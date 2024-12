Ideologie motorismu

Nikoli jízda, ale chůze je tím nejpřirozenějším způsobem přemísťování živočišného druhu jménem Homo sapiens. Má-li politický potenciál hnutí jezdců, měli by ho mít i chodci?

Nejdříve malý exkurz do historie. Vzpřímená chůze je vlastní nejen aktuálním „člověkům“, tedy druhu Homo sapiens sapiens (člověku moudrému, a ještě jednou moudrému, což se poněkud vzpírá pozorování), ale po dvou chodil, jak název napovídá, už Homo erectus a možná i starší příslušníci našeho rodu (Homo habilis apod.), což se ovšem z nicotných fragmentů těžko určuje. Tito naši předci se asi trochu opírali o přední pacičky, jak to činí dnešní lidoopi, ale na každý pád se přemísťovali chůzí.

Taktéž je těžké přesně určit, kdy se lidé počali vozit, tedy kdy si poprvé osedlali nějaké zvíře, či ho zapřáhli za vůz, což do určité míry souvisí s vynálezem kola. Nejstarší dochovaný a spolehlivý nález kola je z doby 3300 let př. n. l. (stalo se tak v bažině u Vrhniki, asi 15 km jihozápadně od Lublaně), ale dá se předpokládat, že to bylo mnohem dříve, jen se prostě ta dřevěná kola nedochovala. Zhruba ze stejné doby je doloženo osedlání koně, které logicky souvisí nejen s vyspělostí nějaké kultury, ale i s místy, kde divocí komoni žili.

K tahu bylo pochopitelně možné použít i zvířata nevhodná pro jízdu (třeba nějakého tura), a naopak některá osedlatelná zvířata se asi těžko zapřahovala (třeba velbloud). Na každý pád jízda, pomineme-li plavbu po vodě) se místně váže k Evropě a k oblastem dnešního Blízkého Východu a Ruska v počátcích doby bronzové, tedy zhruba k době před pěti tisíci lety. První bipedické chodce od jezdců tak dělí miliony let, respektive v genezi chodícího člověka je éra člověka jezdícího pouhým okamžikem.

Je zajímavé, že k jízdě či k tahu se hodilo a stále hodí překvapivě málo druhů zvířat. Jsou to domestikovaný kůň, osel, jejich kříženci (mezek a mula), slon indický (s tím africkým je to mnohem problematičtější), sob polární, domestikovaní divocí tuři, domestikovaní buvoli, domestikovaný jak, domestikovaná lama guanako (alpaka a vikuňa se používají jen pro maso a srst) a oba druhy domestikovaných velbloudů (dromedár i drabař). Osedlat a zapřáhnout se dá jistě více zvířat, ale třeba jízda na tygru zůstane asi jen metaforou.

Jízda dopravním prostředkem, který nepohání člověk nebo zvíře je v historickém kontextu prakticky novinkou. Byť nás to ve škole neučili, tak vynálezcem prvního samostatně se pohybujícího mechanického vozidla byl pravděpodobně jakýsi Nicolas Joseph Cugnot, což byl dělostřelecký důstojník, kterýžto, jak už to tak bývá, neusiloval o nic humánnějšího než o vylepšení přepravy děl. Cugnot vyrobil prokazatelně použitelné zařízení, nicméně první funkční model „automobilu“ je připisován vlámskému misionáři v Číně Ferdinandu Verbiestovi, a to již v roce 1672.

Trvalo však 200 let, než vznikl první dopravní prostředek se spalovacím motorem. Stalo se tak v roce 1886 a jeho vynálezcem byl legendární německý inženýr Karl Benz, nicméně samotný vynález spalovacího motoru si nechal o deset let dříve patentovat německý strojař Nicolaus August Otto. Jakýmisi zneuznanými „Cimrmany“ jsou však dva italští konstruktéři Eugenio Barsanti a Felice Matteucci, kteří funkční verzi spalovacího motoru demonstrovali již v roce 1854. Otta, potažmo Benze předběhli nezávisle na sobě také Christian Reithmann (v roce 1860) a Alphonse Beau de Rochas (roku 1862), kteří se s Ottem dokonce úspěšně soudili.

Ještě pár desítek let si lidé museli počkat, což je také obvyklé, než technologie proměnila kuriózní vynálezy na použitelná zařízení, tedy dopravní prostředky, jejichž vlastnosti přesvědčily i skalní zastánce koňských spřežení. Dalších několik desetiletí však trvalo, než se z motorismu stal fatální společenský fenomén, kterýžto dal dokonce na ideologické bázi vzniknout obskurní politické straně, která spatřuje v užívání aut se spalovacím motorem určitý princip svobody, a která tento princip hájí stejně sveřepě, jako to kdysi činili zatvrzelí obhájci zvířecích potahů.

S chodci je to zcela jiné. Právo chodit nikdo nikdy nezpochybňoval, přestože na přesun „zu Fuss“ delší než 50 metrů již dlouho rezignuje mnoho motoristů. I tak by se snad dala na chůzi naroubovat nějaká ta ideologie. Zdravotní či ekologická kritéria se nabízí sama, ale pokud má mít ideologie nějaký politický potenciál, musí se tvrdě postavit proti něčemu. Co jiného by to mělo být než právě motorismus, žádný svéprávný člověk však nezpochybňuje potřebnost dopravních prostředků. Napadnutelný je tak jen jejich pohon a míra jejich využívání.

Hledáte-li pointu tohoto zamyšlení, vězte, že já ji vnímám pouze v tom, jak zajímavé mohou být aspekty chůze a dopravy, a jak hloupé je těmto skutečnostem dávat nějaký ideologický nádech.