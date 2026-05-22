Dog eat dog
Britové používají výraz „dog eat dog“ (pes žere psa), jako metaforu, která se stala mottem naší éry, popisem světa, kde úspěch není definován tím, co jsme vybudovali, ale koho jsme cestou vzhůru porazili, nebo rovnou odstranili. V české kotlince máme k tomuto anglickému frazému ekvivalent „člověk člověku vlkem“, který má také svoji antickou podobu Homo homini lupus, nicméně v těchto dobách existovalo i jiné latinské přísloví „canis caninam non est“, tedy, že pes psa nežere. To vyjadřovalo přesvědčení, že i mezi divokými tvory – v přeneseném smyslu mezi lidmi ze stejné branže nebo třeba mezi zločinci – existuje tichá dohoda o neútočení, instinktivní sounáležitost vlastního druhu či komunity. Dnes však tento obrat známe spíše jen v onom mrazivém převrácení.
Na tomto místě je asi dobré uvést, že v této úvaze nebude následovat už nic jiného než jen rozvíjení této základní myšlenky obsažené ve výše zmíněných frazémech. Některá ustálená rčení jsou prostá, jiná, jako je toto, disponují značným přesahem. A právě příběh a zmíněný přesah jsou tím, co mě nutí k zamyšlení. Z literárních zdrojů mohou posloužit třeba romány Jacka Londona (Volání divočiny nebo Bílý tesák), ve kterých vykresluje svět, kde není místo pro morálku, jen pro adaptaci. Thomas Hobbes ve svém slavném spise Leviathan definuje přirozený stav člověka jako bellum omnium contra omnes (válka všech proti všem) a zdůrazňuje, že bez společenské smlouvy jsme odsouzeni k vzájemné destrukci. Toto téma je ústřední myšlenkou i románu Uptona Sinclaira Džungle, ve kterém autor naturalisticky popisuje chicagská jatka počátku 20. století, kde se mezi dělníky projevuje ta nejdrsnější ekonomická „dog eat dog“ realita.
Koncept světa, kde „pes žere psa“, úzce souvisí s pokřiveným výkladem sociálního darwinismu. Myšlenka „přežití nejsilnějšího“ byla v průběhu průmyslové revoluce a pozdějšího dravého kapitalismu vytržena z biologického kontextu a naroubována na lidské ambice. Výsledkem je prostředí, kde je empatie vnímána jako slabost a bezohlednost jako nezbytný nástroj progresu. V korporátu, politických arénách, a dokonce i v digitálním prostoru sociálních sítí se ocitáme v permanentním stavu bdělosti, připraveni k útoku i obraně.
Tento stav však nese krutou daň. Pokud přijmeme pravidlo, že každý je potenciálním konkurentem či protivníkem, ztrácíme schopnost důvěry, která je základním stavebním kamenem každé funkční jednotky, kterou může být komunita, národ, stát i lidstvo jako takové. Život v takové realitě je životem v neustálém stresu a izolaci. Paradoxně, zatímco se snažíme „sežrat“ ostatní, abychom si zajistili bezpečí a hojnost, ničíme právě ty sociální vazby, které nás dělají lidmi. Člověk se v takovém systému nemůže nikdy zastavit, protože v okamžiku, kdy přestane běžet, stává se sám kořistí.
Kultura bezohledné rivality navíc zaměňuje prostředky za cíle. Zisk, moc a status přestávají být nástroji pro lepší život, pokrok či cokoli pozitivního, a stávají se modlami, kterým je obětován čas, zdraví i svědomí. Ve světě, kde vítěz – pokud vůbec nějaký je – bere vše, dojdou mnozí k poznání, že žili osamělý, ubohý, zvířecí život až v okamžiku jeho závěru. V reálném čase jsou pod vlivem drogy zvané úspěch. Je to dobře patrné na politicích, kteří vedou politické války mezi stranami i uvnitř stran, ze kterých se vytrácí racionalita, smysl a neplyne z nich žádný obecný prospěch. Pokračováním takové politiky jsou pak konflikty a války, u kterých platí totéž. Stačí se podívat na aktuální vojenské konflikty. Nesmyslné příčiny, následné astronomické náklady a škody, zmarněné životy, utrpení a žádný smysluplný výsledek. A to vše jen kvůli ambicím jedinců a skupin, do kterých se sdružují.
Přestože mnohé z výše uvedeného není ničím novým, lze říci, že ačkoliv se nám moderní společenský náhled snaží namluvit, že dravost a bezohlednost jsou jedinou cestou k vrcholu, historie nás učí opaku. Civilizace nevznikla díky tomu, že jsme se navzájem požírali, ale díky schopnosti kooperace, která nás odlišila od divokých zvířat. Pokud se vrátíme k zákonu džungle, možná sice zvítězíme v krátkodobém závodě o zdroje, ale jako lidstvo prohrajeme v tom nejdůležitějším – v zachování lidskosti. Je na čase se ptát, zda chceme být šelmami v nekonečném boji, nebo se vrátit k moudrosti starých latiníků a uznat, že pes by psa žrát neměl. V tomto případě jsme těmi psy my sami.
Jiří Turner
Jiří Turner
Jiří Turner
Jiří Turner
Jiří Turner
