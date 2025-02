Jak se stát nenáviděnou političkou?

Stačí být relativně mladou, pohlednou, sebevědomou, vzdělanou a ráznou ženou s vyhraněnými názory a útoky se hrnou ze všech stran, od opozice i od všemožných kritiků.

Můžeme jen spekulovat, proč Markéta Pekarová Adamová odchází z vysoké politiky, ale docela bych věřil tomu, že ji ono toxické prostředí Sněmovny a naší politiky jako takové prostě nedělá dobře. Je jasné, že každý není s paní předsedkyní ideově sladěn a je naprosto logické, že se všemi jejími názory a postoji se neztotožňují ani ti, co s ní ideově souzní, ale faktem je, že mezi českými političkami od začátku svého angažmá září jako hvězda jitřní, a to nejen vizáží a chováním, ale zcela jasně vyhraněnými názory a postoji.

Co si budeme povídat, česká politická scéna, o ženách v ní ani nemluvě, je panoptikum beztvarých politiků do omrzení žvanících právě to, co chce lid slyšet, co podléhá stranické disciplíně nebo co jim posvětí jejich zaměstnavatel, tedy majitel příslušné politické firmy. Jsou zde sice i docela výrazní politikové, ale ti se často projevují takovým způsobem, že by snad bylo lepší, kdy by se přizpůsobili šedi svého partajního stáda.

Markéta Pekarová Adamová končí v čele strany, které se ani pod jejím vedením nepodařilo navázat na relativně úspěšnou éru spoluzakladatele partaje a prvního předsedy Karla Schwarzenberga. TOP 09 byla vždy více stranou městských intelektuálů než širokého voličského spektra, na které úspěšně zacílila populistická hnutí, nicméně svůj elektorát má a smysl má i její koaliční potenciál v rámci Spolu.

Je pochopitelně důležité, kdo se ujme na podzim uvolněné funkce, respektive, kdo stranu povede do voleb. Nabízí se pochopitelně jméno staronového předsedy Miroslava Kalouska, kterýžto po své rezignaci a smrti knížete zásobuje veřejný prostor pouze svými hraběcími radami. Netuším sice, jestli Kalousek takové ambice má, ale byla by to jistě šťastnější volba než některý z rozhádaného dua Pospíšil – Kolář.

Vraťme se ale k Pekarové Adamové. S její osobou se váže několik výroků, které si mnozí pamatují jako kontroverzní, přestože ve své podstatě nebyly. Třeba na prohlášení, že „vláda tu není od toho, aby lidem pomáhala“, nic kontroverzního není. Je to naprosto správný pravicový přístup, který se ovšem zbabělí pravicoví politikové bojí říkat. Také prohlásila, že lidé mají nedostatek energie řešit svetrem navíc, čímž mínila, že v horších časech se mají lidé místo nadávání chovat racionálně, šetrně a odpovědně. Řekl bych, že pod takový apel by se mohl místo nesmyslné kritiky podepsat každý rozumný člověk.

Z mého pohledu se racionálně a morálně vyjadřovala i k zahraničním tématům, přičemž logicky kritizovala osoby a počiny, které nekonvenují s její politickou a občanskou orientací, a naopak vyjadřovala sympatie k nositelům liberálních a demokratických postojů. Čelila také ostré kritice ve Sněmovně za to, že během obstrukcí proti valorizacím penzí byla vyhlášena legislativní nouze a řečnická doba byla omezena. Z mého pohledu je obstrukční blokování chodu Sněmovny naprosto nepatřičným nástrojem, jehož používání mělo být už dávno zákonným způsobem omezeno.

Z výše uvedeného je asi patrné, že mě avizovaný odchod Markéty Pekarové Adamové z politiky nikterak netěší, nicméně si nemyslím, že by tato skutečnost nějak významně ovlivnila výsledky budoucích voleb, respektive je docela možné, že nový lídr, třeba zmíněný Miroslav Kalousek, by mohl nastolit restart TOP 09 a tím i posílit naději na volební porážku současné opozice a nesystémových stran a hnutí. To je ovšem spíše moje přání než aktuálně seriózní politická prognóza. Na každý pád přeji Markétě Pekarové Adamové jen vše dobré.