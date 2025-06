Cesta kolem Česka za 80 dní (Etapa V.)

„Svoji cestu si buď najdu, nebo si ji udělám.“ „Turista netuší, kde byl, cestovatel netuší, kam jde.“

PÁTÁ ETAPA: VÝCHODNÍ KRKONOŠE, VRANÍ HORY A BROUMOVSKÁ VRCHOVINA

Jeden by ani neřekl, jak jsou ty Krkonoše malé. Za deset hodin lze „v klidu“ (pro mě v předinfarktovém stavu) překonat vzdálenost mezi Harrachovem a Sněžkou a za necelý půlden lze dojít z Pomezních bud PŘES Rýchory na Stachelberg, kde Krkonoše končí, respektive je od hřebene Vraních hor odděluje Libavské sedlo, historická „zemská brána“, která byla v minulosti často používána cizími vojsky pro vpád do Čech, případně i pro tažení našinců (třeba husitů) do Polska. Proto zde byla také v předválečném období budována největší z několika pevností těžkého opevnění Československé republiky. Na rozdíl od jiných pevností (Adam, Hanička, Bouda, Dobrošov atd.) byla stavba této pevnosti pouze započata a dnes na místě můžeme vidět vedle „řopíků“ jen izolované pěchotní sruby a pouze jediný dostavěný pevnostní objekt, pěchotní srub Polom, kde je vstup do expozice.

Na Stachelbergu jsme nakonec nenocovali, přestože je tam luxusní přístřešek zbudovaný spolkem, který pevnost spravuje. Pokochal jsem se výhledem z rozhledny Eliška (přímo na Stachelbergu) a pak jsme v pěkném počasí přijali pohostinnost Vraních hor. Ráno bylo chladné s mohutnou rosou, ve které jsme se dobrouzdali přes Chvaleč a Radvanice do Teplic nad Metují, čímž se dá říci, že jsme se již ocitli na Broumovsku. Jelikož je ono Broumovsko vlastně taková tříčtvrtinová kruhová příhraniční výseč, opsali jsme část této dráhy a opět se tak přiblížili k Adršpašsko-teplickým skalám. Ty jsme ale vynechali, neboť nejsou na okružní trase, je tam na mě příliš velký turistický ruch a některé cesty nejsou způsobilé pro nenositelné psy. Za deště jsme přenocovali v tarpu nad obcí Dědov a ráno jsme oblouk dokončili.

Do cesty se nám na druhé straně údolí postavil skalnatý vrch Ostaš a Kočičí skály s dominantou Kočičího hradu. Tento nevelký, ale mimořádně zajímavý skalní útvar jsem do té doby vůbec neznal (a to jsem do „Ádru“ leta pravidelně jezdil). Je to bizarní skalní město, v jehož spodní části se nachází úplný skalní labyrint s množstvím převisů, úzkých průchodů, jeskyní a bran. Po prohlídce „kočičince“ jsme seběhli do Police nad Metují, chutně poobědvali a vydali jsme se přes Hronov do Náchoda.

Abych také trochu zabrousil do kultury, tak je poměrně pozoruhodné, že je tato oblast spjata s řadou českých literátů. V nedalekých Malých Svatoňovicích se, jak známo, narodili bratři Čapkové, v Hronově Alois Jirásek, v Náchodě Josef Škvorecký a starobylé broumovské gymnázium navštěvoval už Arnošt z Pardubic. V tomto ohledu nelze pominout ani slavný benediktýnský klášter, jehož součástí byla klášterní škola, později zmíněné gymnázium.

Tato necelých sto kilometrů dlouhá trasa je zajímavá tím, že se zde střídají velmi turisticky frekventovaná místa s místy zcela zapomenutými. Adršpašsko-teplické skály jsou o víkendech a v sezóně v obležení návštěvníků, kdežto třeba zmíněné Vraní hory, Kočičí skály a další zdánlivě málo atraktivní místa (třeba východní část Krkonoš) jsou zcela opomíjena, což je docela příjemná skutečnost. Z Náchoda naše cesta pokračuje do Orlických hor a na Kralický Sněžník.