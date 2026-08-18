Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dejme na modlení!

Andrej Babiš se modlil k Pražskému Jezulátku za déšť. A prší. Já jsem se modlil, aby Andreje Babiše vzal čert. A nic. Ako je to možné!

Buď se neumím dobře modlit, nebo nemám nahoře ty správné konexe. Nabízí se ještě možnosti, že není ke komu se modlit a nebo je nějaké vyšší bytosti úplně ukradené, že neprší a kdo je v české kotlince právě u vesla.

Nevím jak vy, ale já si poslední dobou připadám jako v nějaké satirickém filmu, jehož tvůrci si libují v přehánění a v šílených absurditách. Nějak prostě nemohu uvěřit tomu, že je to realita, že stát i světové dění zásadně ovlivňují jacísi blázni, kteří se obklopili klakou neschopných, nevzdělaných a nekompetentních individuí, případně všehoschopných řiťolezců.

Ještě k tomu modlení. Pamatuji dobu, kdy představitelé jisté politické strany mínili, že poručí větru a dešti. Nestalo se, nicméně konec té éry se vyznačoval neuvěřitelnými pitomci v čele státu, jako byl například Milouš Jakeš. Ti také v době hroutícího se systému slibovali jasné zítřky, ale boží pomoci se nedovolávali, což z ideologických důvodů nemohli, přestože to evidentně není vůbec špatný nápad.

Když se lze modlit za déšť, lze se jistě pomodlit k Jezulátku za vyrovnaný rozpočet, za obrácení demografického trendu, za mír na Ukrajině, který ne a ne sám od sebe nastat, i za tu klimatickou změnu, kterážto dle motoristických klimatologů vlastně není. „Ó Ježíšku, k tobě se utíkám, skrze tvou Matku tě žádám, vysvoboď mě z této mé nouze...“ a je to v suchu, respektive v mokru nebo jak se dál na východ od nás říká: bude to v pori.

Osobně bych dal modlení, kdybych měl naději, že současnou vládní garnituru stihne spravedlivý boží hněv, ale to z výše uvedených důvodů patrně nestane, takže nikoli vox Dei, ale pouze vox populi může něco změnit. Takže závěrem připojuji parafrázovanou „modlidbičku“, aby tento národ získal odvahu ovlivnit to, co ovlivnit může, soudnost, aby se nesnažil neovlivňovat to, co ovlivnit nelze či se to nesmí, a aby měl moudrost rozpoznat to první od toho druhého.

https://cnn.iprima.cz/prsi-dekujeme-jezulatku-raduje-se-babis-a-zveda-ruce-k-nebi-vlada-chysta-specialni-zakon-519483

Autor: Jiří Turner | úterý 18.8.2026 13:58 | karma článku: 7,25 | přečteno: 71x

Další články autora

Jiří Turner

Kdo poslouchá Ztraceného a volí Babiše?

Marek Ztracený se chystá vyprodat Letenskou pláň. Moc nechápu, kdo tam chce jít, podobně jako nechápu, kdo to onehdy při volbách hodil Babišovi.

4.8.2026 v 14:16 | Karma: 20,27 | Přečteno: 615x | Diskuse | Kultura

Jiří Turner

Knížák

Nemám rád, když se z nebožtíka činí někoho jiný, než kým byl, a z toho, co zde zanechal, něco poněkud jiného. Toho jsme bohužel aktuálně svědky.

28.7.2026 v 10:32 | Karma: 37,31 | Přečteno: 2093x | Diskuse | Kultura

Jiří Turner

Zvůle z vůle lidu

Z historie víme, že z vůle lidu se dostali k moci lidé, kteří posléze onen lid přivedli do neštěstí. Ti všichni prosazovali přístup: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“

27.7.2026 v 13:48 | Karma: 23,51 | Přečteno: 372x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Ne dětem, ale důchodcům bych zakázal mobily!

Mobily do rukou důchodců nepatří. K čemu je požívají? K řetězovým e-mailům, k šíření dezinformací, k pomlouvání se navzájem a k odevzdávání celoživotních úspor podvodníkům.

25.7.2026 v 11:24 | Karma: 37,00 | Přečteno: 4553x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

„Odkud vzalo – zkouším žáky – jméno „Stounů“ počátek?

Nic nesplete člověka tolik jako jméno rockové kapely. Třeba Rolling Stones. Kdo se domnívá, že jde jen o rachot padajícího kamení, ten by se pletl.

14.7.2026 v 9:50 | Karma: 12,67 | Přečteno: 275x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...
11. srpna 2026  15:53

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Kamion srazil na D5 řidiče u odstaveného auta, dálnice v obou směrech stála

Ilustrační snímek
18. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:57

Policie v úterý odpoledne uzavřela dálnici D5 na 43. kilometru v obou směrech, a to z důvodu...

Kvůli poranění břicha mu šlo o život, motorkáře zachránila ojedinělá operace

Pacient Dominik S. a lékaři, kteří mu po vážné nehodě zachránili život: Lukáš...
18. srpna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Za záchranu života přišel lékařům do novojičínské nemocnice mladý motorkář. Při těžké havárii...

Seženeme vám bydlení, lákají nemocnice lékaře. Nabízejí jim i další benefity

Krajská nemocnice Tomáše Bati otevřela opravenou zaměstnaneckou ubytovnu, která...
18. srpna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Zdravotníci z Baťovy nemocnice od poloviny prázdnin využívají opravené pokoje v nemocniční...

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Jiří Turner

  • Počet článků 1619
  • Celková karma 23,98
  • Průměrná čtenost 2104x
Ten, který mluví se psy

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.