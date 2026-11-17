Demonstrace musí někdo svolávat, ale…
Zorganizovat demonstraci, která proběhla na Letenské pláni, je jistě náročné a vyžaduje to nemalé organizační schopnosti. Tohoto úkolu se zhostil spolek Milión chvilek velmi dobře. Je třeba ocenit, což je také do jisté míry zásluha pořadatelů a hostů, že protest proběhl zcela poklidně a nenásilně. Tím narážím na skutečnost, že legitimita a nenapadnutelnost takové akce spočívá právě v její nekonfliktnosti, což podíváme-li se různě po Evropě, není vůbec samozřejmostí.
Dalším faktorem úrovně demonstrace je složení hostů a řečníků. I v tomto případě bych organizátory pochválil. Nepamatuji se, že by se na takovéto akci podařilo zajistit tak široké spektrum osobností, což kromě tradičních umělců, studentů a aktivistů byli významní zahraniční hosté, zástupci církví, podnikatelů a vysokých škol. Je docela normální, že mnozí účastníci si přinesou provokativní, posměšné i kontroverzní plakáty a na chování tak velkého shromáždění musíme aplikovat onu sociologickou teorii davu, kterýžto se počne chovat jako entita s kolektivní myslí. I v tomto ohledu se však zúčastnění chovali nad očekávání kultivovaně. Vystoupení řečníků pak logicky odpovídalo tomu, o koho se jednalo, herci se vyjadřovali expresivně, podnikatelé věcně, duchovní, vysokoškolští pedagogové jako intelektuálové a aktivisté jako aktivisté.
V zásadě jediným, pro mě poněkud negativním počinem bylo vystoupení samotného předsedy spolku Mikuláše Mináře. Není to proto, že bych s ním principiálně nesouhlasil, ale z mého pohledu se měl více držet role organizátora: zahájit demonstraci formulováním důvodů pro její svolání, uvádět hosty, řídit průběh a důstojně ji zakončit. Mikuláš není nejlepší rétor a úplně zbytečně se zapletl do eseje Václava Havla „Moc bezmocných“, kterou jako by ani nepochopil, a upřímně se mi nelíbily ani ony ultimativní požadavky ohledně odvolání ministra a demise předsedy Sněmovny. Ne snad proto, že mi nepřišlo zcela šílené, jací lidé se na tyto posty dostali, ale takový požadavek prostě legitimní není a žádný svéprávný premiér nemůže takovému přání bezprostředně vyhovět. Troufnu si tvrdit, že tímto Minář udržel Otu Klempíře ve funkci. Co se Okamury týče, argumentačně mu nabil, a to ve smyslu: „to bude ulice svrhávat předsedu Sněmovny?“
Uvádím to jen z toho důvodu, že ti, proti kterým byl protest zamířen, čekají na sebemenší záminku, aby organizátory i účastníky diskreditovali, aby z nich pro své voliče a příznivce udělali zmanipulovaný dav vystupující proti výsledku voleb a z nich vzešlé Sněmovny a vlády. Z organizátorů pak lze díky výše zmíněným chybám snadno udělat politickou organizaci a z jejího představitele člověka toužícího po slávě, vlivu a moci. Vzpomeňme si, jak onu zcela banální noční událost před Poslaneckou sněmovnou okamžitě Andrej Babiš spojil s brutálními událostmi ve Francii a s legendárním útokem Trumpových příznivců na Kapitol. Měl jsem z toho pocit, že by si nějaké násilnosti moc přál, protože to by mu dalo do ruky mimořádně účinný nástroj.
Nic takového se nestalo a mnou vnímané chyby Mikuláše Mináře patrně neměly významný dopad na jinak velmi úspěšnou akci. Z lidského hlediska chápu, že takový úspěch mimořádně zasáhne ego hlavního organizátora, ale především pro občanskou společnost, která se snad včas probudila, je důležité, aby ti, kdo na tom mají zásluhu, svoje ega dokázali ovládnout a byli obklopeni lidmi, kteří jim onu zpětnou vazbu poskytnou, což je v zásadě přesný opak toho, co vidíme u současné vládní garnitury. Ta může ukončit své, pro mě zcela negativní účinkování na naší politické scéně jen rozkladem zevnitř, k čemuž můžou protesty významně přispět. Je ovšem třeba to dělat chytře.
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