Hledáš někoho, soudruhu..? Cože..?
Mohlo by se zdát, že zákeřný útok berlemi na Andreje Babiše zlehčuji. A je to tak. Ten incident mi přijde spíše komický, ale hlavně je namístě poněkud vyvážit ty komentáře, které oscilují někde mezi atentátem a teroristickým útokem. Opoziční politici ihned očekávaně vyrukovali s tím, že ruku útočníka vedla ruka agresivní koalice a politologové a jiní „experti“ za tím okamžitě spatřují jakousi společenskou změnu či rovnou krizi. Jiní samozvaní psychologové a sociologové míní, že: „dnes rány holí – zítra střelba“.
Rozhodně si nemyslím, že se názorové rozdíly mají řešit klackem, ale domnívám se, že se nemají řešit ani agresí verbální, ve kteréžto je „holí zasažený“ mistrem nad mistry. Na rozdíl od těch „expertů“ si nemyslím, že obecně ve společnosti roste agresivita, ani tvrdá data to moc nepotvrzují, a pokud máme ten pocit, může to být určitý optický klam způsobený tím, když to trochu nadnesu, že i k banální hospodské rvačce dnes vyjede zásahová jednotka, antikonfliktní tým a policejní psycholog. Další den nám pak všechny sdělovací prostředky přinesou obšírnou zprávu, a to i s těmi komentáři „znalců“.
Musím ovšem souhlasit s tím, že se politická diskuse (a nejen v době předvolební) dost vyostřuje. Zvláště komerční televize si libují v oněch reality show, ve kterých si zúčastnění politici nadávají, osočují se, bez skrupulí lžou, zkreslují a podsouvají oponentům různé nesmysly. Atmosféra pak může působit tak, že se jen čeká, kdy padne první facka. Ona sice nepadne, ale ty emoce se pochopitelně přenáší na diváky, kteří potom možná stejným způsobem diskutují s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří mají jiný názor. A pak i ta facka padnout může.
Musíme také vzít v potaz, že po světě chodí různí magoři, kteří nejenže mávají berlemi, ale mají v nich ukryté nože a po svých bližních střílejí i ze zcela banálních důvodů. Politika je sice vážná věc a není malicherností, jakou politickou reprezentaci budeme následné čtyři roky mít, ale žádná podoba agresivního chování k ničemu není. Nikdy nelze vyloučit, že se najde nějaký narušený jedinec, ale kultivovaná diskuse názorových oponentů by jistě ledasčemu pomohla.
Nakonec si neodpustím poznámku, že chlap by měl umět nějakou tu ránu přijmout a nad čin zoufalého nešťastníka se povznést, nekňourat a nevinit půlku světa, jak je proti němu zaujatá. A to neplatí jen v tom fyzickém smyslu. „Ten, jenž byl přetažen holí“, to evidentně neumí, což je patrné z celé jeho politické anabáze.
Jiří Turner
