Je Tomáš Klus tím prolhaným idiotem?
Odvolací soud řešící žalobu Tomáše Kluse na Milana Mikuleckého se týká toho, že „bezpečnostní expert“ Mikulecký označil zpěváka a herce Kluse kvůli výrokům o Gaze za „prolhaného idiota“. Prvoinstanční soud se totiž neztotožnil s formou požadované omluvy. Uvedl, že není namístě, aby soud vyvracel nebo potvrzoval relevantnost Klusových výroků, natož pak názorů. Jinými slovy, kdyby šlo jen o ten urážlivý výrok, omluva by byla asi patřičná. Ovšem Klusovi jde spíše o odsouzení Izraele a jeho podporovatelů.
Kdo je Tomáš Klus ví asi všichni. Někomu je sympatický, jinému ne, někdo má jeho tvorbu a herectví rád, jiný nemá. To je normální. Někomu se jeho veřejná angažovanost líbí, jinému ne. I to je docela normální. Je také obecně známo, že umělci jsou lidé emocionální, že jsou většinou založením humanisté, demokraté a někdy až bezbřezí liberálové. Dle mého soudu je i toto zcela v pořádku, protože tento typ lidí (a nejsou to jen umělci, ale intelektuálové obecně) ve společnosti vyvažuje pragmatiky, potažmo bezohledné cyniky.
Kdo je ale Milan Mikulecký? Kdyby nebylo této kauzy, asi bych vzal na vědomí, že je to jakýsi bezpečnostní expert a analytik, se kterými se u nás roztrhl pytel. Jsem ovšem člověk zvídavý, a tak jsem si pana Mikuleckého trochu proklepl. Podotýkám, že pouze z veřejných zdrojů, neb jinými zdroji ani nedisponuji. A řeknu vám, že to bylo čtení zajímavé a docela překvapivé v tom, kdo se může také nazývat bezpečnostním expertem a analytikem a jak je možné, že se s tímto nepravdivým označením ztotožnili téměř všichni, kdo o zmíněné věci něco napsali a dali Mikuleckému prostor i na televizních stanicích.
Z porůznu sebraných informací o panu Mikuleckém vyplývá pouze to, že je to ukázkový příklad hochštaplera, který není tím, o kom sám tvrdí, že je. Je to člověk, který nemá patřičné vzdělání (vystudoval soukromou střední školu reklamní), nemá žádné vojenské zkušenosti, není leteckým odborníkem ani závodníkem a nemá, což je podstatné, absolutně žádnou erudici k tomu, aby v médiích analyzoval jakoukoli vojenskou či vojenskopolitickou problematiku. Pan Mikulecký figuroval v několika značně podezřelých firmách a pak se náhle zjevil jako poradce na Ministerstvu obrany, odkud byl po Stropnického éře odejit, neboť mu nebyla patrně z výše uvedených důvodů udělena bezpečnostní prověrka.
Lidé, kteří ho dobře znají o něm píší v Aeronovinách:
Tento „bývalý paragán“, který žádný takový výcvik nemá, absolvent reklamní školy chlubící se titulem inženýr, kterýžto nelze dohledat, akrobat reprezentant bez toho, aby se kdy zúčastnil jediných závodů v letecké akrobacii, jediný majitel stamilionové společnosti v Anglii, ve které ve skutečnosti nebyla ani libra, kladeč traverz před kanceláře nájemců v Letňanech, se najednou konvertoval do experta na Střední východ, Ukrajinu, Afghánistán a izraelsko-palestinský konflikt...“ Ti lidé se stejně jako já ptají, jak je možné, že člověk bez bezpečnostní prověrky, s pochybnou minulostí v rusko-běloruské firmě a podezřelými transfery na poli realit pracoval na Ministerstvu obrany a etabloval se jako bezpečnostní expert na českém mediálním poli?
Nechme pana Mikuleckého a nechme být i to, jestli je to právě on, který má někoho s jinými názory nazývat „prolhaným idiotem“. Nenashromáždil jsem vše, co Tomáš Klus kdy řekl na téma Izrael a Palestina a nevěřím tomu, že všechna fakta, která uvádí Palestinci, a Klus je bere jako relevantní, jsou pravdivá. Na druhou stranu úplně totéž se dá říci o informacích ze strany Izraele. Vždy to tak v podobných situacích je. Existují ovšem i informace, které relevantní a ověřitelné jsou, a které si nevymyslel žádný Hamás, žádní pomatení propalestinští aktivisté ani žádní militantní „sionisté“.
Zločiny Hamásu jsou jasně identifikované, nicméně zjevných zločinů, bezpráví s prvky genocidy a apartheidu se dopouští i stát Izrael, jehož politiku aktuálně řídí a ovlivňují extrémisté, kteří dost možná nemají ani podporu velké části izraelské veřejnosti. Dovolím si tvrdit, že není žádnou idiocií na tuto skutečnost upozorňovat a skrze veřejné mínění vytvářet tlak na mocné tohoto světa, aby místo dlouhých roků bohapustého žvanění počali konat. Aby byly potrestání viníci, teroristé a radikálové, bylo ukončeno zabíjení a týrání nevinných lidí a byla započata cesta ke spravedlivému míru, který nemůže mít jinou podobu než vznik nezávislého palestinského státu.
Spravedlivý mír na Ukrajině je díky zločinnému ruskému režimu a s tím související jaderné hrozbě asi jen nereálným přáním, kdežto řešení izraelsko-palestinského konfliktu je pouze otázkou vůle mocností. Paradoxem však je, že možnou překážkou může v budoucnu být režim americký, který prostřednictvím Donalda Trumpa po vzoru toho ruského směřuje k imperiální autokracii.
https://www.expres.cz/celebrity/tomas-klus-si-plese-svuj-soud-s-analytikem-mikuleckym-s-nazorovym-tribunalem.A250825_010949_dx-celebrity_bk
https://www.securitymagazin.cz/defence/v-zivotopise-zamlcel-angazma-pro-rusy-a-belorusy-z-ministerstva-ho-kvuli-proverce-vyhodili-kdo-je-nejcitovanejsi-bezpecnostni-expert-mikulecky-1404068843.html
Jiří Turner
