Dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Než se dostanu k meritu věci, tak něco k těm metaforám z pohledu biologa. Viry a bakterie jsou tu od počátku věků, patří sem, a ne vždy z lidského pohledu škodí. V přeneseném smyslu je infekce zločinnými ideologiemi těžko ve společnosti dezinfikovatelná. To samé platí o hmyzu, přičemž švábi jsou nebezpeční tím, že patogeny přenáší, a to i v onom metaforickém smyslu. Krysy a jím podobní tvorové jsou inteligentní a sociálně vyspělí živočichové, takže výraz „krysí chování“ nemá v tomto ohledu opodstatnění, nicméně soužití s těmito hlodavci je, a to zvláště v případě jejich přemnožení, komplikované. I oni jsou přenašeči fatálních nemocí.
Použijeme-li ve vztahu klidem výraz dezinfekce, dezinsekce či deratizace, není to výraz břitkého humoru, nazývání věcí pravými jmény a projev jakési originální rétoriky, ale zjevně výsledek infekce zločinnými ideologiemi. Ano, takto se o lidech vyjadřovali ideologové Třetí říše, se kterými prý autor těchto „perel“ nemá nic společného. Je mi líto, ale jasně ukázal, že má, a ti kteří se za jeho výroky staví a kteří je omlouvají, jsou podobni těm, kteří té nacistické rétorice tleskali. Najde se jistě hodně těch, kteří budou podobné výroky bagatelizovat – vždyť jsou to jen expresivní slova! Přijde mi skoro zbytečné vysvětlovat, jak blízko je od slov k činům v případě těch, kteří disponují nějakou mocí.
Já žádnou mocí nedisponuji, takže mohu s náležitým komentářem oplácet stejnou mincí, aniž by někdo mohl mít obavu z toho, že se něco fakticky stane. Tak tedy: demokratická společnost má právo a vlastně i povinnost v ochraně před zločinnými ideologiemi provádět „dezinfekci“, přičemž, a to si dobře zapamatujme, progresivismus či enviromentalismus nejsou zločinné ideologie, ale projevy naprosto relevantních názorů a postojů. S tím pak souvisí i povinnost provádět „dezinsekci“ a „deratizaci“ přenašečů ideologických nemocí, a to tak, že je jim znemožněna spoluúčast na řízení státu, tedy jsou odstřiženi od faktické moci.
Přirovnám-li to k oněm „zvířátkům“, tak patogenní organismy a jejich hmyzí a hlodavčí přenašeči nikomu nevadí tam, kde nemohou přímo škodit. Je pak na volbě každého, jestli se do kontaminovaného prostředí vydá nebo se od parazitů distancuje. Jsem hodně zvědavý, jak se s tím vypořádají ti, kteří disponují mocí a mají s podstaty věci onu povinnost stát se těmi „DDD“ pracovníky.
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/turek-oznacil-uredniky-za-parazity-odbory-zadaji-omluvu-372751
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyroky-turka-o-parazitech-vyvolaly-bouri-babis-je-oznacil-za-neprijatelne-macinka-se-ohradil/r~aaa291a9efebbb87286e6885458f048f/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/odbory-cekaji-na-omluvu-od-turka-uvedl-stredula-poslanec-za-motoristy-oznacil_2604241216_ape
Jiří Turner
Až peklo zamrzne
„When hell freezes over“, říkají Angličané v situaci, kdy našinci častěji řeknou „až naprší a uschne“, „na svatého Dyndy“ nebo „až vykvetou hrábě“.
Jiří Turner
Kterej uherák je ten pravej?
Kdysi to bylo u nás jednoduché, byl jenom jeden. Teď aby se v tom čert vyznal. Jedno ale vím docela jistě, ten kosteleckej mně vůbec nevyhovuje.
Jiří Turner
Macinkanizace české politiky
Všichni víme, co se stane, a to i v běžném životě, když nějakou mocí počne disponovat amorální a charakterově pokřivený člověk.
Jiří Turner
Kartágo musí být zničeno – do zítra
Jenom největší „borci“ na této planetě v historii usilovali o vyhlazení celých civilizací. Namátkou: Čingischán, Tamerlán nebo Adolf Hitler. Připojí se k nim Donald Trump?
Jiří Turner
Je hnutí Duha teroristická organizace?
Říci se dá cokoli, třeba že je Filip Turek neonacista a Petr Macinka to, co vás napadne, když uslyšíte z jeho úst nějakou provokaci nebo uvidíte ten jeho „milý“ úsměv.
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
V Krkonoších začínají jarní práce na záchraně rozmanitosti horských luk
V Krkonoších začínají po zimní přestávce práce, které mají zásadní význam pro zachování pestrosti...
Kyberzločinci útočí až 200krát za minutu. Čechy už letos okradli o 800 milionů korun
Tento článek přečtete za dvě, maximálně za tři minuty. Během této doby se kyberzločinci pokusí na...
Městská policie v České Lípě modernizuje za 400.000 korun kamerový systém
Zlepšení dohledu v ulicích i zvýšení kybernetické bezpečnosti by měla zajistit další modernizace...
Pobodání ve stanovém městečku v Mostě. Policie zadržela podezřelého
Policie vyšetřuje od pátečního večera pobodání muže v Mostě, v ohrožení života není. Muže, který mu...
Exkluzivně zajímavý stavební pozemek, 1129 m2, Jarov, Plzeň - sever
Jarov, okres Plzeň-sever
2 757 300 Kč
- Počet článků 1593
- Celková karma 23,36
- Průměrná čtenost 2118x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků