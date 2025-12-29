Kajínek obhajuje Vémolu aneb vrah o morálce káže
Abych byl zcela korektní, musím konstatovat skutečnost, že řádně odsouzenému nájemnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi byl na základě „zvůle“ (nicméně v souladu se zákonem) bývalého prezidenta podmínečně prominut zbytek trestu a na vazebně stíhaného Karla Vémolu je do jeho případného odsouzení nutno nahlížet jako na nevinného.
Přijde mi však docela smutné, že se díky onomu absurdnímu počinu Miloše Zemana stala z jednoho lumpa celebrita, která má evidentně otevřenou cestu prakticky do všech médií, a druhý že je mediální hvězdou a „vzorem pro mládež“ díky něčemu tak pokleslému, jako je MMA, a to i přes všemožné lumpárny a kontroverze, které „Terminátora“ provází.
O Kajínkovi toho bylo řečeno a napsáno opravdu hodně. Osobně bych předpokládal, že člověk, který vcelku nezaslouženě a z rozmaru osudu dostal šanci dožít na svobodě, někam zaleze a bude rád, že je rád. Předpokládal bych také, že slušná média mu neposkytnou tu šanci hrát si na ombudsmana, kritika právního systému a morální maják.
Je také třeba říci, že ani „Karlos“ není žádný vzor, neboť už byl za drogový delikt odsouzen a ohledně mnohých kontroverzí – třeba s chovem exotických zvířat – vyšetřován. Osobně si nemyslím, že je pro svůj rozmařilý život dobrým vzorem jako sportovec, respektive samotný zápas MMA by z mého pohledu neměl být prezentován jako sport, ale jako jakási pokleslá zábava pro lidi, kteří si užívají, když jeden zápasník v rámci pravidel „pouliční rvačky“ druhého přizabije.
Tento, pro někoho možná kontroverzní názor na všeobecně populární MMA, uvádím jako člověk, který se leta bojovým uměním amatérsky zaobíral, který má rád aikido, judo, karate či zápas. To všechno jsou sporty, ve který jde primárně v rámci přísných a logických pravidel o přemožení soupeře, který je oním soupeřem nikoli protivníkem, do kterého ležícího biji s cílem ho skrze zranění eliminovat, nebo v jiných případech jde jen o nácvik sebeobranných technik. Myslím si, že „sporty“, jakým je MMA“ prohlubují ve společnosti agresivitu, a to zvláště u dětí, kterým pak přijde normální v banální klukovské rvačce kopnout ležícího kamaráda do hlavy.
Za to jistě Karel Vémola nemůže, jeho popularitu a tím i peníze mu přinesly právě tyto obecné i jeho osobní kontroverze, které osobně vnímám jako symptomy nemocné společnosti, což dokreslují prakticky veškerá média, která tím jednak naplňují společenskou poptávku, ale působí také proaktivně, jako v případě uveřejňovaných blábolů a spekulací Jiřího Kajínka (viz odkazy). Toho Kajínka, který ohledně kauzy „Vémola“ prohlašuje, že „žijeme v šílené zemi“. To nakonec může být pravda, jenomže v poněkud jiném smyslu. A to v tom, že zde „vrah o morálce káže“.
