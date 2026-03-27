Jako byl největším zlem normalizace Svěrák, tak byl největším zlem polistopadové éry Klaus
Chtěl jsem si to s „panem profesorem“ „vyřídit“ hned poté, co v Parlamentních listech jaksi poklausovsku „popřál Zdeňku Svěrákovi k devadesátinám, ale velmi zdařile mě předběhl kolega Vodvářka, takže jen s určitým odstupem jaksi na oplátku a s předstihem podobně popřeji panu Klausovi k pětaosmdesátinám. Klaus ve svém článku mimo jiné uvedl: „…pro někoho mého typu byl v posledních dvou desetiletích před rokem 1989 tento člověk symbolem komunistického režimu. Byl tím, kdo z bývalého režimu nejvíc profitoval a nejvíc ho de facto reprezentoval…Svěrákové byli vždy popkultura a my, kteří jsme milovali filmové kluby, jsme žádného Svěráka nikdy nesledovali… pro nás byl symbolem a nepřítelem člověk, který se velmi výrazně promenoval v kultuře“. Je mi líto, na to prostě reagovat musím.
Nejdříve bych uvedl na pravou míru ironii z názvu článku a z perexu: Zdeňka Svěráka považuji za jednu z největších osobností naší doby, obdivuji rozsah a kvalitu jeho tvorby, vážím si jeho filantropické činnosti a mám upřímně rád jeho chytrý humor. Přiznám se, že jsem asi jako mnozí jiní, ekonomickou naukou nedotčení lidé vzhlížel i k Václavu Klausovi. Lidsky mi nikdy moc neseděl, ale respektoval jsem ho. Tento můj respekt počal strmě upadat po tom, jak se angažoval při rozdělení státu a pokračovalo to opoziční smlouvou se Zemanem. Jako prezident mi už docela vadil, zvláště svou inklinací k Rusku a jiným nedemokratickým režimům, a vše vygradovalo poté, co odešel z aktivní politiky a vydal se na dráhu klimatického a enviromentálního dezinformátora, proruského trolla a hlavy svého obskurního institutu šířícího názory a postoje, ze kterých jednomu zůstává rozum stát.
Pokud jsem žertem uvedl, že je Klaus odpovědný za ekonomickou situaci v naší zemi (která mimochodem není zas tak zoufalá), tak už to úplně nadsázka není. Úměrně s tím, jak jsem se mohl seznámit s náhledem jiných renomovaných ekonomů (třeba Tomáše Sedláčka), počal můj obdiv ke Klausově jasnozřivosti poněkud opadat, až zmizel docela. Nechci hodnotit polistopadové ekonomické kroky, to byla neprošlapaná cesta a omyly byly patrně nevyhnutelné, ale dnes je nepochybné, že zásadní chyby se staly i v době, kdy už byly jiné alternativy, přičemž je namístě se ptát, zdali to nebyly kroky, které reprezentovaly jiné zájmy než zájmy státu. Na každý pád jsem ale kritikem Klausovy činnosti politické. On to byl, který u nás zavedl účelovou a bezcharakterní politiku bez morálky, etiky a odpovědnosti, byl to ten, který i v zahraniční politice povýšil ekonomický nebo vlastní prospěch nad zcela zásadní mravní hodnoty. A o Klausovi jako klimatologovi a environmentalistovi hanba mluvit.
Ještě odpudivější mi ale vždy přišla a stále přijde ona nadutost, arogance a přezíravost, kterou jsme mohli v podání Václava Klause sledovat ještě dříve, než se dostal k moci Donald Trump, a kterou si náležitě „vychutnáváme“ u Petra Macinky, kterého si coby svůj klon Klaus v IVK vyšlechtil patrně proto, aby měl tento pozoruhodný „lidský“ projev v politice zastoupení, až on tu nebude. Pod vlivem těchto svých vlastností patrně zaslal i onu „zdravici“ Svěrákovi. Musím říci, že kdyby tento článek nenapsal, nechal bych politikou zkaženého starého muže s obludně přerostlým egem na pokoji, nicméně takové projevy si podle mého názoru reakci zaslouží. Upřímně přeji Václavu Klausovi hodně zdraví a sobě i jemu přeji, aby čas, který mu byl milosrdně vyměřen, raději využil k něčemu lepšímu než k šíření zloby, nenávisti a bludů.
Jiří Turner
Ten, kdo spolupracuje s nepřítelem, je zrádce! A kým je ten, kdo velebí zrádce?
Že se takový muž rodí jen jednou za pět set let? Ale kdeže, Macinko, zrádci a kolaboranti se rodí stále, stejně tak je zcela běžné, že na vhodném podhoubí vyrostou mocichtiví lumpové.
Jiří Turner
Prý jsem se nesmířil s výsledky voleb…a má pravdu předseda
Je toho ovšem mnohem více, s čím jsem se nikdy nesmířil a smířit se nehodlám. Dokonce si myslím, že občan má být k výkonu státní moci apriori vždy kritický.
Jiří Turner
Milión chvilek
Milión nevýznamných chvilek se slilo do jedné podstatné chvíle, jejíž podstatou je zloba. Není to zloba, že něco není podle mého, ale zloba, že něco není správně dle zcela obecných principů.
Jiří Turner
Kdo si obuje Trumpovy polobotky?
Řekl bych, že je to po červené čepičce logický krok, třeba nám odpustí jedno, dvě nebo i tři procenta z HDP na obranu. A kdyby je ve velikosti „39“ přijal i Zelenskyj, už by určitě bylo po válce.
Jiří Turner
Co Čech, to politolog
Amatérským politologem se cítí být leckterý z nás, máme však i legie vystudovaných „politologů“, které chrlí kromě renomovaných vysokých škol i školy značně pochybné.
