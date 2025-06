Každý má přece právo dostat se tam, kam se dostat chce. Nevyjdeš tam? Nedojdeš tam? Nedojedeš tam na kole? Nesmíš tam jet autem? Nevadí, máš přeci elektrokolo!

Cesta kolem Česka za 80 dní

9. INTERMEZZO: Elektocyklofašismus

Byly doby, kdy bylo šlapání spíše dřinou a podle toho bylo kolo také využíváno většinou ke kratším přesunům. Moderní silniční a horská kola to změnila. Byli jsme nadšeni, protože to vypadalo, že tato kola částečně vytlačí z některých míst a v některých případech motorová vozidla. Elektrická přesunovadla s prakticky neomezeným použitím a s neomezenou prostupností terénem někdy působí problémy. Jejich masové využívání pak zahušťuje prostor, který byl donedávna doménou chodců nebo motoristů.

Pokrok nezastavíš! Navíc lze říci, že obecná dostupnost jakýchkoli míst je určitým projevem svobody a demokracie. Každý má přece právo dostat se tam, kam se dostat chce. Nevyjdeš tam? Nedojdeš tam? Nedojedeš tam na kole? Nesmíš tam jet autem? Nevadí! Když máš elektrokolo, případně terénní elektrokolo, vyjedeš skoro až na Mont Blanc a na Sněžku či na Sněžník zcela bez problémů.

Mohlo by se tak zdát, že bránit komukoli využívat tuto technologickou výhodu je projevem nesvobody, diskriminace a zpochybňování práva rovných příležitostí. Jenomže ono je to s tím právem poněkud ošemetné a svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda jiného. Jsou nepochybně místa, kde se musí chodci, cyklisté a motoristé jaksi shodnout, ale je dost míst, která jsou určena jen jedněm. Tedy mělo by to tak být. Dálnice je zapovězena cyklistům i chodcům, cyklostezka je prioritně pro cyklisty a po horské pěšině se mají pohybovat jen chodci.

Problémem všech chráněných území (NP, CHKO, PR) a přírody jako takové je masová turistika. Na jedné straně je turistika a pobyt v přírodě pro lidi prospěšnou a tím pádem podporovanou činností a má také své pozitivní ekonomické aspekty, na straně druhé existují určité limity, za kterými už příroda trpí. Je to taková „Hlava XXII“. Určitým řešením je nepochybně omezení dostupnosti. Nedokážeš na ten kopec vyjít? Tak se na něj koukej z údolí! Proč bychom tam pro tebe (a tobě podobné) měli stavět lanovku a umožnit ti tam vyjet na nějakém elektrovozíku.

Má-li někdo dost peněz, může si najmout armádu Šerpů a ti ho „donesou“ až na Mount Everest. A všichni ti „Messnerové“, kteří se tam dokážou vysápat sami, jen koukají, jak se Himálaj mění ve smetiště, kde je navíc provoz jak v nějaké metropoli. Spousta hor je devastovaná, protože tam z komerčních důvodů někoho napadlo postavit lanovku. Popravdě řečeno, turistice spočívající v tom, že vyjedu nahoru, rozhlédnu se, udělám si „vrcholovou fotografii“ dám si nějaký žvanec a jedu spokojeně dolů, moc nerozumím. Bourat lanovky je jistě nesmysl, ale nemyslím, že je třeba stavět nové, a i jinak se snažit zpřístupňovat místa hůře přístupná.

Mnohde v horách sice existuje zákaz vjezdu cyklistů, ale ten zákaz, jak jsem si měl možnost mnohokrát ověřit, málokdo respektuje. Řada cyklistů takové zákazy zcela ignoruje a bohužel ignorují i základní zásady ohleduplnosti, a to jak vůči chodcům na stezkách, kde kolo nemá co dělat, tak vůči motoristům na silnicích, kde je sice jízda na kole přípustná, ale je nutná velká opatrnost a disciplinovanost. Nemohu pochopitelně házet všechny kolaře do jednoho pytle ani s notnou dávkou nadsázky je označovat za cyklofašisty, ale kdokoli (včetně samotných cyklistů) si může ověřit, že ty excesy nejsou ničím výjimečným, ba právě naopak.

Abych nebyl špatně pochopen, přijde mi skvělé, když se mohou po zpevněných a často i vyasfaltovaných brdských cestách prohánět sedmdesátníci a osmdesátníci na elektrokolech, kteří se tak mohou podívat na místa, kam chodili, když byli mladí a zdraví, místo toho, aby v parku krmili holuby, ale nevím, proč bych měl být stále ve střehu na lesních pěšinách, a dokonce i při houbaření. Není totiž vůbec výjimečné, že se člověk náhle ocitne na jakési ilegální terénní dráze, která jednak ničí les a šílenci na kolech tam ohrožují nic netušící houbaře i sebe samotné.

Zrovna včera jsem šel po zalesněném hřebenu, po kterém vede vyasfaltovaná cesta, která je díky zákazu vjezdu motorových vozidel přímo určená pro cyklisty, a pochopitelně je i jako cyklistická stezka značená. Chodím proto, abych neobtěžoval jiné a sám nebyl obtěžován, se psy souběžnou pěšinou, která vede úbočím. Na dvoukilometrovém úseku jsme se poměrně namáhavě vyhýbali snad deseti jezdcům na terénních elektrokolech, přičemž se někteří tvářili, že jim tam překážíme.

Je pochopitelně zcela nereálné zákaz vjezdu kol mimo k tomu určené cesty trestat a dodržování pravidel vymáhat, tedy obsadit lesy a hory policajty, kteří by to jako jediní mohli dělat. Z lesníků a ochranářů, jak jsem si několikrát také všiml, si mnozí dělají jen srandu. Je to tedy pouze na lidské soudnosti, ohleduplnosti a pokoře. Ze zcela opačného chování totiž plynou i ony s nadsázkou použité výrazy jako elektrofašismus či elektrocyklofašismus.