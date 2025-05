„Čapák“ - neverending story

Je to legrační nebo smutné? Na každý pád je to ukázkou toho, v jakém stavu se nachází naše justice. Je to sedmnáct let trvající fraška.

Ano, sedmnáct let se řeší kauza, která by měla být ve zdravém právním systému vyřešena v řádu týdnů, maximálně měsíců. Investigativní novináři jasně a přesvědčivě popsali, co se reálně stalo. Je tak mimo jakoukoli pochybnost, že Andrej Babiš patrně z vrozené nenažranosti zneužil nebo nechal jiné zneužít dotaci určenou pro malé a střední podnikatele, a ne pro molochy, jakým je Agrofert, a pro miliardáře.

Myslím, že ve zdravé demokratické společnosti by takový prohřešek měl být v souběhu s řadou dalších Babišových poklesků pro politika likvidační. Ještě před dvaceti lety u nás zničila politickou kariéru Stanislava Grosse skutečnost, že nedokázal vysvětlit, jak financoval koupi bytu. Dnes to působí úsměvně. Mnozí jeho aktuální političtí nástupci lžou, podvádí, čachrují, dezinformují a dopouští se korupce, přičemž jim stopku vystaví až pravomocný nepodmíněný trest, který ovšem většinou přijde až po mnoha letech nebo se na něj stále ještě čeká.

Nejen kauzy politiků se naprosto neuvěřitelně protahují, přičemž sama podstata trestu je správně naplněna, když dojde k odsouzení v nejkratší možné řádné době. Odsoudit někoho, ať je to, kdo je to, po sedmnácti letech po spáchání deliktu, je naprosto absurdní. Vrátím-li se k Babišovi, logicky se nabízí otázka, měl-li být vůbec obžalován a souzen. Nestačilo informovat o jeho amorálním jednání, napařit mu s vrácením dotace (což se stalo) i mastnou pokutu a nechat to být? Anebo, pokud bylo zcela jasně prokázáno, že spáchal trestný čin, měl být ještě toho roku (2008) řádně odsouzen a ruku následujícího mu měl být na základě pravděpodobného odvolání nadřízeným soudem trest potvrzen. A finito.

Ani se mi nechce dohledávat, co se během těch sedmnácti let dělo, jisté je jen to, že se dělo to, co se dít nemělo. Přestože se osobně domnívám, že předsedu ANO městský soud vinným neshledá, dovedu si představit, co by se stalo, kdyby shledán vinným byl. Vysvětlete občanům, že pár měsíců před volbami je po oněch sedmnácti letech pravomocně (což je teoreticky možné) odsouzen pravděpodobný vítěz voleb a budoucí premiér. I volič, který si vládu ANO naprosto nepřeje, jako třeba já, může mít pochybnosti, a což teprve ti, kteří Babiše volí, neřkuli obdivují. Ty už o nezávislosti a o politické inertnosti justice nikdo nepřesvědčí.

Říká se tomu smíšené pocity. Na základě toho, za jak společensky škodlivý považuji populismus praktikovaný hnutím ANO, a za jak naprosto typově i osobnostně nepatřičného politika považuji Andreje Babiše, bych měl být nadšený z jeho odsouzení. Na základě výše uvedených skutečností by mi však přišlo nejlepší, kdyby soud připomněl jeho morální selhání a od potrestání (třeba pro nedostatek důkazů) upustil. Přál bych si, aby za své skutky, dávné i nedávné, utrpěl porážku z vůle voličů, nikoli prostřednictvím nemocné justice.