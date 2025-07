Kalus a Ezman – pachatelé se v přestrojení za zachránce Česka vrací na místo činu

Dva senioři, kteří jsou mnohými z nás spojováni s těmi „starými dobrými časy“ by si rádi ještě jednou trochu zaškodili. Jako by nestačilo, co napáchaly v době, kdy mohli škodit institucionálně.

Byly doby různé (byly i doby, jak říká pan Werich, hrůzné, ale o těch nebude řeč). Ve „zlatých devadesátkách“ a počátkem nového milénia byla do značné míry společnost bipolarizovaná: buď jsi pravičák a jdeš s Klausem, nebo tě to táhne doleva a fandíš Zemanovi. I v té době, stejně jako v té dnešní, byli jedinci, které uchvátilo Sládkovo (nemyslím toho Josefa Václava, ale Mirdu) charisma nebo prostě zůstali bolševiky a paktovali se s tou svoločí kolem Grebenčíka, Ransdorfa a Filipa.

Přiznám se, že jsem Václava Klause přinejmenším respektoval a věřil jsem tomu, že jeho doktríny jsou správné a s nimi i cesta, kterou se republika ubírá. Nikdy jsem neměl rád Miloše Zemana, ale připadal mi dobrý takový ten americký model dvou silných demokratických stran, jedné spíše pravicové, druhé spíše levicové, které se střídají u moci a tím se ve státě vyvažují ony zásadní aspekty pravice a levice, přičemž zásadní principy vnitřní politiky a zahraniční orientace státu budou jednotné. Tak naivní jsem býval.

Prvním zklamáním z Klause byl způsob, jakým se rozdělilo Československo. Jsem zásadním odpůrcem přímé demokracie, ale myslím si, že rozdělení (nebo nerozdělení) mělo být uvážlivým dlouhodobým procesem završeným v referendu. Pak následovala na rozdíl od té Havlovy nepochopitelná amnestie, a nakonec jsem pochopil, že ona teorie o silné ruce trhu, která všechno srovná, všechno vyřeší a zajistí spravedlnost a prosperitu je totální pitomost, což je dnes vidět velmi názorně.

Jen pro vysvětlení: Nemyslím si, že tou cestou mělo být nějaké socialisticky a centrálně řízené hospodářství, tržní principy jsou jistě obecně správné, ale stát měl, mohl a stále má zajišťovat, aby se bohatství státu (hmotné i nehmotné) nerozprodalo, nezničilo, nevytunelovalo a občané se nestaly rukojmími spekulantů, zbohatlíků ze zločinného podhoubí a nadnárodních firem, kterým někdo dal zcela volnou ruku, aby zde řádili podle vlastního uvážení. Jsem přesvědčen, že tento stát fatálně poškodila korupce, klientismus, nedostatečný (záměrně nedostatečný) dohled státu a také absence regulace v oblastech, kde volný trh naprosto selhává, respektive se vytváří absurdní a zcela asociální podmínky (třeba bytová problematika, maloobchod apod.).

Pominuli všechny Zemanovy skandály, amorality a sprosťárny, úplnou degradaci jeho osobnosti, která se s věkem stále stupňovala, byl pro mě šok jeho kamarádění se s komunisty a posléze i ze zločinnými režimy. Servilní podbízení se čínským soudruhům a lokajské poklonkování Putinovi v době, kdy už bylo zcela jasné, co je zač a kam Rusko směřuje, se staly něčím, co se nedalo přejít ani jakkoli omluvit. Konec Zemanova prezidenství a všichni ti kostlivci, co po něm v na Hradě i v Lánech zůstali, docela jasně ukazuje, jaký člověk zde zastával třicet let nejvyšší ústavní pozice.

To byla minulost. Dnes tito dva senioři, pro které se moc a mediální pozornost stala doživotní drogou, chtějí na základě své mediální popularity, vazeb a bohužel i skutečnosti, že jim asi stále hodně lidí věří, opět tahat za nitky. Jeden by asi rád obnovil takovou malou komunistickou internacionálu seskládanou s nových i starých bolševiků, dezolátů všeho druhu i strany, kterou kdysi jako demokratickou levici sám pomáhal restaurovat. Druhý by rád zprostředkoval námluvy mezi všemi populisty, ať už jsou to politické firmy, nacionální bojůvky nebo různé obskurní spolky.

Do takovéhoto stavu dospěla česká politika. Mám hodně výhrad k současné vládě, ke koalici, ze které vzešla, stejně jako k jejím jednotlivým politickým komponentům, ale to, co se aktuálně děje v řadách opozice, mi přijde natolik šílené, že mám docela hrůzu z toho, až budou tyto subjekty v budoucnu řídit a směrovat naši zemi. Na každém z nich včetně těch dvou „zlodědků“, kteří jim dnes plivou na brus, ulpívá totiž tolik špíny, že si vůbec nedovedu představit, že jim většina občanů tohoto státu svou volbou umožní vládnout.

