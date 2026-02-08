Hájili jsme Hrad
Nejdříve se symbolicky omlouvám panu Eastlakeovi, přestože překlad názvu jeho skvělého románu je v originále trochu odlišný, a také těm, kteří si někdy ode mě přečetli, že politiky včetně prezidentů nemáme milovat, obdivovat ani moc chválit, ale naopak k nim máme přistupovat maximálně kriticky. Docela nedávno jsem také psal, že je zbytečné a ve své podstatě nesmyslné zabývat se tím, co který politik (potažmo kdokoli z nás) dělal nebo udělal před čtyřiceti lety, ať je to Babiš, Klempíř, Pavel nebo Šavel.
Rozhodující je to, co kdo dělal v době nedávné, co dělá dnes a jak se kdo se svou temnou minulostí vypořádal. Řekl bych, že ten jediný, kdo to nedokázal je Andrej Babiš, ale o toho tu dnes nejde. Nechci zde ani vyjadřovat nějaký nekritický obdiv k prezidentovi a nemohu říci, že bych vždy a paušálně jeho slova a skutky obhajoval. Třeba si nemyslím, že měl inkriminované zprávy od Macinky hned zveřejnit a postoupit jejich obsah policii. To druhé mi přišlo úplně zbytečné.
Na stranu druhou mi prezident Pavel přijde jako dobrý prezident, protože se v drtivé většině případů jako hlava státu chová, jedná a bůh suď i jako prezident vypadá. Vyjadřuje se jasně a jeho názory a stanoviska jsou zcela konzistentní. Nepolitikaří a v principiální rovině se drží určitých morálních zásad. Když se vrátím k onomu nejmenování Filipa Turka, tak prezident mohl vyjádřit pochybnosti, ale premiérovi vyhovět a s komentářem Turka jmenovat, nic by se nestalo. Jeho nejmenováním nic nezískal, naopak si přidělal starosti a své dřívější odpůrce radikalizoval. V té morální a etické rovině však dle mého soudu udělal správnou věc, navíc vyzval kritiky svého rozhodnutí, aby to předali k posouzení jediné možné instanci.
Nebudu už komentovat chování oněch adolescentních, politicky, morálně i odborně nezpůsobilých představitelů obskurní strany, jejíž aktuální preference padají do bezvýznamnosti, nicméně právě ti nám mohou posloužit pro ten kontrast. Kontrast politiky hodnotové a politiky silové, účelové a postavené na osobních ambicích politických aktérů. Připadá mi, že čím dále se vzdalujeme od přelomového roku 1989, tím vypadá ono „pravdoláskařství“ více idealistické a venkoncem směšné. Je to ovšem jen věc náhledu. Mně osobně přijdou směšní Trumpové, Okamurové, Rajchlové či Macinkové.
Jako směšnou a ubohou na mě působí jejich snaha se za každou cenu prosadit prostřednictvím lží, dezinformací, pomluv a osobních útoků. Přijde mi směšná jejich nadutost, ješitnost, sobeckost a drzost. Dostanou-li se ovšem takoví lidé k moci, což se třeba v USA stalo, může to být globální katastrofou, což už se v dějinách stalo také. Z toho je zřejmé, že hodnotová politika není nějaký romantický sen, ale naprostá nutnost. Kdyby Spojené státy nevstoupily v Evropě do 2. světové války, což nutně nemusely, Hitler by třeba poražen nebyl. Dnes lavírují, jestli mají dále pomáhat napadené zemi jiným Hitlerem, nebo jestli se s ním mají nějak dohodnout a rozparcelovat si s ním sféry vlivu. A bohužel je asi mnoho těch – u nich i u nás – kteří souhlasí s tezí, že blahobyt, pohodlí a klid je přednější než řešit zločiny a bezpráví páchané na jiné zemi, jiném národu.
Vrátím-li se do historie, kdyby byli v roce 1938 spojenci a další demokratické státy zásadovější, odvážnější a morálnější, nemuselo k takovému průběhu války vůbec dojít. Dnes jsme ve stejné situaci. A co vidíme? Je to jenom jeden z mnoha příkladů, kdy se ukazuje zásadová, morální a hodnotová politika jako nutnost. Politika stran aktuální vládní koalice taková není, je to politika naplňování osobních ambicí, skrze naplňování břich voličů. Odpovědnost za bezpečí, dodržování principů práva a svobody je dle mého soudu důležitější než odpovědnost za nějaké nepodstatné benefity pro občany.
Mám minulé politické garnituře, která se o hodnotovou politiku alespoň pokoušela, za zlé mnohé, především však to, že svojí nekompetentností umožnila získat moc ve státě silám i lidem, kteří toho nejsou hodni a nevedou zemi principiálně a hodnotově správným směrem. Prezident Pavel prosazuje politiku jinou, má k tomu ovšem velmi omezené prostředky. To jediné, o co se může opřít, jsou občané, kteří vyjádří této politice podporu. Nemluvím o nějaké revoluci ani o zvrácení výsledků demokratických voleb, mluvím o tom, že dočasný názor většiny nemusí být vždy ten principiálně správný. Nebyl správný v bolševickém Rusku, v nacistickém Německu, v socialistickém Československu a ledaskde jinde. Tam všude úplně selhala hodnotová a morální politika, lidskost, kulturnost, a proto s tím padla i demokracie, svoboda a právo. Menšina nemůže v demokracii převálcovat většinu, ale může část bývalé většiny přesvědčovat, a pokud může, tak to dělat musí.
Myslím si, že někdy má smysl jisté hrady hájit, i když to může působit směšně, hloupě a zbytečně. Jsem rád, že ten náš Hrad stojí pro mě na správném místě a na správné straně.
Jiří Turner
Schillerové óda na radost aneb státní rozpočet jedna báseň
Svět je plný podobností. Fridrich Schiller předvídaje, co jeho jmenovkyně jednou stvoří, napsal: Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám.
Jiří Turner
Udělal by lépe, kdyby s tím čurosem přijel za Halíkem
Macinka s Turkem si přijeli pro rady k Zemanovi. Patrně aby se doučili to, co nestačili pochytit v IVK od Klause. A přivezli mu z KFC churros...
Jiří Turner
Kdo seje smradlavý vítr, sklízí mediální bouři
Macinkovy esemesky kromě opovržení vyvolávají enormní mediální zájem o to, co kdy pan „double ministr“ udělal, řekl či napsal. A hele, něco se našlo!
Jiří Turner
Maléry paní účetní
Snad tomu málokdo věří, ale to neznamená, že nelze národu tvrdit, že zoufalý deficit státního rozpočtu, který jako vždy způsobila ta předešlá vláda, zachrání mimo jiné EET.
Jiří Turner
Oto, no toto?
Reportéři ČT si posvítili na Klempíře. Byla to snadná kořist. Dozvěděli jsme se jen něco o dopadech lumpáren, ke kterým se sám přiznal. Ptám se, k čemu je to dobré?
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
2. den ZOH 2026: Ledecká i Maděrová září, odpoledne startuje Jílek. Kdo další půjde do akce?
Zimní olympijské hry 2026 nachystaly na druhý den hodně zajímavý program pro české fanoušky....
Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky
Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou...
Praha 3
Žižkovský masopust 2026
Praha 3
Žižkovský masopust 2026
Prodej rodinného domu s garáží a zahradou v obci Sobočice - Zásmuky
Zásmuky - Sobočice, okres Kolín
3 690 000 Kč
- Počet článků 1571
- Celková karma 24,99
- Průměrná čtenost 2133x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků