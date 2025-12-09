Já si to, Vicanoho, bohužel taky pamatuju!
Je to už nějaký čas, co jsem dospěl k rozhodnutí, že autora Divného století, Mikymauzolea a jiných desek se skutečnými hudebními a textařskými skvosty nechám na pokoji. Že se prostě smířím se skutečností, že můj z mládí oblíbený autor, stejně jako mnozí jiní nadaní básníci i hudebníci příliš cti a pevného charakteru nepobral. Že překousnu jeho dřívější i aktuální selhání a nezanevřu na jeho neangažovanou zhudebněnou poezii. Jenomže ono to nějak nejde. U popových „hvězd“ nepotřebuji řešit jejich loajalitu k jakémukoli režimu a k jakémukoli potentátovi, ale u primárně angažovaného folkaře je to dost těžké.
Aktuální Nohavicův počin, kterým opět poněkud rozvířil média, tedy naštval mimo jiné publicisty, kteří to dost možná vnímají podobně jako já, je vlastně v podstatě dobrý. Myšlenka, že lidé rádi svalují svá vlastní selhání, své chyby a neúspěchy na někoho jiného, sice není originální, ale je jistě relevantní. Jasně, „za všechno můžou oni“ my jsme v tom nevině, to je často opakovaná výmluva. Problém je ovšem v tom, že reálně existují skuteční viníci, kteří jsou zodpovědní za skutečné nepravosti i zločiny. Jsem přesvědčen, že angažovaný umělec (každý umělec se v určitém smyslu nějak angažuje) by měl ty skutečné viníky „natřít“, dle svého přístupu rozcupovat nebo zesměšnit, burcovat lidi, aby se se zlem nesmiřovali, nerelativizovali ho, ale aktivně proti němu vystupovali.
Je mi líto, ale ve zmíněné písni činí Nohavica pravý opak. Relativizuje zjevné zlo jménem Putin, mezi řádky omlouvá selhání a lumpárny Andreje Babiše, a ještě si k tomu přihřívá polívčičku svého vlastního pocitu ublíženosti. Přijde mi to hloupé, nemorální a ve vztahu k sobě samému falešné. Každý umělec bývá poněkud ješitný a sebestředný a tato skutečnost se počne významněji projevovat v okamžiku, kdy umělecky vyhoří, nedokáže navázat na svá skvělá díla, a místo toho, aby se s tím v relativně pokročilém věku prostě smířil a úspěšně žil z toho, co dokázal dříve, potřebuje nesmyslnými kontroverzními počiny na sebe upozorňovat.
Přesně tak s neskrývanou lítostí vnímám Jaromíra Nohavicu. Toho Darmoděje, který kdysi pil a činil všemožné lumpárny, ale byl snad sám k sobě v boji se svými démony upřímný. Já si to pamatuju. Myslím si, že současný (jak sám sebe nazval) „Vicanoha“ je už jen prorok falešné morálky a stavěč zkreslených zrcadel. Mnoho lidí ho stále miluje a mnoho lidí ho pozitivně vnímá i v té jeho aktuální podobě, v podobě uměleckého „populisty“, který oslovuje určitou část veřejnosti tím, že nám podsouvá, že není žádné dobro a zlo, že morálka i čest jsou zcela relativní pojmy a patrně neexistuje ani pravda a lež, ta pravda a lež, o nichž kdysi napsal píseň patrně jiný Nohavica.
Jiří Turner
Pomsta Schrödingerovy kočky
Zároveň živá i mrtvá kočka opustila krabici a řádí ve světě, který donedávna vypadal docela pochopitelně. Nyní i jen snaha o pochopení ovlivňuje to, co má být pochopeno.
Jiří Turner
O té strašlivé vojně s Turkem
Vojna s Turkem je součástí našeho folklóru. Turka, psa pohanského pohaněl dobrý voják Švejk a aktuálně má s jiným Turkem problém i dobrý prezident Pavel.
Jiří Turner
Alena aneb rizika spojená s hrou „mezi kozy“
„Říkám Ti, že je to nesmysl. Přátelství mezi mužem a ženou je ptákovina, opravdové heterosexuální přátelství je možné snad jen mezi homosexuálními jedinci různého pohlaví.“
Jiří Turner
Helena Trojská
S Helenou jsem se seznámil přes jejího bratra, provozovatele restaurace, ve které jsem propíjel svoji denní gáži. Otevřeli si ji s kolegou nedávno. Oba to byli kuchaři.
Jiří Turner
Panenko Maria Podsrpenská, vidíš to?
Vidíš, jak je tvoje náboženská role určována papežským dekretem, který zakazuje katolíkům kult Panny Marie, protože jediným spasitelem lidstva je tvůj syn?
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Olomoucká charita poslala chudým dětem na Ukrajinu 467 vánočních balíčků
Nákladní auto naložené téměř 500 balíčky s vánočními dárky pro chudé děti na Ukrajině vyjelo dnes...
Lidický Památník dětských obětí války čeká v nejbližších letech kompletní oprava
Lidický Památník dětských obětí války čeká v nejbližších letech kompletní oprava, potrvá zhruba tři...
Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku
Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Manažer obchodu
INTEROBAL k.s.
Plzeňský kraj
- Počet článků 1547
- Celková karma 20,82
- Průměrná čtenost 2143x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Nápravník islámských bubáků