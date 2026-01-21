Kdo je vaším vzorem?

Petr Pavel, T.G. Masaryk, Arnold Schwarzenegger, Andrej Babiš, Karel Gott, Tomio Okamura, Zdeněk Svěrák, Ježíš Kristus, Adolf Hitler, máma, táta nebo někdo úplně jiný?

Všechna ta jména se objevila v průzkumu Psychologického ústavu AV ČR a agentury Median. Na reprezentativním vzorku 1106 respondentů bylo zkoumáno, jaké životní vzory mají naši občané. Nepřeceňuji průzkumy veřejného mínění a o Psychologickém ústavu AV ČR si myslím své, ale žádný lepší způsob, jakým si lze na tuto otázku odpovědět, asi neexistuje. Nemíním spekulovat o tom, k čemu je výsledek takového průzkumu dobrý, nicméně mě osobně to přijde docela zajímavé, respektive minimálně stejně zajímavé, jako třeba průzkumy politických preferencí.

O svých politických preferencích, a to zvláště v období voleb, přemýšlí patrně každý volič, naopak málokdo dokáže bez mrknutí oka označit svůj životní vzor, což jasně ukazuje i průzkum.42 % respondentů žádný konkrétní vzor nemá, což může znamenat i to, že jich máme v různých oblastech mnoho. Sportovec má mimo jiné sportovní vzor, umělec mimo jiné umělecký vzor atd. Kdo měl to štěstí, pro toho mohou být vzorem jeho rodiče či prarodiče. To uvádí asi 20 % dotázaných. Zajímavé, ale také docela podivné mi přijde, že téměř stejné množství respondentů spatřuje svůj univerzální vzor v nějakém politikovi.

To svědčí o tom, že žijeme v přepolitizovaném světě. Poněkud paradoxně vyjádřil tuto myšlenku i suverénní „vítěz“ průzkumu, prezident Pavel. Ten dostal více „hlasů“ než všichni ostatní, současní i dřívější politici, dohromady téměř 30 %, což je o jeden řád více než například pánové Babiš či Okamura, nicméně Babiš je vzorem pro stejný počet dotázaných jako Masaryk, což bych snad ani nechtěl komentovat. Na druhou stranu je to podobný výsledek jako v případě Arnolda Schwarzeneggra, Karla Gotta, Zdeňka Svěráka a Keanu Reevese. O něco hůře „dopadl“ Ježíš Kristus a obecně jen 3 % respondentů označilo za svůj vzor nějakého duchovního.

To asi také o něčem svědčí. V Polsku by možná průzkumu vévodili bibličtí i současní duchovní vůdci, a tak by to třeba bylo i v islámském, buddhistickém či hinduistickém světě. Pokud náš průzkum vypovídá snad jen o naší dle mého soudu nepatřičné fascinaci politikou a politiky, přišlo by mi zajímavé, jak by se v takové anketě vyjádřili třeba Američané. Označili by za svůj vzor šílence, kterého si před rokem zvolili za prezidenta? Tímto oslím můstkem se dostávám k tomu, že si někdy vůbec neumíme představit, jak je možné, aby se velká nebo dokonce většinová část národa přiklonila k někomu, pro nás naprosto nepředstavitelnému. Ale je to tak, vždyť je pro nás v politice Babiš srovnatelným vzorem jako Masaryk!

Autor: Jiří Turner | středa 21.1.2026 9:03 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Jiří Turner

Den české vlajky není ničím jiným než úlitbou českým nacionalistům

To jest těm, kteří drží současnou koaliční vládu a Sněmovnu v šachu a zhlížejí se v politice rozdmýchávání nacionálních vášní, jako se to děje na Slovensku nebo v Maďarsku.

19.1.2026 v 15:44 | Karma: 18,04 | Přečteno: 338x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

O morálních majácích

Už ani nevím, od kterého politika jsem ten posměšný výraz slyšel poprvé, ale je docela zřejmé, kdo ho používá a proč. Je to jednoduchý způsob, jak čelit kritice vlastního amorálního jednání.

15.1.2026 v 14:29 | Karma: 32,20 | Přečteno: 2130x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Turecké hospodářství

To bylo za krále Klacka, když tloukli špačky, lelkovali, prováděli medvědí služby, strouhali kolečka, dělali cavyky, okolky a ciráty, kuli pikle, a tak nakonec skončili na huntě.

15.1.2026 v 9:21 | Karma: 14,91 | Přečteno: 399x | Diskuse | Ostatní

Jiří Turner

Jádro pudla

Mameluk s hašašírou, majíce vroubek a máslo na hlavě, šli do Canosy. Nejdříve se koukali jako kakabusové, pak jako by spadli z višně, ale nakonec byli v sedmém nebi.

13.1.2026 v 9:39 | Karma: 9,10 | Přečteno: 183x | Diskuse | Ostatní

Jiří Turner

Naši mistři falacie

Díváte se na televizní politické diskuse? Pokud ano, jak se vám líbí? Předpokládám, že vás těší, když dominuje ten, s kým sympatizujete. „Vítězí“ však čestně?

11.1.2026 v 10:49 | Karma: 20,44 | Přečteno: 458x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek
21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost...

Hurá do lavic! Školy zapisují budoucí žáčky

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...
21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:55

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)
21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  9:31

Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé...

Hasiči v úterý vyjížděli k požáru chalupy v Benecku, jeden člověk se zranil

ilustrační snímek
21. ledna 2026,  aktualizováno 

Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od pondělí už k druhému požáru chalupy, v pondělí zasahovali v...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Jiří Turner

  • Počet článků 1562
  • Celková karma 22,71
  • Průměrná čtenost 2134x
Ten, který mluví se psy

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.