Gin bez alkoholu, tonik bez chininu, káva bez kofeinu
Stojím u baru a vedu takovou tu barovou konverzaci, ne moc intelektuální, ne snad úplně blbou, prostě takovou, jakou si za čtyřicet let osvojila ta maskulinní a nekorektní individua, která se mentálně nevymanila ze zlatých devadesátek. Mimoděk zaregistruji objednávku mladé ženy, která se k baru protlačila: „Prosím gin s tonikem. Ten nealko gin a tonik máte bez chininu? A ještě prosím kávu bez kofeinu.“ Polohlasem pronesu, že by to chtělo ještě šampáňo bez bublin. Odměnou za tu „vtipnou“ poznámku mi je pohled vrať se do hrobu, otrapo.
To je celé. Od barmanky jsem se dozvěděl, že nealko kořalky se zde pijí normálně, a to nejen v míchaných nápojích. Mají prý i nealkoholická vína včetně sektů, která sice bublinky mají, ale alkoholu ani kapku. Dostal jsem chuť si „na protest“ objednat nějakou prasárnu, třeba ledního medvěda alias carské zvony, což je drink, který jsme měli v oblibě, když nám bylo tolik, co lidem stojících kolem mě. Sekt nám tehdy připadal málo výživný, tak jsme si ho míchali s vodkou. Pokušení jsem ale překonal a krátce na to odešel.
Nechci na základě tohoto zážitku obhajovat zhýralý způsob života a popírat, že je normální nekouřit, nepít a žít zdravě. Konečně i soužití s nějakým kybernetickým organismem může skýtat řadu výhod, ale asi to doklepu s tím „organismem“ nenaprogramovatelným a nevypočitatelným. Uvědomuji si také, že tenhle problém má každá generace. Kdepak tenhle smradlavý vehikl, koně, pánové, koně nic nenahradí a věc, která je těžší jak vzduch, přece nemůže létat. V době mého dětství bylo nemyslitelné, že by za pár desítek let mohlo existovat něco jako chytrý telefon a tak dále. Dnes možná ani netušíme, kam nás dovede AI a robotizace včetně té humanoidní.
Je tedy asi normální nechápat všechny aspekty překotného technického a společenského vývoje, ale nepřijde mi normální a už vůbec ne dobré kam se ubírá vývoj politický. Myslím si, že po hrůzách 2. světové války si lidé mysleli, že už se nemůže stát, aby se v civilizovaném světě dostal k moci nějaký blázen a zločinec v jedné osobě. A podívejte se, tři takoví se nedávno sešli v Šen-čenu. No a když se třeba podívám na to, kdo se stal předsedou naší Sněmovny nemohu se zbavit dojmu, že s tímto světem není něco v pořádku. Já vím, opět se dá namítnout, kdyže tento svět v pořádku byl, ale míval jsem pocit, že je. Tak si dám do toniku dobrý gin, poctivou kávu a oživování umělých ženštin nechám na císaři Rudolfovi v podobě Jana Wericha.
Jiří Turner
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