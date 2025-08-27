Jaký je mezi nimi rozdíl? Možná je jen ve výšce a v mohutnosti kštice.
Na ten starý vtip z doby předlistopadové jsem si vzpomněl, když jsem sledoval reportáž z Aljašky a ta nebyla o ledních medvědech. Byl to jeden z těch fórků, které si vyprávěli moji rodiče a pokud jsem ho jako kluk slyšel, nezapomněli mi říct, abych ho nevyprávěl ve škole. Zněl zhruba takto: „Víte jaký je rozdíl mezi Jaruzelskim a Pinochetem? Nevíte? Pinochet nosí tmavší brýle.“ Dnes si na polského generála a posléze prezidenta skoro nikdo ani nevzpomene, přestože jeho skutky ve funkcích, které v socialistickém Polsku zastával, posléze bez výsledku řešily i polské soudy. V tehdejším Československu byl stejně jako ostatní zločinci stojící včele spřátelených států náležitě glorifikován.
Naopak Augusto Pinochet byl v téže době u nás zosobněním ďábla. Je to pochopitelné, protože to byl asi nejvýznamnější potírač komunistických a obecně levicových hnutí ve všeobecně rudé Latinské Americe. Pinochet byl oblíbencem Západu, přestože jeho režim byl zjevnou diktaturou a projevoval se mimo jiné i internací a fyzickou likvidací svých odpůrců. Náhled na něho je dodnes předmětem diskusí, protože učinil z Chile nejvyspělejší jihoamerický stát, nicméně za cenu, která je pro mnohé naprosto nepřijatelná. V tomto ohledu jsou zásluhy Jaruzelského dost pochybné.
Proč jsem si vzpomněl právě na tyto dva politiky? Snad proto, jak je aktuální hodnocení ošemetné, jak se může lišit lidový náhled od oficiálního postoje establishmentu a jak mnohdy ani po desetiletích nelze historické postavy a události zhodnotit zcela jednoznačně. Netuším, jak bude za padesát let svět nahlížet třeba na Trumpa a Putina, neboť nevím, k čemu současné události v Evropě i v Americe dospějí. Třeba bude Putin oslavován jako ten, který vyvedl Rusko z krize a učinil z něho velmoc, a to bez ohledu na to, jakými to provedl prostředky, a Trump bude všeobecně považován za hrobaře Ameriky, který zničil její demokratické principy a ekonomicky ji zruinoval. Nebo to bude naopak? Kdo ví?
Pro mě osobně jsou oba zmínění politikové naprosto odpudiví, a to jak osobnostně, tak svými postoji a činy. Rozdílů mezi nimi je nepochybně mnoho, což logicky souvisí s naprosto odlišným prostředím, ve kterém vládnou, ale možná dost podobný je cíl jejich politiky, Putin na tom pracuje desetiletí a Trump se to snaží stvořit ze dne na den. Jsem docela rád, že vtipy o americkém a ruském prezidentovi nemusím říkat někde potají, stejně jako mohu zcela beztrestně třeba na tomto místě vyjádřit názor na jakéhokoli politika. To je z mého hlediska dobrý podnět k zamyšlení pro ty, kteří žvaní o cenzuře a omezování svobody projevu, aniž by si na rozdíl od lidí naší generace uvědomovali, jak něco takového vypadá.
Dovolím si ještě závěrem jedno dost osobní zamyšlení: Byly doby, kdy jsem měl v politických otázkách (vnitřních i mezinárodních) jasno, a dokázal jsem se jasně vyprofilovat. Docela urputně se o to ve své publikační činnosti pokouším stále, ale vnitřně nejsem vždy zcela přesvědčen. S lety přibývají pochybnosti a to, co bylo dříve jasné, je náhle relativní. Asi je to normální, nicméně mě to vede k aplikování těch nejobecnějších možných kritérií a zároveň k těm nejosobnějším. V té obecné to může být pravda a lež a v té osobní je to etika a morálka, kteréžto, ač si to mnozí nemyslí, fungují jen v souběhu. V etice totiž nejde o to, jestli plníme pravidla a neodpovídáme jen za to, co je správné, ale také za to, kým jsme a jak chceme žít. Zatímco morálka nás vyzývá k poslušnosti vůči osobním pravidlům. Možná je to jediný možný fokus, jakým lze nahlížet i na ostatní včetně těch, kteří mohou zásadně ovlivňovat naše životy a svět jako takový.
Jiří Turner
