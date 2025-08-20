Jestli já nejsem ten boomer? Nebo snad bloomer?

Člověk se většinou o sobě rád něco dozví. V reálném světě můžeme dostat různé nálepky a různá hanlivá i pochvalná označení. Ovšem existuje i jiný, paralelní svět.

Pokud tato slova neznáte, což není žádný nedostatek ve vzdělání, vězte, že slovo „boomer“ původně označovalo člověka z generace „baby boomu“, což byla 50. a 60. léta 20. století na Západě a k tomu ještě počátek 70. let u nás. Aktuálně je to ve virtuálním světě spíše pejorativní označení takového otráveného „starého vola“, který se právě v tomto světě ztrácí.

Osobně s moderními technologiemi až takové problémy nemám, protože jsem ve svém profesním životě zachytil jejich nástup, a nepřipadám si ani jako zpátečník, který by trpěl nějakou formou neofobie. Nicméně s věkem přichází určité staromilství a s ním i nechuť se angažovat na Facebooku, Instagramu, na různých diskusních fórech a obohacovat na internetu svět svými memy.

Když se ještě vrátím k tomu „boomerovi“, tak musím konstatovat, že mi jazyk „kybermládeže“ trochu problémy dělá. Nemám důvod ani chuť se ho učit ani používat, a hlavně mi vadí zbytečné nadužívání vesměs anglických slov, jejich zkomolenin a patvarů. Nechápu to zvláště v případech, kde se nejedná o nějaký nový termín, pro který české slovo neexistovalo, ale kde naopak lze zcela adekvátní české slovo použít. Zkrátka nevím, proč bych měl něco „čeknout“, „šérovat“, „skipnout“ nebo „bukovat“, když to mohu zkontrolovat, sdílet, přeskočit nebo rezervovat.

Je všeobecně známo (tedy to vím i já), že mnoho českých slov má cizí původ. Z němčiny nepochází jen slangové zkomoleniny, ale i zcela běžně používaná slova. Staletí německého vlivu se musela nějak projevit a je spíše podivné, že náš jazyk nezanikl. Francouzská slova se do češtiny dostala s vědeckotechnickými novinkami, ale i s uměním a společenskými záležitostmi. Dnes nám to ani nepřijde, ale jsou to slova jako: malíř, bažant, bochník, tramvaj, hřbitov, svetr, gril, tanec, pánev a stovky, možná tisíce dalších. To byl a je zcela přirozený proces, který docela očekávaně pokračuje v podobě přejímání anglických slov IT světem.

Když jsem se seznamoval se slovem „boomer“, tak jsem v prostředí memů (to jsou taková ta krátká videa, obrázky, komentáře či nápady šířící se internetem) našel další podivuhodné výrazy pro určité lidské typy. Je to třeba „doomer“, jehož typickým představitelem je takový depresivní mladík stižený existenciální krizí, osamělý pesimista sedící celé dny u počítače, který zásobuje virtuální svět svým nihilismem. Výraz pochází z anglického slova „doom“, což je zkáza.

Mladší a pohodovější variantou „boomerů“ jsou „zoomeři“, tedy mileniálové generace „Z“, kteří jsou na rozdíl od nás nejen optimističtější, ale i počítačově gramotnější a s novými technologiemi sžití. Nejvychechtanější podobou „zoomerů“ jsou pak „bloomeři“ kteří jako by volně navázali na příslušníky hnutí hippies. Ten výraz má pravděpodobně evokovat tu květinu květinových dětí, které už prakticky vymřely.

Když už jsem si v názvu položil tu otázku, zdali jsem tím „boomerem“, či snad „bloomerem“, je třeba si i odpovědět, přestože takový soud mají asi udělat jiní. Nemíním se sice přizpůsobovat řeči a narativům virtuálního světa, ale budu si dávat dost pozor, abych jako ten „boomer“ vnímán nebyl, a naopak by mi zařazení mezi „bloomery“ docela lichotilo.

Autor: Jiří Turner | středa 20.8.2025 13:22 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

