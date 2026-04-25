Dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Máme tu viry, šváby a krysy. Máme tu jedince infikované zločinnými ideologiemi, parazity demokracie a krysy neštítící se snad vůbec ničeho.

Než se dostanu k meritu věci, tak něco k těm metaforám z pohledu biologa. Viry a bakterie jsou tu od počátku věků, patří sem, a ne vždy z lidského pohledu škodí. V přeneseném smyslu je infekce zločinnými ideologiemi těžko ve společnosti dezinfikovatelná. To samé platí o hmyzu, přičemž švábi jsou nebezpeční tím, že patogeny přenáší, a to i v onom metaforickém smyslu. Krysy a jím podobní tvorové jsou inteligentní a sociálně vyspělí živočichové, takže výraz „krysí chování“ nemá v tomto ohledu opodstatnění, nicméně soužití s těmito hlodavci je, a to zvláště v případě jejich přemnožení, komplikované. I oni jsou přenašeči fatálních nemocí.

Použijeme-li ve vztahu klidem výraz dezinfekce, dezinsekce či deratizace, není to výraz břitkého humoru, nazývání věcí pravými jmény a projev jakési originální rétoriky, ale zjevně výsledek infekce zločinnými ideologiemi. Ano, takto se o lidech vyjadřovali ideologové Třetí říše, se kterými prý autor těchto „perel“ nemá nic společného. Je mi líto, ale jasně ukázal, že má, a ti kteří se za jeho výroky staví a kteří je omlouvají, jsou podobni těm, kteří té nacistické rétorice tleskali. Najde se jistě hodně těch, kteří budou podobné výroky bagatelizovat – vždyť jsou to jen expresivní slova! Přijde mi skoro zbytečné vysvětlovat, jak blízko je od slov k činům v případě těch, kteří disponují nějakou mocí.

Já žádnou mocí nedisponuji, takže mohu s náležitým komentářem oplácet stejnou mincí, aniž by někdo mohl mít obavu z toho, že se něco fakticky stane. Tak tedy: demokratická společnost má právo a vlastně i povinnost v ochraně před zločinnými ideologiemi provádět „dezinfekci“, přičemž, a to si dobře zapamatujme, progresivismus či enviromentalismus nejsou zločinné ideologie, ale projevy naprosto relevantních názorů a postojů. S tím pak souvisí i povinnost provádět „dezinsekci“ a „deratizaci“ přenašečů ideologických nemocí, a to tak, že je jim znemožněna spoluúčast na řízení státu, tedy jsou odstřiženi od faktické moci.

Přirovnám-li to k oněm „zvířátkům“, tak patogenní organismy a jejich hmyzí a hlodavčí přenašeči nikomu nevadí tam, kde nemohou přímo škodit. Je pak na volbě každého, jestli se do kontaminovaného prostředí vydá nebo se od parazitů distancuje. Jsem hodně zvědavý, jak se s tím vypořádají ti, kteří disponují mocí a mají s podstaty věci onu povinnost stát se těmi „DDD“ pracovníky.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/turek-oznacil-uredniky-za-parazity-odbory-zadaji-omluvu-372751

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyroky-turka-o-parazitech-vyvolaly-bouri-babis-je-oznacil-za-neprijatelne-macinka-se-ohradil/r~aaa291a9efebbb87286e6885458f048f/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/odbory-cekaji-na-omluvu-od-turka-uvedl-stredula-poslanec-za-motoristy-oznacil_2604241216_ape

Autor: Jiří Turner | sobota 25.4.2026 10:44 | karma článku: 5,13 | přečteno: 78x

Další články autora

Jiří Turner

Až peklo zamrzne

„When hell freezes over", říkají Angličané v situaci, kdy našinci častěji řeknou „až naprší a uschne", „na svatého Dyndy" nebo „až vykvetou hrábě".

Kterej uherák je ten pravej?

Kdysi to bylo u nás jednoduché, byl jenom jeden. Teď aby se v tom čert vyznal. Jedno ale vím docela jistě, ten kosteleckej mně vůbec nevyhovuje.

Macinkanizace české politiky

Všichni víme, co se stane, a to i v běžném životě, když nějakou mocí počne disponovat amorální a charakterově pokřivený člověk.

Kartágo musí být zničeno – do zítra

Jenom největší „borci" na této planetě v historii usilovali o vyhlazení celých civilizací. Namátkou: Čingischán, Tamerlán nebo Adolf Hitler. Připojí se k nim Donald Trump?

Je hnutí Duha teroristická organizace?

Říci se dá cokoli, třeba že je Filip Turek neonacista a Petr Macinka to, co vás napadne, když uslyšíte z jeho úst nějakou provokaci nebo uvidíte ten jeho „milý" úsměv.

Jiří Turner

  • Počet článků 1593
  • Celková karma 23,36
  • Průměrná čtenost 2118x
Ten, který mluví se psy

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.