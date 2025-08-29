Chvastounovití
Ještě dříve, než přikročím k systematickému členění čeledi, rozšíření, etologii, anatomii a taxonomii, je třeba osvětlit pojem „humanoid“. Humanoidem je možné nazývat jakoukoli bytost podobnou habitatem člověku. Jsou to tedy všichni žijící i vymřelí primáti, mytická stvoření a umělé bytosti, a to jak již existující roboti (androidi), tak i postavy ze science fiction.
V tomto ohledu je třeba uvést, že pohádkové, mytologické a sci-fi postavičky se do zoologického systému nezařazují a určitým vědeckým problémem je, když se v zásadě biologicky totožní jedinci mající i podobné chování liší jen svým vzhledem, tedy velikostí, barvou a tvarem osrstění a některými antropologickými odlišnostmi.
Chvastounovití jsou rozšířeni na celém světě, obývají všechny myslitelné biotopy a mohou také migrovat. Aktuálně dominuje na západní polokouli Chvastoun americký (Gloriatus americanus) a na východní je to Chvastoun ruský (Gloriatus russensis). Prvně jmenovaný druh je typickým představitelem této skupiny, jeho chvastounství, kteréžto dalo celé této skupině název, se rozvinulo do té míry, že by se mohlo zdát, že tento druh nedělá vůbec nic jiného. Je těžké určit, je-li skutečně tak dominantní, jak se prezentuje, zdali má ony avizované predátorské kvality, jaké jsou jeho skutečné sociální vazby, tedy jaká je skutečná etologie tohoto zajímavého druhu. Vše překrývá ono chvastounství.
V tomto ohledu se nabízí určitá podobnost s jinými živočišnými druhy, které se takto předvádí v době říje nebo si dominantním chvastounstvím upevňují vůdčí pozici ve smečce, tlupě či stádu. To je přirozené chování v rámci pohlavního výběru, aby se do reprodukce dostal ten nejsilnější jedinec, a také mohou být podobné projevy snahou zastrašit protivníky a konkurenty ve skupině. I takovéto důvody mohou být příčinou chování chvastounů, ale na příkladu amerického chvastouna je patrné, že se jedná o zcela ojedinělé projevy, které doposud nebyly pozorovány u žádného jiného druhu.
Něco málo k fyziologii: Chvastoun americký je větší druh, který nemá žádné anatomické zvláštnosti. Má světlejší srst a tmavší neosrstěné části těla. Chodí vzpřímeně, jen v případech, kdy se pohybuje na rozlehlých stálezelených loukách se opírá o jakési větve, kterými občas i mává. Zatím se nepodařilo zjistit, jaký význam toto chování má. Typickým znakem je zvláštní útvar na hlavě připomínající hřebínky či pera ptáků, případně „přilbici“ na hlavě kasuára přilbového. Nepochybně je to prvek mající cosi společného s dominancí, tedy s chvastounstvím.
Chvastoun ruský je v tomto ohledu mírnější, ovšem o co méně se chvástá, o to je agresivnější. Je to druh s extrémně silným teritoriálním pudem, který se neustále snaží rozšiřovat areál svého výskytu. Je schopen se přizpůsobit jakémukoli biotopu a v každém prostředí má potřebu dominovat. Tuto svoji dominanci projevuje jak faktickými výpady, tak hrozbami. Když právě tento druh necení zuby, neznamená to nic jiného, než že chystá zákeřný útok. Ruský chvastoun je výrazně menší než ten americký, což podporuje teorii, že s menší tělesnou výškou roste u chvastounů agresivita. Má řídkou srst a specifický způsob bipedního pohybu, který připomíná chůzi některých lidoopů.
Dlouho nebylo myslitelné, aby se tyto dva druhy fyzicky potkaly. Místa jejich výskytu byla poměrně jasně vymezena. Až když počal chvastoun ruský svoje území rozšiřovat, stalo se něco neočekávaného. Oba druhy se potkali na území chvastouna amerického, které bylo kdysi pod kontrolou toho ruského. Ostatní chvastouni i příslušníci jiných druhů očekávali, že se chvastouni vzájemně napadnou. Stalo se však něco nepředstavitelného, oba si od prvního okamžiku evidentně padli do oka a vypadalo to, jako by mezi nimi dokonce vzniklo pouto, které u jiných chvastounů nikdo nikdy neviděl.
Celý svět byl v šoku. Všichni ostatní chvastouni počali přemýšlet, co by to pro ně mohlo znamenat. Mnozí možná správně vyhodnotili, že tyto dva druhy si hodlají rozdělit svět a ostatní chvastouny, stejně jako jiné entity si podmanit. Mohlo by se to projevit jako dominance velkých dinosaurů v dávné minulosti. Tento scénář však nepočítá s tím, že je ve hře ještě velmi silný chvastoun čínský (Gloriatus chinensis), kterému se toto uspořádání jistě zamlouvat nebude. Určitý vliv by mohli mít i evropští chvastouni organizovaní v jakémsi chvastounském spolku, to by ovšem museli být schopni překonat různé rozdílné zájmy a vzájemné animozity, což je aktuálně nepravděpodobné.
Co říci závěrem? Studium chvastounů se jeví jako mimořádně zajímavá vědecká disciplína. Studijního materiálu je dostatek, nicméně zkoumání chvastounství může být komplikováno neochotou chvastounů se do výzkumu vlastní čeledi zapojit, a dokonce by se v případě zmíněných druhů dalo předpokládat, že se tomu budou chvastouni aktivně bránit, což se jim může „ve volné přírodě“ dařit. Pro to by bylo nejjednodušším řešením chovat chvastouny pouze v zajetí. Pro obzvláště agresivní druhy by byl třeba speciální režim zabezpečení. Klece sice působí trochu nehumánně, nicméně ve specializovaných zoologických zahradách by se mohli chvastouni před návštěvníky neomezeně předvádět. V tomto ohledu by se jednalo i o významnou edukativní činnost pro děti, kterým by byla názorně prezentována problematika chvastounství. Průchodnost a společenská shoda na takovém postupu je však narušována jedinci a organizacemi, které se v ochraně chvastounů významně angažují. No, uvidíme, jak to všechno dopadne.
Loučím se s vámi pozdravem: Studiu chvastounů zdar!
Jiří Turner
