Dejme na modlení!
Buď se neumím dobře modlit, nebo nemám nahoře ty správné konexe. Nabízí se ještě možnosti, že není ke komu se modlit a nebo je nějaké vyšší bytosti úplně ukradené, že neprší a kdo je v české kotlince právě u vesla.
Nevím jak vy, ale já si poslední dobou připadám jako v nějaké satirickém filmu, jehož tvůrci si libují v přehánění a v šílených absurditách. Nějak prostě nemohu uvěřit tomu, že je to realita, že stát i světové dění zásadně ovlivňují jacísi blázni, kteří se obklopili klakou neschopných, nevzdělaných a nekompetentních individuí, případně všehoschopných řiťolezců.
Ještě k tomu modlení. Pamatuji dobu, kdy představitelé jisté politické strany mínili, že poručí větru a dešti. Nestalo se, nicméně konec té éry se vyznačoval neuvěřitelnými pitomci v čele státu, jako byl například Milouš Jakeš. Ti také v době hroutícího se systému slibovali jasné zítřky, ale boží pomoci se nedovolávali, což z ideologických důvodů nemohli, přestože to evidentně není vůbec špatný nápad.
Když se lze modlit za déšť, lze se jistě pomodlit k Jezulátku za vyrovnaný rozpočet, za obrácení demografického trendu, za mír na Ukrajině, který ne a ne sám od sebe nastat, i za tu klimatickou změnu, kterážto dle motoristických klimatologů vlastně není. „Ó Ježíšku, k tobě se utíkám, skrze tvou Matku tě žádám, vysvoboď mě z této mé nouze...“ a je to v suchu, respektive v mokru nebo jak se dál na východ od nás říká: bude to v pori.
Osobně bych dal modlení, kdybych měl naději, že současnou vládní garnituru stihne spravedlivý boží hněv, ale to z výše uvedených důvodů patrně nestane, takže nikoli vox Dei, ale pouze vox populi může něco změnit. Takže závěrem připojuji parafrázovanou „modlidbičku“, aby tento národ získal odvahu ovlivnit to, co ovlivnit může, soudnost, aby se nesnažil neovlivňovat to, co ovlivnit nelze či se to nesmí, a aby měl moudrost rozpoznat to první od toho druhého.
https://cnn.iprima.cz/prsi-dekujeme-jezulatku-raduje-se-babis-a-zveda-ruce-k-nebi-vlada-chysta-specialni-zakon-519483
Jiří Turner
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