Co takhle pakt Putin-Trump?

Možná je to ale po vzoru někdejšího paktu Ribbentrop–Molotov lepší nechat na ministrech zahraničí. Snaha rozdělit si svět by pak mohla vstoupit do dějin třeba jako pakt Lavrov-Rubio.

Přiznám se, že donedávna by mě taková úvaha, byť vyjádřená s určitou mírou nadsázky, vůbec nenapadla. Ne snad proto, že bych si Spojené státy hájící si své zájmy všude po světě různými způsoby nějak idealizoval, a imperiální přístup coby příslušník malého státu úplně chápal, ale stále jsem Ameriku vnímal jako určitého garanta principů, na kterých je západní civilizace přes všechny chyby a kontroverze postavena, aniž by bylo důležité, jsou-li aktuálně u moci demokraté či republikáni.

S nástupem Donalda Trumpa dostává ona jistota trhliny. Již jeho první funkční období bylo poznamenáno určitými pochybnostmi, ale až po prohraných volbách se Trump počal projevovat spíše jako politik východního typu. Jeho aktuální výroky jsou za hranou všeho, co bychom od státníka demokratického státu očekávali. Vím, že jsou to zatím jen velkohubá slova, nicméně slova nejmocnějšího muže světa celý svět vnímá, má to i své důsledky a vyvolává to i určité reakce. Tím podstatným je asi zmíněná nejistota, což může být záměr, ale je těžké si představit, že by to obecně mělo působit pozitivně.

Donald Trump, jenž se kasal, že ukrajinský konflikt vyřeší v řádu hodin, dnes vyjadřuje pochopení pro činy Vladimira Putina, což sice může být součástí určité vyjednávací taktiky, ale když si k tomu přidáme výroky o anexi Kanady či Grónska a ovládnutí Panamského průplavu, musí se kdekomu do mysli vkrádat určité pochybnosti o tom, jestli jsme v konfrontaci USA a Ruska skutečně svědky souboje dobra a zla. Pak už mohou kdekoho napadnout určité historické paralely, což se stalo i v mém případě.

Dlouhou dobu nám byl Sovětský svaz prezentován jako ta „země, kde zítra znamená již včera“ a hlavně jako onen bojovník proti fašismu a nacismu, je však zřejmé, jaká byla a je realita. Bez problémů lze spekulovat o tom, jaké mocenské a ideologické zájmy mělo sovětské Rusko, a jak jen díky tomu, že v Německu vládl šílenec, který Sovětský svaz napadl, se to, co smlouva Molotov – Ribbentrop měla nastartovat, neuskutečnilo. Tedy, že se Evropa a velká část Asie nestaly dvěma zónami – zónou nacismu a zónou bolševismu.

K rozdělení Evropy a značnému ovlivnění Asie i tak po válce došlo, ale je zcela zřejmé, jak se dál vyvíjel Západ a jak Východ. Jinými slovy vliv a mocenské zájmy velmocí se dají uplatňovat různým způsobem. Rozhodně nevnímám všechny imperiální počiny Spojených států jen pozitivně, přesto se většinou od těch sovětských a posléze ruských zcela zásadně liší. Dosud si Amerika nechtěla násilně přivlastnit cizí území, většinou jen v různých částech světa podporovala síly, které politicky a ideologicky konvenovaly s její vlastní politikou a tím i zájmy. Na příkladu Východního a Západního Německa, Severní a Jižní Koreje nebo Izraele a třeba Sýrie není těžké usuzovat, která cesta je ta lepší.

Pokud by se měl výše popsaný princip měnit, je z mého pohledu na místě obava, že svět, jak jsme ho znali, je nenávratně pryč. Toto potenciální riziko je pro mě mimo jiné tím nejpodstatnějším argumentem pro existenci Evropské unie. Asi žádný jednotlivý evropský stát není a jistě ani nebude schopen vzdorovat tlaku velmocí, jejich zájmům a ekonomické nebo i vojenské síle.

Možná jsou tyto obavy přehnané, možná jsou zmíněné historické paralely nadnesené, protože je klidně možné, že po oné poněkud šílené Trumpově rétorice může následovat v zásadě normální a kontinuální politika „okořeněná“ jen specifickými projevy budoucího prezidenta. To ukáže čas, nicméně je dle mého názoru dobré o této problematice přemýšlet, protože pokud určitý scénář nastane, měl by si každý utvořit názor, a to názor podložený fakty a úvahami z nich plynoucími.