítají jen zbabělí politici.
Jiří Turner
Šílencům se neodporuje
Císař není nahý, má jen takové velmi neobvyklé šaty. Císař není duševně nemocný, má jen nové, neobvyklé názory a metody.
