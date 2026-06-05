Jsem trumpista!
Aby nedošlo k omylu, já tedy „trumpistou“ nejsem. To neznamená, že nemohu být retardovaný, ale rozhodně ne takto. Řekl bych, že dilema být či nebýt trumpistou aktuálně řeší hodně Američanů uvědomujících si, že buď popřou svoji stranickou příslušnost a disciplínu nebo budou žít s cejchem idiota. Republikánští politikové navíc logicky musí myslet na svoji politickou kariéru, a volba to asi není lehká. Buď se znelíbí nyní, nebo po konci prezidentování Donalda Trumpa.
Obecně Američany chápu. Zvolili si kontroverzního prezidenta ve víře, že bude hájit americké zájmy, které se jim zdálo, že předešlý establishment zanedbává, a řešili také své osobní ekonomické problémy. Do jaké míry se jejich očekávání naplnilo je hodně diskutabilní, ale patrně jich stále dost Trumpovi věří. Českým Trumpovým podporovatelům ale upřímně nerozumím. Nevím, jaký z počinů amerického prezidenta by mohl vyvolat u našince nějaké sympatie. Snad jen ten slogan „Make America Great Again“ ve smyslu „udělejme znovu skvělé Česko“, což je chvályhodné přání, které ovšem musí být také naplněné nějakými skutky. Donaldovi ten skutek utek, takže jako vzor to působí zcela opačně: žvaním, ale faktické výsledky nejsou.
Chápu, že veřejné prezentování názoru na amerického prezidenta je pro většinu politiků, co jich na světě je, docela problematické. Ti odvážnější diplomatickým jazykem jasně vyjadřují, že ho mají za idiota, jiní jsou rezervovanější a další se k jeho osobě prostě vůbec nevyjadřují. Pak je tu ovšem nemalá skupina patolízalů, kteří se mu snaží vetřít do přízně. Ty, co tak činí účelově, lze pochopit, ovšem ty, kteří ho skutečně obdivují, osobně nechápu, respektive je považuji za mentálně retardované a charakterově pokřivené stejně, jako je sám americký prezident.
Nevím, jestli Andrej Babiš k Trumpovi skutečně vzhlíží – osobně si myslím, že vzhlíží jen sám k sobě – ovšem myslí-li si, že si nějakým pochlebováním prezidenta dlouhodobě nakloní, tak se velmi pravděpodobně plete. Trumpa Babiš ani Česká republika vůbec nezajímají a možná, že už zapomněl, kde vlast jeho první ženy vlastně leží. Řekl bych, že veškerý jeho zájem se už soustředil pouze na svoji vlastní osobu a jiné to už nebude. V tomto ohledu věřím – sám bych nikdy nevěřil, že mu budu něco věřit – že Babiš trumpistou opravdu je. To ovšem není ideologie ani politický směr, ale pouze diagnóza.
https://www.lidovky.cz/nazory/babis-trumpista-cesky-trump-orban-premier.A260602_152032_ln_nazory_lsva
Jiří Turner
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Jiří Turner
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