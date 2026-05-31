Interprdlace

Grilování Babiše ve Sněmovně probíhalo tak, jako kdybyste chtěli grilovat dlažební kostku, která ne, a ne změknout a stát se něčím poživatelným.

Běžně přenosy z jednání ve Sněmovně z důvodu vlastní duševní hygieny nesleduji. Tentokrát jsem, čert ví proč, udělal výjimku a hořce jsem pak tohoto neuváženého počinu litoval. Ne, že bych si dělal o „našem“ premiérovi nějaké iluze, na to už je v politice dost dlouho, ale tentokrát to, čemu se říká interpelace, tedy oficiální otázky, které zákonodárci kladou členům vlády a jejímu předsedovi, mělo tak absurdní podobu, že jsem chvíli ani nemohl uvěřit tomu, že to, co vidím a slyším, je skutečné.

Zásadním tématem dotazů bylo trvající podezření na Babišův střet zájmů. To podezření oficiálně vyjádřila Evropská komise, mají ho poslanci a myslím si, že by jasné, jednoznačné a srozumitelné vysvětlení měli požadovat i občané. Je třeba říci, že se opoziční poslanci dotazovali klidně, věcně, jednoduše a bez osobních invektiv. Žádné klidné odpovědi ani vysvětlení se však nikdo nedočkal. Místo toho přišla litanie plná uraženosti, křiku, osobních výpadů, útoků na opozici, Evropskou komisi a samozřejmě na novináře, které si Babiš vezme do úst pokaždé, když mu dojdou argumenty a přestane se mu dařit kontrolovat vlastní příběh a také emoce.

Premiér neodpověděl na jedinou otázku a chvílemi to vypadalo jako přenos z ústavu pro choromyslné. Odpovědi na naprosto jednoduché a srozumitelné otázky se týkaly kromě zmíněných útoků a invektiv vždy něčeho zcela jiného. Andrej Babiš na sebe vzal podobu mesiáše, který všemi svými aktivitami nedělá nic jiného, než že zachraňuje tuto zemi a její lid a všichni tedy, opozice, média, nadnárodní struktury se mu v tom snaží zabránit a chtěli by ho ukřižovat. Jako by mělo být všem zcela jasné, že spasitel nemusí nikomu nic vysvětlovat, nikomu se zodpovídat a na základě své „božské“ podstaty vše co činí, činí správně.

Předseda vlády ovšem svojí rétorikou nepůsobí jako Ježíš Kristus, ale jako nějaký diktátor, který nepřipouští žádnou kritiku své osoby a svých skutků, přičemž každého, kdo by si něco takového dovolil nebo se jen dožadoval vysvětlení, považuje za nepřítele a zrádce národa, kterému on prokazuje dobrodiní tím, že vstoupil do politiky. Z hlediska této zvrácené logiky patrně předpokládá, že přeci každému musí být jasné, že světec nemá žádné osobní problémy, nemá žádné osobní zájmy, nedělá chyby, nejde mu o žádný zisk a neprahne po moci.

Je docela zjevné, že je opak pravdou. My, řadoví občané sice úplně nerozumíme složité právní problematice spojené s fungováním fondů, kolosu zvaného Agrofert a přidružených subjektů, ale chceme být důvěryhodně přesvědčeni, že je vše v pořádku, že prostředky, které jdou z kapes českých a evropských daňových poplatníků, nemizí v kapse někoho jiného, že politika není prostředkem, jak si polepšit ve svém podnikání, ale naopak investicí jedince do věcí veřejných.

Ve stejný den, kdy Andrej Babiš perlil ve Sněmovně, měl na Úřadu vlády schůzku s odborníky na problematiku drog a závislostí. Adiktologové podle jejich vlastních vyjádření odcházeli ze schůzky nechápajíce, proč tam vlastně byli, proč jim tam někdo říkal to, co říkal, a jakou ta naprosto zmatečná schůzka měla smysl. A to jsou prosím lidé pohybující se mezi psychicky narušenými lidmi a v prostředí psychiatrických léčeben, jinými slovy umí diskutovat i s idioty.

Nežijeme v iluzi, že politici jsou a budou jacísi andělé, ale měli bychom vyžadovat systém, který zabezpečí, aby se moc nedostala do rukou lumpů, psychopatů, amatérů a „hypervyžírků“, kteří budou zemi drancovat a neuváženými činy ohrožovat. Pro začátek by úplně stačilo, kdyby ti, kteří aktuálně vládnou, začali odpovídat na to, na co jsou tázáni. Jelikož občané většinou nemohou premiérovi a ministrům klást otázky přímo, musí to dělat poslanci nebo novináři. A pokud někdo odmítá odpovídat jim, napadá je a dehonestuje, nedělá nic jiného, než že napadá a dehonestuje každého jednoho občana, který si klade otázky a chce znát na ně odpovědi.

Takže znovu po milionté a prvé: Co jste, pane premiére, udělal, aby nikdo nemohl mít sebemenší podezření, že ve vašem podnikání a vládnutí není nic, co by tento stát poškozovalo a nás zneklidňovalo? Prosím fakta, relevantní argumenty, nezávislé posudky, odborné analýzy a pravdu. Ne pořád ty samé kecy, kecy a kecy.

Autor: Jiří Turner | neděle 31.5.2026 14:56 | karma článku: 11,02 | přečteno: 179x

