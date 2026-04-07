Kartágo musí být zničeno – do zítra
Ten starověký příměr pro aktuální válečné události moc nesedí. Amerika není římská republika (Res Publica Romana), to byl totiž vrcholně demokratický stát, o jehož politice rozhodoval Senát, Trump není Cato, přestože mi jeho slova o totální likvidaci Íránu připomněla zarputilost populárního senátora, jehož přání nakonec uskutečnil vojevůdce Publius Cornelius Scipio, a konečně Kartágo není Írán, protože to Řím reálně ohrožovalo a motivem války byla nadvláda nad Středomořím, kdežto v aktuálním konfliktu se o územních ziscích asi mluvit nedá.
Římané Kartágo opravdu nakonec srovnali se zemí a podle legendy území zasypali solí, aby tam ani půda nerodila, což by se dalo srovnat s novodobým chemickým nebo radioaktivním zamořením. Nicméně jenom největší „borci“ na této planetě usilovali o vyhlazení celých civilizací. Namátkou zmínění Cato se Scipiem, Čingischán, Tamerlán, Napoleon nebo Hitler. Některým se to povedlo zcela, jiným téměř, ovšem žádný z nich to neudělal jenom z rozmaru a nějakého náhlého hnutí mysli. Byli to dobyvatelé z jiných časů a ten posledně jmenovaný bezpochyby šílenec, nicméně i on měl určitý plán, který se mu naštěstí nepodařilo uskutečnit.
Nabízí se pochopitelně mnoho různých, málo lichotivých historických paralel. Pro velmoc nebo stát s velmocenskými ambicemi je potřebnost nepřítele naprosto nezbytná. Dlouhou dobu to pro Ameriku byl Sovětský svaz. To nepřátelství bylo spíše druhotné, vždy šlo hlavně o moc a vliv. Jakmile počal vliv Ruska upadat bylo jasné, že by se z něho stal už jen ten nepřítel. Ale co s nepřítelem, kterého nelze porazit? A tak jsme svědky toho, že se zločinný ruský režim stává pro USA partnerem. V tu chvíli ale ten nepřítel schází. Írán se v tomto ohledu přímo nabídl.
Írán je hodně velký a lidnatý stát, nachází se na strategickém místě, má ropu a zemní plyn, vládne v něm pro civilizovaný svět šílený teokratický režim, podporuje teroristy, ohrožuje Izrael, prý se snaží vyrobit atomovou bombu a je také dostatečně daleko. Existuje snad lepší válečný cíl? Určitě ne, ale jedna věc je nepřítele mít a druhá je ho napadnout a vyhrožovat mu vyhlazením, tedy něčím, co může být s ohledem na jeho obyvatele nazváno genocidou a v každém případě je realizace takové výhrůžky válečným zločinem a její autor se tedy může stát válečným zločincem, kterému tu Nobelovu cenu za mír už asi nikdo nedá.
Války se také většinou nevedou v době, kdy je útočící velmoc konsolidovaná, vnitřně jednotná a ekonomicky prosperující. Je to právě naopak. Přes různá velkohubá prohlášení je Amerika politicky rozpolcená, a i z důvodu idiotské politiky aktuálního establishmentu není ani nikterak prosperující zemí. Navíc má prezidenta, který sice před volbami přesvědčil nadpoloviční část občanů, ale teď s jeho počiny sympatizuje už jen asi třetina Američanů.
Připadá mi, že Evropa, jako by stále věřila, že je to jen zlý sen, ze kterého se probudíme a někdo řekne: „Apríl!“ Popravdě řečeno, těžko se na to mohl někdo připravit. Když se vrátím zpět do dob římské republiky, tak se nám s odstupem staletí jeví ony historické události v reálném čase docela předvídatelné. Zcela nepředvídatelné věci se počaly dít až s nástupem šílených císařů, Nerona či Caliguly. Že by další historická paralela?
Jiří Turner
Je hnutí Duha teroristická organizace?
Říci se dá cokoli, třeba že je Filip Turek neonacista a Petr Macinka to, co vás napadne, když uslyšíte z jeho úst nějakou provokaci nebo uvidíte ten jeho „milý“ úsměv.
Jiří Turner
A už je tu zase to naše tradiční velikonoční týrání a ponižování žen
Docela by mě zajímalo, kolik lidí, žen i mužů, si opravdu myslí, že ty naše tradice při pomlázce jsou vlastně jen skrytým násilím páchaným na ženách a dívkách?
Jiří Turner
Je těžké nepsat satiru
Nejvíce satirikovi i satiře samotné prospívá, když je její autor napadán, kritizován, zakazován a vůbec nejlepší je, když je perzekuován či trestán.
Jiří Turner
Kouká jako sůva z nudlí
Kuchyňská úprava sov se vůbec nedoporučuje a těžko si lze představit i situaci, kdy se noční dravec dostane do těstovin nějakým nedopatřením. Tamže jak se ty sovy do nudlí dostaly?
Jiří Turner
Přejmenujeme planetu Zemi na Trumpiter?
Všechny planety naší soustavy jsou pojmenovány podle římských bohů, jedinou výjimkou je Země, která jednotný název nemá. Proč? Čekali jsme na příchod nového Spasitele.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30...
Od čarodějnic po hip hop. Banát láká na tradice i comeback Bow Wave po 18 letech
V rumunských kopcích vysoko nad Dunajem leží Banát, region, v němž od 19. století žijí čeští...
Ústí upraví alej v ulici E. Krásnohorské, náklady odhaduje na víc než 50 mil. Kč
Ústí nad Labem po letech plánování nechá upravit alej podél ulice Elišky Krásnohorské. V...
Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů
Česká hokejová reprezentace odstartovala přípravu na mistrovství světa 2026 kempem v Karlových...
- Počet článků 1589
- Celková karma 23,76
- Průměrná čtenost 2119x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků