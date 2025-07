Jak podpořit komunisty?

Nejjednodušším způsobem je již schválená kriminalizace komunistické ideologie. Zakázané ovoce a mučednictví jsou těmi nejlepšími prostředky popularizace.

Od 1. ledna bude platit novela trestního zákoníku, která mimo jiné výslovně zmiňuje jako trestný čin založení, podporu či propagaci komunistického hnutí, jako ideologii prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka. Za to bude hrozit vězení na rok až pět let. Lámu si hlavu, kdo a proč třicet šest let po změně režimu potřebuje takovouto právní úpravu.

Pamatuji si, že se po roce 1989 hodně diskutovalo o zákazu komunistické strany. Přišlo mi to tehdy jako správný přístup, ale s odstupem let jsem Havlovu nechuť toto prosazovat pochopil. Nepřijde mi totiž dobré, když je změna názvu partaje jen kamufláž. Komunista je komunistou bez ohledu na to, jak se příslušná strana jmenuje. Členové a voliči současného hnutí Stačilo! jsou prostě komunisty, jejich podporovateli a přisluhovači.

Dalším faktorem je skutečnost, že bývá dost problematické postavit mimo zákon ideologii. V případě nacismu to lze, protože se dá jasně definovat zločinnost této ideologie, u komunismu to je trochu složitější. Přestože zločiny páchaly všechny komunistické režimy a ve jménu komunismu se na světě stalo možná ještě více zla, než jaké způsobil nacismus, ale to je něco trochu jiného. Mnoho hrůz a zločinů se přeci stalo i ve jménu různých náboženství včetně křesťanství, přesto asi nikdy nikoho nenapadlo postavit křesťanství mimo zákon.

Podstatou je, že základní ideje komunismu zločinné nejsou. Jsou utopické, nereálné a snadno zneužitelné. Na myšlence zřízení, které usiluje o beztřídní společnost se společným vlastnictvím výrobních prostředků, kde jsou odmítány třídní rozdíly mezi lidmi, kde je usilováno o popření soukromého vlastnictví a vše má být společné, prostě nic principiálně zločinného není.

S oblibou v této souvislosti uvádím, že tím zločinným komunistou nebyl Marx, ale Stalin, že jím v rámci nacistické ideologie nebyl Nietsche, ale Hitler. Trestná by měla být, a do jisté míry to tak je, propagace skutků zločinných režimů, tedy třeba s komunismem souvisejícího bolševismu a tím i jedinců, kteří za to byli v minulosti zodpovědní. Jinak řečeno mi přijde nesmyslné trestat nějakého blázna snícího o beztřídní společnosti, ale trestal bych obhájce činů a metod stalinismu. Obecně se totiž dá říci, že zločinem je primárně čin, nikoli myšlenka.

Zmíněná novela pak přináší také zcela praktický problém. Legálně existuje KSČM a nutno říci, že vlastní deklarovaný charakter a program této strany neobsahují nic nezákonného, nicméně proč by se komunistická strana nazývala Komunistickou stranou, kdyby se nehlásila k ideologii komunismu, kterážto bude sama o sobě protizákonná? Dokážu si představit, že s touto stranou sympatizují (a budou ji tedy i volit) lidé, které ideologická podstata moc nezajímá, nebo jí třeba ani nerozumí, ale líbí se jim antisystémový program strany a ostrá lídryně. Tito lidé mohou onu kriminalizaci vnímat jako snahu o likvidaci svého politického subjektu, což jejich víru utvrdí a může je to i radikalizovat.

Jak tedy budou orgány činné v trestním řízení toto schisma řešit? Budou trestně stíhání ti, kteří si vezmou tričko se srpem a kladivem, čepici s rudou hvězdou nebo budou pít z hrníčku s Leninem? Pokud ano, k čemu to bude dobré? To mi přijde mnohem smysluplnější postavit mimo zákon podporu a obhajobu současného ruského režimu, tím spíše jakoukoli spolupráci s ním. Spolupráce s nepřítelem, který se jako nepřítel jednoznačně chová, nese totiž jasné znaky kolaborace a zrady, což už není jen nějaké morální selhání.

Chápu, že (ne)koalice Stačilo! je mnohými vnímána jako nebezpečí pro náš stát. V tomto hnutí spojují síly malé antisystémové strany, čímž se výrazně zvýšila pravděpodobnost překonání pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny. Dle aktuálních volebních preferencí se tak nedá vyloučit, že se toto hnutí bude nějakým způsobem (koaličně nebo zobchodovanou tolerancí menšinové vlády) společně s ANO a SPD podílet na budoucím řízení státu. Myslím si, že místo kriminalizace ideologie je třeba věcně a trpělivě vysvětlovat, že na levicovém smýšlení není nic zlého, ale nesystémové, charakter a ukotvení našeho státu měnící doktríny, nejsou tím, co nám přinese prosperitu, bezpečnost ani respekt.

